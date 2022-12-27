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Общество27 декабря 2022 7:36

Укулеле, снегокаты и коньки: Дед Мороз исполнил мечты сызранских ребят

Дети не догадываются, что письма с пожеланиями попали не в Великий Устюг, а на ветки заводской елки
Анна ФЕДОРОВА
Заводские волонтеры купили все подарки, загаданные ребятами под Новый год. Фото АО «СНПЗ»

Заводские волонтеры купили все подарки, загаданные ребятами под Новый год. Фото АО «СНПЗ»

Зима - время чудес

В преддверии Нового года маленькие жители Сызрани из многодетных и малообеспеченных семей побывали в настоящей сказке. Ребята получили приглашения на театрализованное представление в детскую школу искусств имени Островского, но волшебной была не только музыка: дети встретились с Дедом Морозом, который чудесным образом исполнил их самые заветные мечты.

Многодетная семья Зеленцовых - самая спортивная: в любое время года ребята предпочитают посиделкам у телевизора активный отдых. Поэтому у Деда Мороза попросили то, без чего не представляют свои прогулки. Пятеро старших Зеленцовых пожелали в подарок фигурные или роликовые коньки. И лишь маленькая Ярослава - куклу.

- Ребята у нас подвижные - любят скейты, велики, и, конечно, коньки, - рассказала их мама Ольга Зеленцова. - Хотя младшим инвентарь достается от старших по наследству, его все время не хватает - этим летом, например, сломали три пары роликов. Покупка такого количества спорттоваров обременительна для семейного бюджета, поэтому помощь добрых волшебников весьма кстати. Ну а мы с папой тоже не оставим ребятню без подарков!

Анастасия Железнякова - старшая дочь в семье, поэтому написала письма доброму зимнему волшебнику не только от себя, но и за братиков и сестричку. Для пятилетней Софии попросила игрушечную кухню, а двухлетнему Кириллу и трехлетнему Ивану - детские столики со стульчиками и игрушки для развития мелкой моторики. Сама Настя мечтала о большом наборе маркеров и скетчбуках. Заводской Дед Мороз очень помог маме, которая воспитывает четверых детей одна, исполнить их мечты на Новый год.

Традиционное волшебство

Уже четвертый год новогоднюю елку в здании заводоуправления Сызранского НПЗ (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») украшают не только игрушками, но и мечтами юных сызранцев. Каждая открытка - это детская надежда на чудо. И от того, сбудется ли оно, зависит дальнейшая вера в чудеса. Заводчане с радостью становятся на время Дедами Морозами, претворяющими детские мечты в жизнь. В этом году они исполнили заветные желания 60 детей из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Читая письма, адресованные доброму волшебнику, выяснили, что большинство ребят стремятся к активному образу жизни. Многие мечтают о роликовых и фигурных коньках, самокатах, надувных ватрушках и снегокатах, лыжах и велосипедах, спортивной экипировке. Чтобы отыскать все подарки, нефтяникам пришлось потрудиться, ведь попадались и весьма оригинальные запросы - гавайская укулеле и акустическая гитара, портфель от известного блогера и письменный стол для первоклашки. Однако волшебники не работают спустя рукава - каждое желание исполнено в точности! Опыт есть: с 2019 года с «Елки желаний» сняты и исполнены мечты более 200 детей.

Впрочем, сызранские нефтепереработчики не ждут Нового года, чтобы порадовать юных земляков. В этом году к Международному дню защиты детей заводчане оказали помощь реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Жемчужина», Дому ребенка, педиатрическому отделению ГБ №2 Сызрани. Волонтеры собрали для ребят интерактивные и развивающие игрушки, наборы для творчества, гигиенические средства. Доброй традицией на предприятии стал День книгодарения: в этом году сотрудники купили и подарили организации инвалидов-колясочников «Виктория» около 200 книг для взрослых и детей.

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