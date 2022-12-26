Двухтонный бегемот учил свой номер целый год: что можно увидеть в «Новогоднем тропик шоу» в Самарском цирке

В Самарском цирке на арену вышел двухтонный бегемот Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Прозвучал третий звонок, и купол Самарского государственного цирка имени Олега Попова засиял новогодними огнями. 23 декабря 2022 года там показали первое представление нового грандиозного новогоднего шоу. Яркие дизайнерские костюмы, множество различных декораций, музыка и нереальные световые эффекты, и, конечно же, сложнейшие трюки в исполнении харизматичных артистов – все это «Новогоднее тропик шоу». Показываем, что можгно увидеть в новом шоу в Самарском цирке.

В канун Нового 2023 года для жителей Самарской области в цирке показали настоящее новогоднее представление, где приняли участие сам Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Детский смех и восторженные возгласы сопровождали все два часа циркового представления. Специально для маленьких зрителей на арене показали новогоднюю сказку, где приняли участие цирковые артисты. В конце шоу они вместе с залом зажгли новогоднюю елку.

Красочные костюмы и интересные номера никого не оставили равнодушными Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В новом шоу Самарского цирка зрителей ждет необычное приключение помощника Деда Мороза по разным странам, где его будут сопровождать необычные спутники – акробаты, клоуны, эквилибристы, экзотические животные и даже огромный бегемот.

Главной звездой «Новогоднего тропик шоу» стал двухтонный гиппопотам. Огромное экзотическое животное подготовила для самарских зрителей свой номер, который учил целый год. Барабанная дробь… и зал разрывается овациями, а бегемот раскрывает огромную пасть, чтобы получить заслуженного угощение от своего дрессировщика.

Самарцам представили новое новогоднее шоу в цирке Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На протяжении всего представления детей развлекал смешной клоун, который бросал зрителям огромные мячи, шляпы и даже играл с ними в снежки. У всех присутствующих не могло не появиться новогоднее настроение, ведь артисты цирка сделали все, чтобы дети и их родители остались в восторге.

Попасть на «Новогоднее тропик шоу» в Самарский цирк можно уже сейчас, а представление будут показывать все новогодние праздники. Не упустите возможность стать частью новогодней сказки и отправиться в путешествие вместе с цирковыми волшебниками.