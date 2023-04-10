Баскетбол, реконструкции и настолки: чем увлекаются известные самарские деятели

Дмитрий Азаров и баскетбол - это судьба Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В публичной жизни они политики, чиновники, адвокаты. А чем эти люди занимаются за пределами рабочего времени? «КП-Самара» узнала ответы на этот вопрос.

Губернатор-баскетболист

Увлечение губернатора Самарской области известно почти всем интересующимся — Дмитрий Азаров с детства играет в баскетбол. Иначе и быть, наверное, не могло, ведь баскетбольным тренером был его отец, недавно ушедший из жизни.

Глава региона несколько лет назад в выставочном матче «Звезды в Самаре» привлек внимание не только своей уверенной игрой, но и тем, что находился на площадке в стильных темных очках.

- Все просто, никакой интриги: зрение не позволяет играть без очков, а светлых очков пока нет, - объяснил тогда корреспонденту «КП-Самара» Дмитрий Азаров.

В 2022 году соцсети облетела видеозапись, на которой губернатор в цивильном костюме и уже в светлых очках, практически не целясь, выполнил супердальний бросок от пересечения центральной и боковой линий и уложил мяч точно в цель!

Депутат, чекистские значки и головы Дзержинского

Депутат Госдумы Александр Хинштейн начал собирать свою коллекцию значков силовых структур, поначалу не воспринимая это как сознательное хобби.

- Я много писал о деятельности органов безопасности. У меня завязывались неформальные отношения с сотрудниками, меня приглашали на тематические мероприятия, торжества и на память вручали чекистскую символику, - рассказывал Хинштейн.

Когда таких значков скопилось уже десятка полтора, журналист и политик понял, что подобная коллекция — редкость, ведь спецслужбы редко афишируют себя. Сейчас число значков и жетонов «чекистов» со всего мира в собрании Хинштейна уже измеряется тысячами. Но некоторые раритеты, по его признанию, ему никогда не достанутся, так как стоят неимоверных денег. Например, значок «5 лет ЧК-ГПУ Крыма», которых было выпущено всего 5 штук.

Это только малая часть коллекции "железных Феликсов" депутата Хинштейна. Фото: соцсети

Кроме того, депутат собирает фигурки и изображения Феликса Дзержинского. Коллекция насчитывает не один десяток экспонатов.

- Пока власти не вернули «железного Феликса» на Лубянку, увековечиваю его память у себя дома! - написал депутат в своем аккаунте в соцсети.

Адвокат-реконструктор

Известный самарский адвокат Александр Паулов лет 15 назад, получив вопрос: «Какое у вас хобби?» - задумался и понял, что нет у него какого-то особого хобби. Но вскоре после этого друзья пригласили его на 9 Мая покататься на раритетном военном автомобиле. И адвокат неожиданно вскоре стал проводить массу времени в гараже, восстанавливая различную военную технику, а также выискивать по барахолкам предметы военных времен.

Адвокат Александр Паулов увлекся военными реконструкциями неожиданно для себя. Фото: соцсети

Дальше — больше. Паулов с единомышленниками стали коллекционировать военную форму, организовывать и проводить реконструкции военных сражений. А колонны раритетных автомобилей, поставленных «на ход» коллекционерами, самарцы неоднократно могли видеть на парадах 9 Мая.

Чиновник-транспортник и настольные игры

Заместитель главы дептранса Самары Юрий Тапилин вне стен департамента имеет уникальное хобби. Он ведет блог и наполняет сайт, посвященный настольным играм.

- Меня зовут Юрий. В настольные игры я любил играть с детства. Помню, мы играли в «Морской бой», «Рижскую биржу», в «Монополию» и ее многочисленные клоны… - так начинает Тапилин раздел «О проекте» на своем сайте.

Юрий Тапилин в рабочее время занят трамваями и троллейбусами, а в свободное - блогом о "настолках". Фото: соцсети

В описании он рассказывает, как пришел от увлечения играми к решению о создании тематического сайта.

- Сегодня «Настольные игры: Nастольный Blog» можно без ложной скромности назвать одним из самых информативных проектов о настольных играх на русском языке. Сайт ежедневно обновляется, публикуются ссылки на новости о настольных играх, выкладываются ссылки на бесплатные игры, а также мои собственные переводы настольных игр с иностранных языков, - резюмирует чиновник в ипостаси блогера-пятисоттысячника.