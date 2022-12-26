«Мама, неси мои деньги»: мальчик Гоша из Самары отдал все свои сбережения десантникам «на гранаты»

Восьмилетний Гоша из Самары подарил свои сбережения ульяновским десантникам. Фото: скрин видео

Поступок восьмилетнего мальчика из Самары покорил пользователей соцсетей. Маленький Гоша целый год копил деньги, чтобы к Новому году купить себе квадрокоптер. Но услышав, что российская армия нуждается в поддержке, не колебался. И отправил все свои сбережения ульяновским десантникам из 31 бригады. Военные в долгу не остались и отблагодарили школьника за его душевный порыв. Отец Гоши Владислав рассказал журналисту «КП-Самара» подробности истории.

«Сын растет патриотом»

Трогательное детское письмо – сложенный треугольничком рисунок с подписью «солдатам на гранаты» и вложенными внутрь купюрами – получили десантники 31-й бригады в Ульяновске. Шесть тысяч рублей – именно столько прислал российским военным восьмилетний школьник Гоша из Самары.

Мальчик написал трогательное письмо. Фото: скрин видео

- Мы воспитываем сына патриотом, вместе смотрим новости, часто обсуждаем события, которые происходят в мире, - рассказал журналисту «КП-Самара» отец мальчика Владислав. – Мы чтим память своих предков - в Великую Отечественную один дед у нас воевал под Ленинградом, второй – в Латвии, третий служил на Волжской рокаде. Мы часто бываем в городе-герое Волгоград, и наш сын знает, что значит слово Родина. Как-то раз мы обсуждали предстоящую поездку друга нашей семьи в Ульяновск к десантникам с гуманитарной помощью. Гоша услышал, что солдатам нужна поддержка и не колеблясь закричал – «Мама, неси мои деньги!».

Шесть тысяч «на гранаты»

В копилке у мальчика оказалось шесть тысяч рублей – эти деньги на разные праздники дарили мальчику бабушки. А он откладывал их на квадрокоптер, но решил – военным они сейчас нужнее. А еще нарисовал трогательный рисунок, подписал «Солдатам на гранаты» и сложил треугольничком – как те фронтовые письма в Великую Отечественную.

Десантники отблагодарили мальчика за подарок. Фото: скрин видео

- Я передал послание Гоши через друга семьи, который ехал к десантникам. И даже не ожидал, что поступок моего сына вызовет такой резонанс, - признается Владислав.

Спит в тельняшке и берете

Растроганные поступком мальчика десантники не остались в долгу. Они привезли Гоше в Самару настоящий голубой берет и тельняшку, а также сладкий подарок. Презенты вручили мальчику, а он в ответ прочитал патриотические стихи.

- Сын был в восторге, - улыбается Владислав. – Теперь даже спит в этой тельняшке и в берете. Мы в семье им очень гордимся.

А квадрокоптер в подарок на Новый год Гоша все же получит. Отец мальчика уверяет, что этот вопрос с Дедом Морозом уже решен.

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