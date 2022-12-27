Укулеле, снегокаты и коньки: Дед Мороз исполнил мечты сызранских ребят

Заводские волонтеры купили все подарки, загаданные ребятами под Новый год. Фото АО «СНПЗ»

Зима - время чудес

В преддверии Нового года маленькие жители Сызрани из многодетных и малообеспеченных семей побывали в настоящей сказке. Ребята получили приглашения на театрализованное представление в детскую школу искусств имени Островского, но волшебной была не только музыка: дети встретились с Дедом Морозом, который чудесным образом исполнил их самые заветные мечты.

Многодетная семья Зеленцовых - самая спортивная: в любое время года ребята предпочитают посиделкам у телевизора активный отдых. Поэтому у Деда Мороза попросили то, без чего не представляют свои прогулки. Пятеро старших Зеленцовых пожелали в подарок фигурные или роликовые коньки. И лишь маленькая Ярослава - куклу.

- Ребята у нас подвижные - любят скейты, велики, и, конечно, коньки, - рассказала их мама Ольга Зеленцова. - Хотя младшим инвентарь достается от старших по наследству, его все время не хватает - этим летом, например, сломали три пары роликов. Покупка такого количества спорттоваров обременительна для семейного бюджета, поэтому помощь добрых волшебников весьма кстати. Ну а мы с папой тоже не оставим ребятню без подарков!

Анастасия Железнякова - старшая дочь в семье, поэтому написала письма доброму зимнему волшебнику не только от себя, но и за братиков и сестричку. Для пятилетней Софии попросила игрушечную кухню, а двухлетнему Кириллу и трехлетнему Ивану - детские столики со стульчиками и игрушки для развития мелкой моторики. Сама Настя мечтала о большом наборе маркеров и скетчбуках. Заводской Дед Мороз очень помог маме, которая воспитывает четверых детей одна, исполнить их мечты на Новый год.

Традиционное волшебство

Уже четвертый год новогоднюю елку в здании заводоуправления Сызранского НПЗ (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») украшают не только игрушками, но и мечтами юных сызранцев. Каждая открытка - это детская надежда на чудо. И от того, сбудется ли оно, зависит дальнейшая вера в чудеса. Заводчане с радостью становятся на время Дедами Морозами, претворяющими детские мечты в жизнь. В этом году они исполнили заветные желания 60 детей из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Читая письма, адресованные доброму волшебнику, выяснили, что большинство ребят стремятся к активному образу жизни. Многие мечтают о роликовых и фигурных коньках, самокатах, надувных ватрушках и снегокатах, лыжах и велосипедах, спортивной экипировке. Чтобы отыскать все подарки, нефтяникам пришлось потрудиться, ведь попадались и весьма оригинальные запросы - гавайская укулеле и акустическая гитара, портфель от известного блогера и письменный стол для первоклашки. Однако волшебники не работают спустя рукава - каждое желание исполнено в точности! Опыт есть: с 2019 года с «Елки желаний» сняты и исполнены мечты более 200 детей.

Впрочем, сызранские нефтепереработчики не ждут Нового года, чтобы порадовать юных земляков. В этом году к Международному дню защиты детей заводчане оказали помощь реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Жемчужина», Дому ребенка, педиатрическому отделению ГБ №2 Сызрани. Волонтеры собрали для ребят интерактивные и развивающие игрушки, наборы для творчества, гигиенические средства. Доброй традицией на предприятии стал День книгодарения: в этом году сотрудники купили и подарили организации инвалидов-колясочников «Виктория» около 200 книг для взрослых и детей.

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