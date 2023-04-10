Самый милый космонавт и пушистый элеватор: как выглядели бы достопримечательности, если бы были котами

Достопримечательности Самары в виде котов.
Кружка пенного и задумчивый взгляд. Пожалуй, никак иначе не мог выглядеть Жигулевский пивоваренный завод, если бы был котом. Желтые глаза, острые уши и темные полосы на серой шерсти – так представила местную достопримечательность нейросеть Kandinsky. Корреспонденты «КП-Самара» загрузили описание самых известных зданий города в нейросеть и попросили искусственный интеллект представить достопримечательности в виде усатых, полосатых и пушистых.
Жигулевский пивоваренный завод.
А вот эти красавцы – Самарский академический театр драмы. Почему они красные? В цвет стен театра. Согласны, оттенок не тот, но выглядят коты все равно эффектно. На сцене эти усатые точно смотрятся органично.
Театр драмы в Самаре.
И еще один кот-драмтеатр.
Улица Ленинградская – одно из любимых мест самарцев для прогулок. Пройтись по ней в такие погожие дни, как сейчас, - одно удовольствие.
Ленинградка в глаза нейросети будто уличный кот, который живет на этой самой улице, ее дух-хранитель. Он знает каждый уголок, а его, кота, знает каждый владелец ресторанов и кафе и подкармливает каждый день, так что усатый сыт и доволен.
Хранитель улицы Ленинградской.
Вот еще один театр. Эта породистая красавица – театр оперы и балета имени Шостаковича. Конечно, в пачке, без нее никак.
Театр оперы и балета.
А кошечка-филармония со скрипкой в руках. Правда, такая малютка может держать ее только как виолончель.
Взгляд у кошечки грустный. Видимо, вы давно не были в филармонии. Пора исправляться и порадовать бело-рыжую кроху.
Самарская филармония.
А вот за этого серого красавца самарцам пришлось побороться. Памятник брутализму элеватор собирались снести и на его месте построить жилой комплекс.
Кот-элеватор выглядит не так брутально, как его прообраз, но зато гордо и стойко.
Самарский элеватор.
А глядя на этого кота можно сразу угадать, кого он олицетворяет. Это, конечно, самарский цирк имени Попова.
Цирк в Самаре.
Самый милый в нашей подборке – кот ракета «Союз». Рыжий и ушастый симпатяга в скафандре украл наши сердца. Так и хочется погладить малыша.
Кот, который олицетворяет ракету «Союз» на проспекте Ленина.
Мрачный и загадочный черный кот – это, конечно, храм Пресвятого Сердца Иисуса, или костел. Одно из самых необычных зданий Самары приковывает взгляды, и кот ему под стать.
Костел в Самаре.
Заканчиваем нашу подборку котом бункера Сталина. Кажется, этот пушистый знает что-то очень важное.
Бункер Сталина.