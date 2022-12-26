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Общество26 декабря 2022 10:45

Подарили новогоднее чудо: Самарский цирк показал феерическое представление для детей мобилизованных

В Самарском цирке показали новое новогоднее шоу детям мобилизованных солдат
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Семьям мобилизованных солдат из Самары показали новое цирковое шоу

Семьям мобилизованных солдат из Самары показали новое цирковое шоу

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В новогоднее чудо хочется верить всем, а особенно этот праздник ждут дети. В рамках федеральной благотворительной акции Российская государственная цирковая компания совместно с Самарским государственным цирком организовала показ «Новогоднего тропик шоу» для сыновей и дочерей мобилизованных самарцев.

В Самарском цирке в преддверии Нового года собрался аншлаг

В Самарском цирке в преддверии Нового года собрался аншлаг

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Под куполом Самарского цирка собрался полный зал. В начале представления к семьям мобилизованных обратился директор цирка Валерий Блинчиков. Он поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал счастья и успехов в следующем году. Руководитель Министерства социально-демографической политики Самарской области Игорь Качелин поблагодарил Самарский цирк за сотрудничество и возможность подарить семьям мобилизованных новогодний праздник. Также к собравшимся обратился исполняющий обязанности заместителя 2-ой армии по военно-политической работе гвардии полковник Алексей Уразов.

- Я хочу сказать вам всем большое спасибо. Вы своей любовью и своим ожиданием родных и близких согреваете на большом расстоянии своих отцов, мужей, братьев. Хочу пожелать здоровья, семейного благополучия, чтобы наши мужчины вернулись домой с победой как можно скорее. С наступающим Новым годом, - сказал полковник Алексей Уразов.

К женам, матерям и сестрам военнослужащих обратились с приветственной речью

К женам, матерям и сестрам военнослужащих обратились с приветственной речью

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Представление длилось больше двух часов, но все это время дети и их мамы завороженно смотрели на арену. Для семей мобилизованных самарцев показали настоящую новогоднюю сказку, где в конце к детям вышел сам Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Вместе со зрителями волшебник зажег новогоднюю елку, а вместе с ней в сердцах самарцев зажглась надежда на счастливое будущее.

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