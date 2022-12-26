Жизнь за любовь: раскрыты все тайны убийства студентки, которую нашли связанной в общежитии

Хладнокровного убийцу из Самары отправили за решетку Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самарском областном суде объявили приговор убийце 21-летней Алены Кругловой. В июне 2021 года девушку нашли мертвой в комнате в общежитии на Ново-Садовой. Алена была связана, а горло перерезано. Подозреваемого в зверском убийстве задержали практически сразу, им оказался Евгений Мишустин, с которым она познакомилась совсем незадолго до этого на сайте знакомств.

Хотел найти денег для больной любимой

Во время следствия в деле о жестоком убийстве молодой парикмахерши Алены Кругловой открылись шокирующие подробности. Как оказалось, Евгений до знакомства с девушкой уже находился в отношениях с некой Ириной В. Просмотрев переписку с ней в соцсетях, стало понятно, Мишустин пошел на убийство ради денег.

Ирина за несколько дней до кровавой расправы в общежитии сообщила своему возлюбленному, что серьезно заболела. Девушка намекнула, что ей необходима некоторая сумма денег на лекарства. Евгений сказал, что найдет деньги, чего бы ему это не стоило. В голове у парня возник умысел пойти на преступление. Он познакомился на сайте знакомств со своей жертвой, втерся к ней в доверие и при первой возможности реализовал свой план.

Перерезал горло во время любовных утех

Алена Круглова была на седьмом небе от счастья, когда встретила Женю. Подругам она многое не рассказывала, но они видели, как девушка светилась от счастья. Молодая самарчанка пригласила нового знакомого к себе домой – в комнату в общежитие на улице Ново-Садовой. Сначала все шло прекрасно, молодые люди смотрели фильм, а затем легли спать. Утром, Евгений предложил девушке заняться любовью, но не традиционно, а с элементами БДСМ. Он достал приготовленную ранее веревку, связал Алену по рукам и ногам, а затем схватил канцелярский нож и перерезал бедной девочке горло.

После убийства Евгений Мишустин забрал из сумки Алены ее паспорт, ключи от квартиры, сотовый телефон и кошелек с наличными и банковскими картами. После этого он покинул квартиру. Молодой человек перевел деньги с карты жертвы на свой счет, а затем перечислил необходимую на лекарства сумму Ирине В.

Алена Круглова доверилась возлюбленному и поплатилась за это жизнью Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вернулся на место преступления, чтобы покормить кота

До сих пор остается загадкой, зачем Мишустин вернулся позже в квартиру Алены. Он дошел до пункта выдачи заказов, забрал сачок для ловли бабочек для своей сестры, а потом пришел обратно в общежитие. Евгений покормил кота мертвой Алены и снова покинул комнату, но уже насовсем.

Последнее сообщение в социальной сети от Евгения Мишустина было адресовано Ирине. Он написал, что перевел деньги, но та не должна спрашивать, откуда он их взял. Парень сообщил, что продал какие-то свои вещи и взял кредит в микрофинансовой организации. После этого Мишустин перестал выходить на связь – он уже был задержан сотрудниками полиции.

Ирина В., которой нужны были деньги на лекарства, во время дачи показаний сообщила следователям, что в тот момент, когда она получила деньги от Мишустина, ее болезнь отступила. Как оказалось, у девушки сбился менструальный цикл, и открылось вагинальное кровотечение вследствие простуды. Она пыталась выйти на связь со своим парнем, чтобы вернуть деньги, которые не потребовались, но Евгений уже находился в СИЗО. Больше Ирина не предпринимала попыток связаться с Мишустиным и потратила деньги на личные нужды.

Несколько раз менял показания

Суд по делу Мишустина длился несколько месяцев. За это время были допрошены свидетели, эксперты, а также родственники Алены Кругловой и самого убийцы. Единственное что, это не получилось связаться с Ириной В., из-за нужд которой Евгений и пошел на убийство, по версии обвинения.

Сам Мишустин во время суда вдруг изменил свои показания и выдвинул новую версию того, почему он вдруг пошел на серьезное преступление. По его словам, убить беззащитную Алену Круглову его заставил голос в голове. Познакомившись с девушкой на сайте, Евгений обратил внимание, что Алена была готова с ним на близкий контакт уже через пару часов переписки. Он подумал, что она непорядочная, а, значит, недостойна жить. Под предлогом любовных утех он связал девушку и зарезал. Что касается ограбления, то Мишустин объяснил, что не знает, зачем он унес личные вещи и деньги Алены, а перевод некой Ирине В. был сделан потому, что были деньги, и ему их стало для нее не жалко.

Позже Мишустин выдвинул вообще другую версию, которая повергла в шок всех присутствующих в зале суда. Гособвинитель задал вопрос, почему же он вдруг изменил показания. Евгений Мишустин с ухмылкой ответил, что он просто устроил проверку следователям.

- Я дал следователям мотив, чтобы посмотреть, как работает система. Я убедился, что она работает всего лишь на словах, - ухмыляется убийца.

Несколько часов допроса в суде Евгений Мишустин отказывался от своих показаний, которые он давал ранее. Во время ответов на вопросы, убийца вел себя крайне самоуверенно, несколько раз получал замечания от судьи за саркастические высказывания.

Посадили на 19 лет

Гособвинение запросило для Евгения Мишустина 21 год лишения свободы в колонии строгого режима. От мамы убитой Алены Кругловой был заявлен гражданский иск на возмещение моральной и материальной компенсации. Представитель потерпевшей стороны адвокат Владимир Красиков попросил не признавать чистосердечное признание Мишустина в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора, так как оно было написано уже после задержания убийцы сотрудниками полиции. Адвокат и мать погибшей попросили судью назначить максимальное наказание Евгению Мишустину.

- Пусть приговор будет тяжелым, - попросила мать судью на прениях сторон.

23 декабря, Самарский областной суд вынес приговор самарцу, который познакомился с девушкой на сайте знакомств, пришел к ней в гости и убил в общежитии на Ново-Садовой.

— Самарца признали виновным и назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

В настоящий момент приговор в законную силу не вступил.

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