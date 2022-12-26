В Тольятти химики наградили стипендиями школьников и студентов

В Тольятти определили победителей XXII стипендиального конкурса. Фото «КуйбышевАзот»

Тольятти - город большой химии. Не удивительно, что под знамена этой науки каждый год встают все новые адепты из числа молодежи. Ребята, которые не только любят химию, но и добиваются в ее изучении наилучших результатов, берутся на заметку химическими предприятиями - это перспективные кадры, грядущая смена. Интерес молодежи к предмету будущие коллеги поддерживают не только морально, но и материально: на протяжении многих лет в Тольятти реализуется благотворительная стипендиальная программа для знатоков химии, мотивирующая талантливых школьников и студентов. Работа ведется совместно с городским благотворительным фондом «Фонд Тольятти» в рамках программ, которые носят имя Ивана Андреевича Красюка - первого генерального директора «КуйбышевАзота». На днях в стенах Тольяттинского краеведческого музея торжественно поздравили новых стипендиатов.

Традиционно поддержку будущих работодателей получили студенты Тольяттинского химико-технологического колледжа. Фото «КуйбышевАзот»

Любовь к формулам и реакциям со школьной скамьи

С 2011 года стипендиатами химгиганта успели стать уже 240 юных менделеевых - победители олимпиад, участники и призеры научных конференций и форумов. В этом году их ряды пополнили 20 школьников. Стипендиальные программы «КуйбышевАзота» убеждают талантливых и целеустремленных подростков в том, что выбрать химию своей будущей профессией было хорошим решением. Многие ребята впоследствии стали студентами престижных учебных заведений. В этом году 99% выпускников, сдавших ЕГЭ по химии, поступили в университеты на бюджет. Из них 45% выбрали химические факультеты, столько же - медицинские., остальные - вузы общественного питания и агротехнические. География учебных заведений, где сейчас учатся вчерашние школьники-стипендиаты, широка - это Санкт-Петербург, Москва, Тольятти, Томск, Нижний Новгород, Саранск, Казань, Калининград, Омск и другие города России. Конечно, поддержка производственников в успехе ребят играет не первую роль. Прежде всего, это заслуга преподавателей, сумевших привить своим ученикам любовь к предмету и желание идти с ним по жизни. Наиболее активными участниками стипендиальной программы традиционно являются ученики гимназий № 35, 39,41 и лицеев № 19 и 60.

- Наши дети углубленно изучают химию и биологию уже с пятого класса, - рассказал директор МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №41» Олег Давыдов. - Стипендии, учрежденные химиками, мотивируют школьников активно участвовать в различных конкурсах, олимпиадах, научных проектах. Ребята понимают, что их упорный труд будет вознагражден. Исторически наша школа готовит, в основном, будущих медиков, но в последнее время все больше выпускников выбирают химические специальности, и это радует.

В этом году стипендии химиков удостоены 30 талантливых ребят. Фото «КуйбышевАзот»

Стипендии имени химиков-земляков

Если школьники влюбились в химию, но еще до конца не определились с выбором профессии, студенты химических факультетов уже точно знают свой путь. Для них стипендиальный конкурс в этом году прошел уже 12-й раз. С 2009 года его победителями становились 204 наиболее талантливых студента, добившихся наилучших результатов в учебе. На днях к этой когорте присоединились еще 10 призеров 2022 года - студенты Тольяттинского химико-технологического колледжа. Многие из них уже связали будущую трудовую карьеру с предприятием, постигая азы профессии в группах целевой подготовки.

- Стипендиальная программа существенно повышает мотивацию ребят к овладению профессией, - считает директор Химико-технологического колледжа Татьяна Михаленко. - Наши студенты - потенциальные кадры химического предприятия, и «КуйбышевАзот» делает все для того, чтобы они выходили из стен колледжа грамотными, профессиональными. Партнерские отношения с химгигантом позволяют нам ежегодно обновлять наши лаборатории, организовывать прохождение практики, а еще возобновилась традиция целевого набора.

Кроме стипендий, ставших привычными, были учреждены еще и именные. Третий год среди студентов Тольяттинского химико-технологического колледжа выбираются два молодых целеустремленных человека, которые в течение 12 месяцев получают стипендии от Анатолия Огаркова - члена Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот», Заслуженного химика РФ, Почетного гражданина Тольятти, который работает на предприятии с 1966 года, пройдя путь от аппаратчика до главного инженера, а с 2012 года - советника генерального директора.

В этом году первые студенты получили стипендии имени Виталия Васильева - Почетного нефтехимика РФ, Почетного химика РФ, Заслуженного ветерана предприятия, возглавлявшего проектно-конструкторский центр. С такой инициативой вышел его сын – профессор и доктор наук Андрей Васильев. Стипендиатами стали представители Тольяттинского химико-технологического колледжа, кафедр «Химическая технология и промышленная экология» и «Технология органического и нефтехимического синтеза», а также молодой ученый Института экологии Волжского бассейна РАН.