Оттепель, а потом лютый мороз: какая погода будет в Самаре в январе 2023 года

В январе погода будет разнообразной - на любой вкус

На днях Гидрометцентр России сообщил, что в начале января во многих регионах страны ожидается климатический переворот - будет тепло и влажно. «КП»-Самара» выяснила, ждет ли то же самое жителей 63-го региона и какая погода будет в Самаре в январе. Данные представлены сервисом gismeteo.ru.

Прогноз на первую декаду января

Первые два дня нового года встретят самарцев оттепелью. Днем 0...+1 градусов, ночью -5...-8 градусов. Потом будут несколько морозных дней. Днем прогнозируют -5...-11 градусов, ночью столбик термометра опустится до -16 градусов. Закончится декада снова оттепелью: +1 днем, ночью -4...-10 градусов. Почти все десять дней будет идти снег разной степени интенсивности. Преимущественно облачно.

Прогноз на вторую декаду января

В середине месяца синоптики обещают нам умеренно холодную, пасмурную погоду, практически без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до -10 градусов днем, а ночью от -9 до - 13 градусов.

Прогноз на третью декаду января

А вот завершится январь настоящей стужей. Начнется с -6 градусов днем, а в последних числах ожидается до -23 градусов. Ночью еще холоднее: до - 30 градусов. Так же облачно, незначительные осадки. Вероятнее всего, морозы ударят на Крещение.

Стоит отметить, что пока все прогнозы вероятностные, с большей степенью уверенности синоптики говорят о погоде на ближайшие 3-4 дня.