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Общество26 декабря 2022 11:40

«Мама, неси мои деньги»: мальчик Гоша из Самары отдал все свои сбережения десантникам «на гранаты»

Мальчик Гоша из Самары отправил десантникам все свои сбережения, которые копил на новогодний подарок
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Восьмилетний Гоша из Самары подарил свои сбережения ульяновским десантникам. Фото: скрин видео

Восьмилетний Гоша из Самары подарил свои сбережения ульяновским десантникам. Фото: скрин видео

Поступок восьмилетнего мальчика из Самары покорил пользователей соцсетей. Маленький Гоша целый год копил деньги, чтобы к Новому году купить себе квадрокоптер. Но услышав, что российская армия нуждается в поддержке, не колебался. И отправил все свои сбережения ульяновским десантникам из 31 бригады. Военные в долгу не остались и отблагодарили школьника за его душевный порыв. Отец Гоши Владислав рассказал журналисту «КП-Самара» подробности истории.

«Сын растет патриотом»

Трогательное детское письмо – сложенный треугольничком рисунок с подписью «солдатам на гранаты» и вложенными внутрь купюрами – получили десантники 31-й бригады в Ульяновске. Шесть тысяч рублей – именно столько прислал российским военным восьмилетний школьник Гоша из Самары.

Мальчик написал трогательное письмо. Фото: скрин видео

Мальчик написал трогательное письмо. Фото: скрин видео

- Мы воспитываем сына патриотом, вместе смотрим новости, часто обсуждаем события, которые происходят в мире, - рассказал журналисту «КП-Самара» отец мальчика Владислав. – Мы чтим память своих предков - в Великую Отечественную один дед у нас воевал под Ленинградом, второй – в Латвии, третий служил на Волжской рокаде. Мы часто бываем в городе-герое Волгоград, и наш сын знает, что значит слово Родина. Как-то раз мы обсуждали предстоящую поездку друга нашей семьи в Ульяновск к десантникам с гуманитарной помощью. Гоша услышал, что солдатам нужна поддержка и не колеблясь закричал – «Мама, неси мои деньги!».

Шесть тысяч «на гранаты»

В копилке у мальчика оказалось шесть тысяч рублей – эти деньги на разные праздники дарили мальчику бабушки. А он откладывал их на квадрокоптер, но решил – военным они сейчас нужнее. А еще нарисовал трогательный рисунок, подписал «Солдатам на гранаты» и сложил треугольничком – как те фронтовые письма в Великую Отечественную.

Десантники отблагодарили мальчика за подарок. Фото: скрин видео

Десантники отблагодарили мальчика за подарок. Фото: скрин видео

- Я передал послание Гоши через друга семьи, который ехал к десантникам. И даже не ожидал, что поступок моего сына вызовет такой резонанс, - признается Владислав.

Спит в тельняшке и берете

Растроганные поступком мальчика десантники не остались в долгу. Они привезли Гоше в Самару настоящий голубой берет и тельняшку, а также сладкий подарок. Презенты вручили мальчику, а он в ответ прочитал патриотические стихи.

- Сын был в восторге, - улыбается Владислав. – Теперь даже спит в этой тельняшке и в берете. Мы в семье им очень гордимся.

А квадрокоптер в подарок на Новый год Гоша все же получит. Отец мальчика уверяет, что этот вопрос с Дедом Морозом уже решен.

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