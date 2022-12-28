Футуристичный дизайн и топовые опции: в Самаре появился первый кроссовер марки OMODA

Остромодный дизайн авто никого не оставляет равнодушным. Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

Сегмент средний, опции премиальные

Самарский автоцентр ВИП АВТО вошел в историю автомобильной марки OMODA, подписав дилерский договор одним из первых в России. Три недели назад начались первые поставки флагманского фастбэк-кроссовера бренда C5.

Его создателям удалось выпустить автомобиль премиального дизайна, оснащенный почти всеми современными опциями, которые обычно включают в сегмент более дорогостоящих машин, в среднем ценовом сегменте.Этот кроссовер в начальной комплектации можно купить по цене доступного седана - до 2 миллионов рублей.

Эффектный внешний вид OMODA C5 буквально приковывает взгляд. Плавные линии кузова сочетаются с графичными деталями. Больше всего впечатляет передняя панель радиатора с необычными ячейками, напоминающими огранку бриллиантов. Светодиодная подсветка, черные или красные 18-дюймовые диски необычного дизайна и черная панорамная крыша дополняют футуристический образ кроссовера.

В черном цвете — тоже wow-эффект. Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

Автомобиль оснащен бензиновым турбированным двигателем 1,5T мощностью 147 л.с. Двигатель работает в паре с вариаторной коробкой передач CVT25, которая вошла в число лучших в рейтинге «ТОП-10 лучших в мире коробок передач» в 2021 году, составленном экспертным сообществом Академии автомобильной оценки LocalCup. Разгон до 100 км/ч занимает 9,9 секунд. Максимальная скорость – 195 км/ч. Расход топлива в смешанном режиме – 7,1 л/100 км.

Даже в базовой комплектации набор опций кроссовера впечатляет. В него входят 18-дюймовые литые диски, светодиодные передние дневные ходовые огни и задние фонари. Имеется камера заднего вида и задние датчики парковки. Для удобства водителя - дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, обогрев передних сидений, руля, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя. Кроссовер оснащен двумя 12-дюймовыми экранами, электронным селектором передач, круиз-контролем. И даже запасное колесо у модели полноразмерное с 18-лдюймовым диском. И это далеко не все.

Сегодня кроссовер OMODA С5 доступен в 7 цветах. Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

- В топовой комплектации автомобиль дополняет вентиляция передних сидений, которая обычно встречается в ценовом сегменте более 5 млн рублей. А также подогрев задних сидений, кожаный салон, камера кругового обзора, передние и задние датчики парковки,голосовое управление и панорамная крыша. Есть и объемный пакет ассистентов помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, помощь при движении в пробках, предупреждение о фронтальном столкновении, автономное экстренное торможение, помощь при перестроении и т.д. Примечательно, что разница между базовой и премиальной комплектацией – всего двести семьдесят тысяч рублей, - рассказал «КП» старший менеджер отдела продаж дилерского центра OMODA Александр Леонтьев.

Салон выглядит премиальным. Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

Индивидуальность + технологичность

Амбассадор OMODA, олимпийская чемпионка Анна Щербакова так высказалась о новом кроссовере C5:

- В автомобиле невозможно не отметить дизайн, который органично сочетается с технологиями. Он выглядит модным! В спорте важны дисциплина, уверенность в себе, стремление к победе, но не менее важно выделяться среди толпы и обладать определенной внутренней силой. OMODA C5 точно покорит сердца всех. Лично я мечтаю о таком автомобиле.

По мнению специалистов салона ВИП АВТО, автомобиль подходит людям как активного возраста, от 30 до 45 лет, так и более молодым, ценящим индивидуальность и технологичность. А также семьям с двумя-тремя детьми, для которых в С5 есть все необходимое: от просторного багажника, куда поместится множество вещей, в том числе коляска, до комфортного размещения на задних сидениях с подогревом и возможностью подзарядить гаджеты.

Пройти тест-драйв нового автомобиля можно в салоне ВИП АВТО на ул. Демократической, 55. А весной будущего года флагманский дилерский центр OMODA откроется на Южном шоссе, 12в центре самой крупной автомобильной деревни города. Всего таких автосалонов в России будет четыре. В середине следующего года появятся и другие модели бренда OMODA.

Благородный оттенок покоряет с первого взгляда. Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

ВИП АВТО

г. Самара, ул. Демократическая, 55

Тел.: 8 (846) 222-10-00.

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