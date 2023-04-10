«Упала, но продолжила петь»: Анна Черноталова представит Самарскую область на вокальном проекте «Звезда»

Анна Черноталова представит Самарскую область на вокальном проекте «Звезда». Фото: предоставлено «КП-Самара»

В апреле 2023 на российские телеэкраны вышел новый сезон вокального проекта «Звезда». В музыкальном состязании примут участие представители всех регионов нашей страны. Представлять Самарскую область выпала честь 18-летней певице Анне Черноталовой. Девушка исполнит одну из песен Даны Соколовой в совершенно новой аранжировке. Мама артистки Елена Черноталова рассказала журналистам «КП-Самара» об участии в шоу, жестком графике Ани и ее творческом пути.

«Родилась на сцене»

Сейчас вокалистке из Самары 18 лет. Семья у Ани творческая. Девочка, можно сказать, родилась на сцене. Едва она научилась ходить, как родители решили занять ее танцами.

- Выбора у Ани не было, мама-то у нее хореограф, - смеется Елена Черноталова. - А позже мы с мужем стали замечать, что она неплохо напевает песни и чувствует музыку.

В три года Анечка начала посещать уроки вокала. По словам матери, девочка с детства обладала прекрасным музыкальным слухом и необычным тембром голоса. Уже в четыре года вокалистка приняла участие во всероссийском конкурсе. Это был первый серьезный выход на сцену.

Участница из Самары исполнит песню Даны Соколовой. Фото: предоставлено «КП-Самара»

- Аня стала лауреатом первой степени, очень высокая оценка. Она очень быстро запоминала песни, поэтому проблем с выступлениями не было.

Хоть здесь и сцена посолиднее, и статус конкурса, и жюри, но мама Анны на всю жизнь запомнит выступление своей дочери на новогоднем празднике.

- Ей тогда было всего три года. Она вышла на сцену в красивом бальном платье, но быстро запуталась в нем и упала, но продолжала петь, - вспоминает Елена Черноталова. - Было смешно, но и одновременно этот ее поступок заслуживал уважение. Аня не остановилась и продолжала петь. Конечно, потом ей помогли подняться детишки постарше.

Ее день расписан по минутам

Бесконечные конкурсы, разъезды и учеба - каждый день Анны Черноталовой расписан по минутам. К такому жесткому графику вокалистка уже привыкла.

- С 6 лет Аня училась вокалу в Москве у известных мастеров. Наверное, это помогло ей стать организованной. Она ведет дневник, где четко распределяет свои дела.

Конечно, все эти годы талантливую певицу поддерживала семья. Мама, отец или бабушка: кто-то в обязательном порядке сопровождал вокалистку на конкурсах. В копилке самарчанки много побед всероссийского и международного уровня. Анна участвовала в шоу «Голос. Дети», «Битва талантов» и «Большая сцена».

Эфир с участием Анны Черноталовой выйдет 15 апреля. Фото: предоставлено «КП-Самара»

- На каждом конкурсе мы рядом с ней. Честно говоря, переживаем больше, чем она сама.

Дисциплина и желание действовать помогают Ане развиваться в самых разных направлениях. Девушка танцует, увлекается иностранными языками. Самарчанка даже успевает заниматься верховой ездой.

- Еще Аня с 15 лет Аня преподает вокал детям. Многие ее воспитанники становятся участниками популярных телевизионных программ.

В этом году Анна Черноталова заканчивает школу. Планы перед собой будущая студентка ставит серьезные.

- Аня собирается поступать в МГУ на юриспруденцию. Это только ее выбор, ее желание. Она сама приняла это решение, - говорит мама Анны. - Второе образование, конечно, будет музыкальным. Ну а мы поддержим ее в любом случае.

«Не думали, что пройдем»

На телепроект «Звезда» Аня попала случайно. Заявку на участие девушка подала в последний день.

- Мы не думали, что пройдем. Потом уже пришло подтверждение, что Аня будет представлять Самарскую область.

Елена Черноталова уверена: телеконкурс «Звезда» один из лучших, в которых когда-то приходилось участвовать ее дочери.

- Интересное судейство, красиво снято и самое главное — потрясающая атмосфера. Мне этот проект напомнил лагерь для взрослых. Участники каждый вечер собирались вместе. Они пели, обсуждали результаты и поддерживали друг друга.

Участница из Самары исполнит одну из песен Даны Соколовой. Девушка переработала песню до неузнаваемости. Версия Анны точно удивит телезрителей. Эфир с выступлением Анны выйдет уже 15 апреля 2023 года на телеканале «Звезда».