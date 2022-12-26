Кролик на час: сколько стоит фотосессия с символом Нового года в Самаре

С пушистым символом наступающего года так и тянет сфотографироваться Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Фотосессия с символом наступающего года – популярный запрос среди клиентов самарских фотографов. И если привести в студию тигра могут себе позволить только олигархи, то год Кролика дает широкие возможности практически всем желающим. Иметь для этого домашнего питомца вовсе не обязательно – на сайтах хватает объявлений, предлагающих аренду кролика для фотосессии в Самаре. Журналист «КП-Самара» выяснила, сколько стоит фотосессия с кроликом в Самаре и не вредно ли это для животных.

«Кролик едет на такси»

В Самаре существуют целые питомники, котроые готовы предоставить кролика для фотосессии напрокат. Я связалась с одним из них.

- Кролики большие, поэтому если вы бронируете двоих, то в дополнение к стоимости аренды будет входить еще и оплата такси в обе стороны, потому что животных я не оставляю и в процессе присутствую, - рассказала журналисту «КП-Самара» самарская заводчица.

У частных лиц стоимость аренды кроликов варьируется от 1500 до 2000 рублей. Чаще всего подобные мероприятия проводят в студиях, куда приглашают и фотографа, и визажиста. В итоге средняя цена такой фотосессии по Самаре может достигать 11 тысяч рублей.

Кролик - милое животное, но у него острые когти Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

«Когти острые, лапы сильные»

Заводчики предупреждают – хоть кролики на вид милые и пушистые, фотосессия с ними при неправильном обращении может даже привести к травме.

- Они не кусаются, но, если им что-то не понравится, то могут пнуть задними лапами, а у них острые когти, - предупреждает заводчица.

Также владельцы предупреждают, что кролик может просто-напросто начать играть и убежать от нерасторопного клиента.

Посменная работа

А еще грызунов не просто так прозвали трусишками: они имеют большую склонность к тревожности. Зверек может испугаться чего угодно, тем более - незнакомцев и громкой музыки.

- Все животные разные. Если кролик привык к людям, то его можно арендовать для фотосессии на какое-то время. Но на шумные мероприятия их лучше не брать. Еще лучше – использовать несколько кроликов посменно, чтобы они не уставали, - отметила заведующая отделом кормовых животных Самарского зоопарка Ирина Артеменко.

Желающих пообщаться с символом наступающего года в самарском зоопарке пригласили на акцию «Погладь меня». Она проходит каждый вторник, и в ней участвуют многие животные.

- Несмотря на то, что наши постояльцы довольно-таки контактные, мероприятие длится только час в день, чтобы не перегружать животных, - отметила заведующая научно-просветительским отделом Самарского зоопарка Алена Киреева.