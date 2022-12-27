Одноклассники и СТС запустили deepfake-фото и видео из популярных сериалов

Теперь каждый пользователь соцсети может поздравить близких и друзей в образе героя телеканала.

Социальная сеть Одноклассники и телеканал СТС запускают совместный новогодний проект с использованием технологий deepfake. До конца новогодних каникул все желающие смогут легко и быстро примерить на себя лица героев популярных сериалов СТС. Это стало возможным благодаря собственным deepfake-технологиям, которые ОК запустили первыми из российских соцсетей.

За четыре дня эффект перевоплощения пользователи проверили на себе 57 500 раз. Чаще всего выбирали образ Альбины Барвашиной из сериала «Жена олигарха», второй сезон которого выйдет 9 января в 19:00. Для проекта с СТС соцсеть запустила 32 deepfake-фото и видео с самыми запоминающимися сериалами: «Кухня», «Родком», «Ивановы-Ивановы», «Классная Катя», «Жена олигарха», «#СеняФедя», «Корни», «Гости из прошлого» и «Гранд».

Для того чтобы создать новогоднее видео или фото, необходимо перейти в сервис создания персональной анимации «Новый образ». После загрузки фотографии из альбома в ОК или со своего устройства в приложении можно выбрать понравившийся образ и создать видео. Пользователи могут генерировать неограниченное количество роликов, а результат увидеть в специальном разделе приложения «Сохраненные» и поделиться образом с друзьями в ленте или поставить на аватар.

Елизавета Стрелкова, креативный диджитал-продюсер СТС: «Все мы хотя бы раз в жизни хотели оказаться на месте любимых героев и ведущих. Мы выбрали самые популярные проекты, чтобы с помощью сервиса Одноклассников каждый пользователь мог побывать в главной роли и разделить новогоднее настроение с друзьями».

Алексей Сенников, руководитель проекта «Лента и Рекомендации»: «Одноклассники стали первой российской соцсетью, которая разработала и запустила технологию deepfake год назад. За это время было сгенерировано более 250 миллионов фото и видео, которыми пользователи делились с друзьями и подписчиками. В новом году мы планируем развивать это направление и использовать новые технологии на базе нейронных сетей и новые фильтры для фотографий для создания большего количества личных публикаций».