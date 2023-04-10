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Общество10 апреля 2023 10:27

«Упала, но продолжила петь»: Анна Черноталова представит Самарскую область на вокальном проекте «Звезда»

Анна Черноталова из Самары исполнит песню Даны Соколовой на проекте «Звезда»
Анастасия ЗУБКОВА
Анна Черноталова представит Самарскую область на вокальном проекте «Звезда». Фото: предоставлено «КП-Самара»

Анна Черноталова представит Самарскую область на вокальном проекте «Звезда». Фото: предоставлено «КП-Самара»

В апреле 2023 на российские телеэкраны вышел новый сезон вокального проекта «Звезда». В музыкальном состязании примут участие представители всех регионов нашей страны. Представлять Самарскую область выпала честь 18-летней певице Анне Черноталовой. Девушка исполнит одну из песен Даны Соколовой в совершенно новой аранжировке. Мама артистки Елена Черноталова рассказала журналистам «КП-Самара» об участии в шоу, жестком графике Ани и ее творческом пути.

«Родилась на сцене»

Сейчас вокалистке из Самары 18 лет. Семья у Ани творческая. Девочка, можно сказать, родилась на сцене. Едва она научилась ходить, как родители решили занять ее танцами.

- Выбора у Ани не было, мама-то у нее хореограф, - смеется Елена Черноталова. - А позже мы с мужем стали замечать, что она неплохо напевает песни и чувствует музыку.

В три года Анечка начала посещать уроки вокала. По словам матери, девочка с детства обладала прекрасным музыкальным слухом и необычным тембром голоса. Уже в четыре года вокалистка приняла участие во всероссийском конкурсе. Это был первый серьезный выход на сцену.

Участница из Самары исполнит песню Даны Соколовой. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Участница из Самары исполнит песню Даны Соколовой. Фото: предоставлено «КП-Самара»

- Аня стала лауреатом первой степени, очень высокая оценка. Она очень быстро запоминала песни, поэтому проблем с выступлениями не было.

Хоть здесь и сцена посолиднее, и статус конкурса, и жюри, но мама Анны на всю жизнь запомнит выступление своей дочери на новогоднем празднике.

- Ей тогда было всего три года. Она вышла на сцену в красивом бальном платье, но быстро запуталась в нем и упала, но продолжала петь, - вспоминает Елена Черноталова. - Было смешно, но и одновременно этот ее поступок заслуживал уважение. Аня не остановилась и продолжала петь. Конечно, потом ей помогли подняться детишки постарше.

Ее день расписан по минутам

Бесконечные конкурсы, разъезды и учеба - каждый день Анны Черноталовой расписан по минутам. К такому жесткому графику вокалистка уже привыкла.

- С 6 лет Аня училась вокалу в Москве у известных мастеров. Наверное, это помогло ей стать организованной. Она ведет дневник, где четко распределяет свои дела.

Конечно, все эти годы талантливую певицу поддерживала семья. Мама, отец или бабушка: кто-то в обязательном порядке сопровождал вокалистку на конкурсах. В копилке самарчанки много побед всероссийского и международного уровня. Анна участвовала в шоу «Голос. Дети», «Битва талантов» и «Большая сцена».

Эфир с участием Анны Черноталовой выйдет 15 апреля. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Эфир с участием Анны Черноталовой выйдет 15 апреля. Фото: предоставлено «КП-Самара»

- На каждом конкурсе мы рядом с ней. Честно говоря, переживаем больше, чем она сама.

Дисциплина и желание действовать помогают Ане развиваться в самых разных направлениях. Девушка танцует, увлекается иностранными языками. Самарчанка даже успевает заниматься верховой ездой.

- Еще Аня с 15 лет Аня преподает вокал детям. Многие ее воспитанники становятся участниками популярных телевизионных программ.

В этом году Анна Черноталова заканчивает школу. Планы перед собой будущая студентка ставит серьезные.

- Аня собирается поступать в МГУ на юриспруденцию. Это только ее выбор, ее желание. Она сама приняла это решение, - говорит мама Анны. - Второе образование, конечно, будет музыкальным. Ну а мы поддержим ее в любом случае.

«Не думали, что пройдем»

На телепроект «Звезда» Аня попала случайно. Заявку на участие девушка подала в последний день.

- Мы не думали, что пройдем. Потом уже пришло подтверждение, что Аня будет представлять Самарскую область.

Елена Черноталова уверена: телеконкурс «Звезда» один из лучших, в которых когда-то приходилось участвовать ее дочери.

- Интересное судейство, красиво снято и самое главное — потрясающая атмосфера. Мне этот проект напомнил лагерь для взрослых. Участники каждый вечер собирались вместе. Они пели, обсуждали результаты и поддерживали друг друга.

Участница из Самары исполнит одну из песен Даны Соколовой. Девушка переработала песню до неузнаваемости. Версия Анны точно удивит телезрителей. Эфир с выступлением Анны выйдет уже 15 апреля 2023 года на телеканале «Звезда».

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