День космонавтики 2023 в Самаре: куда сходить, расписание

В Самаре запланировано много мероприятий к 62-ой годовщине первого полета человека в космос. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре - центре авиационно-космической промышленности - запланировано много мероприятий к 62-ой годовщине первого полета человека в космос. Рассказываем, куда сходить в День космонавтики 2023 в Самаре.

«Космос рядом»

Когда: 11 апреля, 11.00

Где: музей им. Алабина (ул. Ленинская, 142)

Билет: бесплатно

В музее Алабина пройдет праздник «Космос рядом» (6+), посвященный освоению космоса человеком в прошлом и в настоящем и планам по освоению в будущем. В краеведческом блоке участники узнают, как наш город связан с космической темой, поговорят о космических технологиях, которые успешно применяются в жизни землян, примут участие в физических опытах и творческом мастер-классе.

«Читаем о Юрии Гагарине»

Когда: 12 апреля, 11.00

Где: Самарская областная детская библиотека (ул. Невская, 8)

Билет: бесплатно

Самарская областная детская библиотека проведет акцию «Читаем о Юрии Гагарине» для дошкольников от 5 до 7 лет. Ребята не только услышат о первом космонавте, но смогут поделиться своими знаниями о ракетах и космонавтах, планетах и Солнечной системе. Продлится акция с 11 по 13 апреля.

День космонавтики в зоопарке

Когда: 12 апреля, 12.00

Где: Самарский зоопарк (ул. Ново-Садовая, 146)

Билет: от 150 руб.

Животные тоже покоряли космос: мухи-дрозофилы, улитки, крысы, собаки, обезьяны и другие. Самарский зоопарк приглашает на квест «Животные — покорители космоса» (6+). Он будет включать в себя задания на знание истории космонавтики и четвероногих покорителей космоса. Участники получат сувениры от зоопарка.

День космонавтики в юношеской библиотеке

Когда: 12 апреля, с 11.00

Где: Самарская областная библиотека для молодежи (пр. Ленина, 14)

Билет: бесплатно

В юношеской библиотеке к празднику подготовлена большая развлекательная программа (6+). Начнется она с игры «Космо-квиз», затем желающие смогут прослушать три лекции на околокосмические темы. А завершится программа в 18.00 презентацией выставки «Горизонт событий» и стендапом «Выход в космос».

Выставка «Мы были первыми»

Когда: 12 апреля, 17.00

Где: Исторический парк «Россия – моя История» (ул. Красноармейская, 131)

Билет: в день открытия бесплатно, далее – 200 рублей.

В Историческом парке «Россия – моя История» откроется выставка «Мы были первыми»(6+). Она расскажет посетителям об основных этапах изучения, покорения космического пространства Советским Союзом.

«Сила притяжения»

Когда: 12 апреля, 17.00

Где: ДК «Нефтяник» (ул. Кишиневская, 13)

Билет: от 100 руб.

В ДК «Нефтяник» пройдет театрализованный концерт «Сила притяжения» (6+). В нем задействованы лучшие творческие коллективы дома культуры: ансамбль-студия Сергея Индеева, театр-студия «Надежда», ансамбль танца «Вдохновение» и другие. В программе - вокальные и музыкальные произведения советских и российских авторов.

«Музыка космоса»

Когда: 12 апреля, 16.40

Где: Детская музыкальная школа № 12 (ул. Пионерская, 6)

Билет: бесплатно

Музыкальная школа № 12 представит медиапроект «Музыка космоса» (6+). Гости мероприятия послушают песни памятных 1960-х. Урок будет сопровождаться презентацией и видеороликом, а также прослушиванием отрывка из «Токкаты и фуга ре минор» Баха и песни «Родина слышит, родина знает» Дмитрия Шостаковича.

«Космический винил»

Когда: 13 апреля, 18.00

Где: Самарская областная библиотека для молодежи (пр. Ленина, 14)

Билет: бесплатно

Еще одно космическое мероприятие от юношеской библиотеки - встреча «Космический винил» (12+), участники которой будут слушать на виниловых пластинках песни и инструментальные композиции, посвященные теме космоса, вселенной, полетам к звездам. Мероприятие только для тех, кто записан в библиотеку. Это можно сделать на месте, понадобится паспорт.

Концерт духового оркестра

Когда: 14 апреля, 14.00

Где: ДК «Заря» (проезд 9 Мая, 16)

Билет: от 150 руб.

Самарский концертный духовой оркестр подготовил специальную программу «Обнимая небо» (6+), посвященную космосу. Для горожан прозвучат произведения «14 минут до старта», «Ты помни земля», «Нежность» и другие.

Космический полумарафон

Когда: 14 апреля, 08.30

Где: склон площади Славы

Билет: 0-2000 руб.

Легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики, является официальным открытием бегового сезона 2023 года в Самарской области. Участники стартуют с площади Славы, пробегают мимо площади Куйбышева, драмтеатра и далее по старой набережной Волги. Зарегистрироваться и выбрать дистанцию можно на сайте марафона.