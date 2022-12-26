Подарили новогоднее чудо: Самарский цирк показал феерическое представление для детей мобилизованных

Семьям мобилизованных солдат из Самары показали новое цирковое шоу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В новогоднее чудо хочется верить всем, а особенно этот праздник ждут дети. В рамках федеральной благотворительной акции Российская государственная цирковая компания совместно с Самарским государственным цирком организовала показ «Новогоднего тропик шоу» для сыновей и дочерей мобилизованных самарцев.

В Самарском цирке в преддверии Нового года собрался аншлаг Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Под куполом Самарского цирка собрался полный зал. В начале представления к семьям мобилизованных обратился директор цирка Валерий Блинчиков. Он поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал счастья и успехов в следующем году. Руководитель Министерства социально-демографической политики Самарской области Игорь Качелин поблагодарил Самарский цирк за сотрудничество и возможность подарить семьям мобилизованных новогодний праздник. Также к собравшимся обратился исполняющий обязанности заместителя 2-ой армии по военно-политической работе гвардии полковник Алексей Уразов.

- Я хочу сказать вам всем большое спасибо. Вы своей любовью и своим ожиданием родных и близких согреваете на большом расстоянии своих отцов, мужей, братьев. Хочу пожелать здоровья, семейного благополучия, чтобы наши мужчины вернулись домой с победой как можно скорее. С наступающим Новым годом, - сказал полковник Алексей Уразов.

К женам, матерям и сестрам военнослужащих обратились с приветственной речью Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Представление длилось больше двух часов, но все это время дети и их мамы завороженно смотрели на арену. Для семей мобилизованных самарцев показали настоящую новогоднюю сказку, где в конце к детям вышел сам Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Вместе со зрителями волшебник зажег новогоднюю елку, а вместе с ней в сердцах самарцев зажглась надежда на счастливое будущее.