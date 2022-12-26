«Чудом остались живы»: в Самаре у маршрутки с грубым водителем на ходу отлетело колесо

Маршрутка осталась без колеса прямо на ходу. Фото: соцсети

У маршрутки Новокуйбышевск-Самара на ходу отлетело колесо 26 декабря 2022. В это время в салоне находились 25 человек, которые лишь чудом остались в живых. Журналист «КП-Самара» выяснил подробности ЧП.

«Ангел-хранитель есть»

Все произошло днем в понедельник, 26 декабря. Как рассказали очевидцы, около 14.45, у автобуса, следовавшего по маршруту № 127 «Новокуйбышевск — Самара», на ходу отвалилось колесо. К счастью, в этот момент у транспортного средства была небольшая скорость, маршрутка поворачивала в Самаре с улицы Крупской на улицу Алексея Толстого и притормаживала перед остановкой «Хлебная площадь».

Сообщение о происшествии вместе с фото появились в соцсетях. На них видно, что авария произошла с автобусом малой вместимости IVECO с госномером ВХ585.

- 25 человек в салоне, человек 8 ехали стоя, в Самару. Кошмар, хорошо не на трассе на всем ходу, а на Хлебной площади. Только сейчас поняла, что ангел-хранитель есть. Ребят, чудом живые остались, - написала одна из пассажирок этого рейса.

Манеры водителя раньше уже вызывали претензии у пассажиров. Фото: соцсети

«Женщина начала терять сознание»

Как выяснилось, буквально за три дня до происшествия в той же соцсети пассажиры жаловались на водителя именно этого автобуса. По словам пассажира, пожелавшего остаться анонимным, водитель постоянно грубит, не всегда реагирует на просьбы остановить и проезжает лишнюю остановку, в салоне почти всегда холодно.

- Апогеем стала сегодняшняя ситуация. Маршрутка была переполнена, помимо сидящих, стояли 15 человек. Уже на въезде в город женщине стало плохо, попросили приоткрыть на некоторое время окно, на что последовал ответ «Будет остановка - дверь откроют». Женщина уже начала терять сознание, просьбу остановить маршрутку водитель проигнорировал. В итоге женщина вышла на первой же остановке, он даже не убедился, как она себя чувствует и нужна ли ей помощь, - пишет автор поста.

Он просит компанию-перевозчика и Минтранс Самарской области принять меры. В комментариях под этой записью другие пассажиры подтверждают хамское поведение водителя.

Как сообщили журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, сведений о пострадавших в результате инцидента с отвалившимся колесом не поступало.

- Сотрудники полиции проводят проверку по факту публикации в соцсетях, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области.