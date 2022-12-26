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Звезды26 декабря 2022 9:33

Так и не оделась: как сейчас выглядит жена самарского олигарха, которая шокировала откровенными нарядами

Жена самарского олигарха рассказала, почему так часто снимается без одежды
Артем МАРКОВ
Ксения Царицына регулярно радует своих подписчиков новыми фото.

Ксения Царицына регулярно радует своих подписчиков новыми фото.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Каких-то пару лет назад ни одна неделя не обходилась без свежих новостей о жене самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксении Царицыной. По сути, популярный блогер своими постами в соцсетях заполняла все разделы светской хроники самарских СМИ.

Горожане ворчали, но охотно читали каждую публикацию о Ксении Царицыной. Выложила новое фото в платье с глубоким декольте и подписала его афоризмом? Отлично! Шокировала всех фотографией в хиджабе? Надо обязательно посмотреть! Похвасталась новым купальником? Давайте еще фото!

Постепенно интерес к жене самарского олигарха поутих, писать о ней стали меньше. Вот только Ксения все так же стабильно выдает пост за постом, которые активно лайкают ее преданные подписчики. Так как же живет жена самарского олигарха сейчас? Рассказываем.

А живет Ксения Царицына все так же роскошно. По-прежнему в Дубае, где она проживает с 2012 года.

Время от времени Ксения выкладывает себя на фотографиях профессиональных фотографов.

Время от времени Ксения выкладывает себя на фотографиях профессиональных фотографов.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Блогер любит красивые фотосессии.

Блогер любит красивые фотосессии.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Под этой фотографией Ксения написала, что не любит черный, но на этом фото она в черном платье – огонь.

Под этой фотографией Ксения написала, что не любит черный, но на этом фото она в черном платье – огонь.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Своих подписчиков Ксения радует регулярно.

Своих подписчиков Ксения радует регулярно.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Много фотографий у жены самарского олигарха из путешествий.

Фото из путешествий – неотъемлемая часть страницы Ксении Царицыной.

Фото из путешествий – неотъемлемая часть страницы Ксении Царицыной.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кадр из поездки на Алтай.

Кадр из поездки на Алтай.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Недавно Ксения вернулась в Россию. Она прогулялась с дочкой по улицам Москвы и выложила много фото. «Один день в сказке», - подписала пост блогер.

Фото из поездки в Москву.

Фото из поездки в Москву.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Большая же часть фотографий Ксении Царицыной, конечно же, в купальнике. Они набирают много лайков и комментариев. Женщина совершенно не стесняется и любит показывать, каких результатов она добилась с помощью диеты и фитнеса.

Большая часть фото на странице Ксении выглядит именно так.

Большая часть фото на странице Ксении выглядит именно так.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

И вот так.

И вот так.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А еще так.

А еще так.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кстати, сама блогер рассказала, почему у нее на странице так много фото в нижнем белье.

- Какой спрос, такое и предложение. Моим подписчикам нравится это, и я умею подать это красиво. Главное - мне это нравится. Я выставляю только то, что на данном этапе жизни нравится мне, а не то, что, как кажется сидящим по ту сторону экрана, правильным, тактичным, подходящим по статусу для меня. Для меня по статусу вообще попу с дивана не поднимать и только команды всем раздавать, - ответила Царицына всем хейтерам.

Подписчики охотно лайкают каждую фотографию Ксении.

Подписчики охотно лайкают каждую фотографию Ксении.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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