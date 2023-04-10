Вместо трех машин шесть: производитель сельхозтехники увеличил выпуск продукции благодаря нацпроекту

После участия в нацпроекте производительность «Пегас-Агро» выросла вдвое. Фото: пресс-служба РЦК.

Реализация национального проекта «Производительность труда» в Самарской области идет полным ходом: результаты, которые достигнуты в губернии по итогам 2022 года, признаются Минэкономразвития одними из лучших в России. 145 предприятий-участников, 2185 сотрудников, обученных принципам бережливого производства, увеличение выработки на каждого сотрудника на 45% и рост выручки участников на 292 млрд рублей (а значит, и налоговых отчислений в региональный бюджет) – таковы общие цифры. Остальные показатели очень индивидуальны, но в любом случае нет компаний, которые остались бы недовольны сокращением простоев и количества незавершенных процессов, увеличением нормы выработки на сотрудника, ростом производительности и, соответственно, прибыли. Каковы перспективы нацпроекта в Самарской губернии, как и за счет чего происходят изменения и как масштабировать компетенции бережливого производства и научной организации труда, обсудили на выездном совещании под председательством первого вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова.

Сразу к практике

Совещание прошло на производственной площадке «Пегас-Агро» - компании, выпускающей сельскохозяйственную технику. В 2019-2022 годах она стала участником нацпроекта. За счет оптимизации производства, ликвидации «белых пятен» и «черных дыр», в которые утекали ресурсы, удалось увеличить объем выпуска продукции с 3 единиц до 6 в день. Более 300 сотрудников предприятия обучены принципам бережливого производства, в том числе «выращены» 2 внутренних сертифицированных тренера, что позволяет масштабировать компетенции персонала. Сегодня каждый четвертый опрыскиватель, продающийся на внутреннем рынке – производства самарской компании, техника активно поставляется и за рубеж.

- Это яркий пример, как мы достигаем технологического суверенитета. Техника, которая здесь производится, не уступает зарубежным аналогам. Здесь высочайший уровень технологических процессов, который обеспечивает качество, собственные IT-разработки, которые связаны с умным земледелием. Маленькое предприятие стало одним из лидеров экспорта благодаря умам выпускников Самарского университета и применению бережливых технологий, - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Цифры результативности работы нацпроекта «Производительность труда» в Самарской области впечатляют. Фото: пресс-служба РЦК.

Участники совещания, среди которых – представители власти, крупных предприятий Самарской области и вузов – получили возможность познакомиться и с отчетностью, и с практикой производственной деятельности «Пегас-Агро», а также получить ответы из первых уст. Для тех, кто раздумывает, нужен ли им нацпроект, это был полезный опыт общения.

Ждут строителей и медиков

На совещании министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин подробнее рассказал о том, как в губернии реализуется повестка повышения производительности труда.

- Войдя в нацпроект, компании получают как адресную поддержку от экспертов Регионального центра компетенций по перестройке производства, так и льготное финансирование, налоговые вычеты. Критериями для участия в проекте является выручка от 400 млн рублей и отношение к одной из приоритетных отраслей:обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля. Больше всего участников из сферы обрабатывающего производства – 95 компаний, из сельского хозяйства - 33, строительства – 6, и нам бы очень хотелось более активного участия предприятий. Кроме того, сейчас на федеральном уровне прорабатывается вопрос о расширении сфер пула потенциальных участников нацпроекта, и в него в скором будущем могут войти предприятия ЖКХ, туризма, учреждения здравоохранения и санаторно-курортной сфера. Есть большая вероятность того, что нацпроект будет продлен, и это замечательно для развития региональной экономики, - подчеркнул Андрей Шамин.

По словам руководителя Регионального центра компетенций (РЦК) Константина Серова, в среднем сотрудничество экспертов и предприятия длится около 6 месяцев.

- Улучшения у всех разные, так как все предприятия индивидуальны. Вилка эффективности - от +10% выработки на одного сотрудника до четырехкратного увеличения производительности, причем с теми же сотрудниками, на том же оборудовании и без дополнительных затрат. Результат достигается за счет инструментов бережливого производства, организационных методов, постановки производственной системы, управления, снижения внутренней логистики, устранения различных потерь, таких как перепроизводство, лишние движения и т.д. - всего около 50 инструментов, - рассказал Серов.

Руководство региона предполагает, что в 2023 году в нацпроект может войти 153 участника.

- Сегодня мы ставим перед собой задачу вовлечь в повестку повышения производительности труда предприятия малого и среднего бизнеса, чтобы в каждой сфере можно применить методы научной организации труда, оптимизации производства, - рассказал Виктор Кудряшов. - В этой связи рассчитываем на содействие высших учебных заведений. В их учебных программах должны появиться курсовые и дипломные работы, связанные с бережливым производством. В рамках программ дополнительного образования мы готовы софинансировать из регионального бюджета участие предприятий различных сфер экономики в программах, которые будут разработаны вузами совместно с РЦК.