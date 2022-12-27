Волонтеры из Новокуйбышевска подарили девочке путевку на Кремлевскую елку

Нефтепереработчики в точности исполнили все пожелания юных земляков. Фото АО «НК НПЗ»

Мечты сбываются!

Первоклассница Ульяна Клушина ничем не отличается от своих сверстников - любит играть, рисовать, слушать музыку, гулять. Только все это - не вставая из инвалидной коляски. В ней Ульяна ездит в школу возле дома, а еще - в Комплексный общеобразовательный центр для детей с ДЦП «Выше радуги». Здесь она проходила предшкольную подготовку, здесь же и сейчас занимается общеобразовательными предметами, которые могла не дослышать на уроках из-за проблем со слухом, посещает логопеда и психолога, учится рисовать. Рисовать у Ульяны получается лучше, чем писать: дрожь в руках - не лучший помощник. Зато девочка бегло печатает - именно так, на клавиатуре, и было написано письмо Деду Морозу. Малышка попросила у волшебника билет на Кремлевскую елку, которую мечтает увидеть вживую уже два года.

- Очень рада, что мечта дочки исполнится, - улыбается мама Ульяны, Алсу Миннафина. - Поездка в столицу станет настоящей сказкой, подарит не только эмоции, но и отдых, смену обстановки. Мы ведь с Ульяной как две беговые лошадки - выходим из дома в 8 утра и возвращаемся в 7 вечера. Школа, «Выше радуги», бассейн, занятия с нейропсихологом… Отправив письмо, дочь каждое утро начинает с вопроса: «Когда же поедем в Москву»? Благодаря работникам НК НПЗ, я могу отвечать: «Уже скоро, на каникулах!»

Сбылась мечта и 11-летнего Родиона Зызлаева. Мальчик с рождения болен ДЦП, но до последнего времени учился в обычной школе. Недавно его перевели на домашнее обучение, и ребенку отчаянно не хватает общения с детьми. Отчасти поэтому он так любит посещения центра «Выше радуги»: здесь Родион не только занимается с логопедом, психологом и тренером по лечебной физкультуре, но и дружит с ребятами. У мальчика есть большая всепоглощающая страсть - футбол. Родион - преданный болельщик самарского клуба «Крылья Советов», не пропускающий ни одного домашнего матча любимой команды. Бегать по полю с мячом мальчик не может, поэтому участвует в футбольных баталиях с помощью игровой приставки. У Деда Мороза ребенок попросил внешний жесткий диск для компьютера - скачивать игры, которые весят немало.

- Заводчане подарили сыну диск на два терабайта - как он и мечтал, - рассказала Анна Зызлаева. - А мы с мужем однажды исполним другую его мечту - побывать на выездной игре «Крыльев».

Время творить добро

Более 40 воспитанников центра «Выше радуги» в канун Нового года получили подарки от волонтеров Новокуйбышевского НПЗ. О чем только не мечтают ребята! В письмах Деду Морозу самые разные пожелания - умные, портативные и беспроводные колонки, умные ручки, компьютерное кресло и кресло-мешок, школьный микроскоп и конструктор, электрическая зубная щетка и сухой бассейн с шариками, телефон и рюкзак… Какой бы оригинальной ни была просьба, нефтепереработчики исполнили ее в точности - вплоть до желаемого цвета подарка. Предновогодняя акция «Елка желаний» - одна из любимых заводчанами. Несколько лет подряд зеленую красавицу украшают не только игрушками, но и детскими письмами. Волонтеры предприятия не жалеют времени, сил и денег, чтобы доставить радость маленьким землякам. И счастье в их глазах - лучший новогодний подарок для заводчан, временно исполняющих обязанности волшебников.

Кроме этого, по давней традиции в преддверии Нового года профсоюз и администрация НК НПЗ организуют поздравления и вручают подарки воспитанникам детских специализированных учреждений Новокуйбышевска и Самары. В этом году более 700 сладких подарков получили ребята из детских центров - общественной организации «Здоровое детство», реабилитационного центра для детей с ОВЗ «Светлячок», социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Наш дом», центра коррекции и развития детей, комплексного центра социального обслуживания, театра молодых людей с ОВЗ «Астрей» (г.о. Новокуйбышевск), дома ребенка «Солнышко» (г. Самара). Еще одна партия подарков отправилась в детский православный просветительский центр при храме в честь иконы Божьей Матери «Умиление».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Укулеле, снегокаты и коньки: Дед Мороз исполнил мечты сызранских ребят

Дети не догадываются, что письма с пожеланиями попали не в Великий Устюг, а на ветки заводской елки (подробнее)