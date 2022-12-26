Жительницу Самары отключили от канализации и электроэнергии за долги

«Самарагорэнергосбыт» и «РКС-Самара» объединились в борьбе со злостными неплательщиками. Сотрудники компаний провели совместный рейд по должникам.

Первым домом, куда наведались ресурсники , стал №26 по улице Подшипниковой. Здесь каждый пятый имеет долги. В отношении одного из жильцов с суммой долга более 40 тысяч пришлось принять крайние меры - квартиру отключили одновременно и от канализации, и частично от электроэнергии.

Извещение о проведении процедуры вручить лично в руки не удалось - женщина дверь не открыла. Однако представители ресурсоснабжающих организаций предупредили ее устно.

Такие меры вынужденные - когда люди не платят за коммунальные услуги в течение долгого времени и копят долги. Если многоквартирный дом находится на прямых расчетах с ресурсной компанией, все недоплаченные средства видны как на ладони. Холодное водоснабжение, водоотведение, электричество - эти услуги поступают в дома бесперебойно, воспринимаются как должное, а вот с оплатой возникают проблемы.

- Если люди не реагируют на досудебные уведомления, никак не выходят на связь, не оплачивают квитанции, мы можем отключить их от услуг, это законная мера и действенная. Общая задолженность самарцев за электроэнергию составляет около 300 млн рублей. Долг абонентов-физических лиц перед «РКС-Самара» за холодную воду и канализацию - 1 миллиард 200 миллионов рублей. Эти деньги могли бы пойти на текущую деятельность ресурсных организаций, инвестиционные проекты, которые улучшили бы качество оказываемых услуг, - выражают единое мнение по вопросу задолженности за коммунальные ресурсы инженер «РКС-Самара» Макар Кудинов и начальник отдела контроля учета «СамГЭС» Виктор Поваров.

Чтобы снова стать счастливым обладателям благ цивилизации, неплательщику необходимо погасить долг и оплатить процедуру восстановления услуг. За то, чтобы вернуть свет, придется отдать 2800 рублей, а за снятие заглушки на канализации – 3000 рублей.

В компаниях призывают не доводить ситуацию до критической. Ведь для жителей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, есть возможность реструктуризировать долг. Для этого необходимо прийти в офисы организаций и предоставить соответствующие документы.

Кроме того, для того, чтобы заплатить за коммунальные услуги, не обязательно выходить из дома. Передать показания счетчиков и оплатить услуги можно в онлайн-сервисах компаний.