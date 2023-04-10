Самый милый космонавт и пушистый элеватор: как выглядели бы достопримечательности, если бы были котами

Достопримечательности Самары в виде котов.

Кружка пенного и задумчивый взгляд. Пожалуй, никак иначе не мог выглядеть Жигулевский пивоваренный завод, если бы был котом. Желтые глаза, острые уши и темные полосы на серой шерсти – так представила местную достопримечательность нейросеть Kandinsky. Корреспонденты «КП-Самара» загрузили описание самых известных зданий города в нейросеть и попросили искусственный интеллект представить достопримечательности в виде усатых, полосатых и пушистых.

Жигулевский пивоваренный завод.

А вот эти красавцы – Самарский академический театр драмы. Почему они красные? В цвет стен театра. Согласны, оттенок не тот, но выглядят коты все равно эффектно. На сцене эти усатые точно смотрятся органично.

Театр драмы в Самаре.

И еще один кот-драмтеатр.

Улица Ленинградская – одно из любимых мест самарцев для прогулок. Пройтись по ней в такие погожие дни, как сейчас, - одно удовольствие.

Ленинградка в глаза нейросети будто уличный кот, который живет на этой самой улице, ее дух-хранитель. Он знает каждый уголок, а его, кота, знает каждый владелец ресторанов и кафе и подкармливает каждый день, так что усатый сыт и доволен.

Хранитель улицы Ленинградской.

Вот еще один театр. Эта породистая красавица – театр оперы и балета имени Шостаковича. Конечно, в пачке, без нее никак.

Театр оперы и балета.

А кошечка-филармония со скрипкой в руках. Правда, такая малютка может держать ее только как виолончель.

Взгляд у кошечки грустный. Видимо, вы давно не были в филармонии. Пора исправляться и порадовать бело-рыжую кроху.

Самарская филармония.

А вот за этого серого красавца самарцам пришлось побороться. Памятник брутализму элеватор собирались снести и на его месте построить жилой комплекс.

Кот-элеватор выглядит не так брутально, как его прообраз, но зато гордо и стойко.

Самарский элеватор.

А глядя на этого кота можно сразу угадать, кого он олицетворяет. Это, конечно, самарский цирк имени Попова.

Цирк в Самаре.

Самый милый в нашей подборке – кот ракета «Союз». Рыжий и ушастый симпатяга в скафандре украл наши сердца. Так и хочется погладить малыша.

Кот, который олицетворяет ракету «Союз» на проспекте Ленина.

Мрачный и загадочный черный кот – это, конечно, храм Пресвятого Сердца Иисуса, или костел. Одно из самых необычных зданий Самары приковывает взгляды, и кот ему под стать.

Костел в Самаре.

Заканчиваем нашу подборку котом бункера Сталина. Кажется, этот пушистый знает что-то очень важное.