Так и не оделась: как сейчас выглядит жена самарского олигарха, которая шокировала откровенными нарядами

Ксения Царицына регулярно радует своих подписчиков новыми фото. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Каких-то пару лет назад ни одна неделя не обходилась без свежих новостей о жене самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксении Царицыной. По сути, популярный блогер своими постами в соцсетях заполняла все разделы светской хроники самарских СМИ.

Горожане ворчали, но охотно читали каждую публикацию о Ксении Царицыной. Выложила новое фото в платье с глубоким декольте и подписала его афоризмом? Отлично! Шокировала всех фотографией в хиджабе? Надо обязательно посмотреть! Похвасталась новым купальником? Давайте еще фото!

Постепенно интерес к жене самарского олигарха поутих, писать о ней стали меньше. Вот только Ксения все так же стабильно выдает пост за постом, которые активно лайкают ее преданные подписчики. Так как же живет жена самарского олигарха сейчас? Рассказываем.

А живет Ксения Царицына все так же роскошно. По-прежнему в Дубае, где она проживает с 2012 года.

Время от времени Ксения выкладывает себя на фотографиях профессиональных фотографов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Блогер любит красивые фотосессии. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Под этой фотографией Ксения написала, что не любит черный, но на этом фото она в черном платье – огонь. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Своих подписчиков Ксения радует регулярно. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Много фотографий у жены самарского олигарха из путешествий.

Фото из путешествий – неотъемлемая часть страницы Ксении Царицыной. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кадр из поездки на Алтай. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Недавно Ксения вернулась в Россию. Она прогулялась с дочкой по улицам Москвы и выложила много фото. «Один день в сказке», - подписала пост блогер.

Фото из поездки в Москву. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Большая же часть фотографий Ксении Царицыной, конечно же, в купальнике. Они набирают много лайков и комментариев. Женщина совершенно не стесняется и любит показывать, каких результатов она добилась с помощью диеты и фитнеса.

Большая часть фото на странице Ксении выглядит именно так. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

И вот так. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А еще так. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кстати, сама блогер рассказала, почему у нее на странице так много фото в нижнем белье.

- Какой спрос, такое и предложение. Моим подписчикам нравится это, и я умею подать это красиво. Главное - мне это нравится. Я выставляю только то, что на данном этапе жизни нравится мне, а не то, что, как кажется сидящим по ту сторону экрана, правильным, тактичным, подходящим по статусу для меня. Для меня по статусу вообще попу с дивана не поднимать и только команды всем раздавать, - ответила Царицына всем хейтерам.