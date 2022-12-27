Как финансовый сектор Самарской области справился с лихорадкой 2022 года

На круглом столе обсудили, какие меры поддержки сейчас действуют для бизнеса и дали прогнозы на 2023 год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Справился ли финансовый сектор с экономической турбулентностью? Как себя чувствуют банки и бизнес? Какую роль в стабилизации ситуации играет государство? Ответы на эти вопросы прозвучали в медиацентре «Комсомольской правды» на круглом столе «Тенденции и перспективы: финансовый сектор в новой реальности». Модератором мероприятия выступил председатель Инвестиционного комитета клуба директоров Самарской области Антон Ларионов.

Банки пришли в норму

В этом году банковский сектор столкнулся с беспрецедентными изменениями и ограничениями, отметил региональный директор дополнительного офиса «Самарский» ПСБ Виталий Белоцкий.

Основная часть российского банковского сектора была включена в SDN-лист и отключена от SWIFT. Были и другие вызовы: заморозка активов, тревожные настроения вкладчиков, реализация валютных и процентных рисков, повышение ключевой ставки до рекордных значений, нарушение логистических цепочек у клиентов, уход крупного иностранного бизнеса и другие. Также значительно сократилось количество иностранных банков. Однако несмотря на все изменения, банковский сектор выдержал сложившуюся стрессовую ситуацию.

- Накопленный за последние несколько лет запас прочности российских банков по капиталу, который, по оценкам ЦБ РФ, на начало 2022 года составлял около 7 трлн рублей, а также своевременные меры господдержки позволили сгладить воздействие внешних факторов на российский финансовый рынок. Основные игроки быстро перестроили свои модели и смогли восстановить операционную деятельность, благодаря чему, например, показатели по чистому процентному доходу и чистому комиссионному доходу даже превысили допандемийный 2019 год. Все это создает базу для того, чтобы банковский сектор был способен обеспечить кредитами запросы бизнеса и рост экономики, - отмечает региональный директор ДО «Самарский» ПСБ Виталий Белоцкий. - Что касается ПСБ, то банк показывает уверенный рост финансовых результатов: за год только в Самарской области операционный результат по отношению к прошлому году вырос на 30%, а чистая прибыль – в 2 раза. Этого удалось достичь благодаря нескольким факторам. Во-первых, мы заранее подготовились к работе в условиях ограничений. Во-вторых, стратегия ПСБ ориентирована главным образом на внутренний рынок.

Помощь бизнесу

В условиях 2022 года малому и среднему бизнесу необходима была поддержка со всех сторон. Руководитель Абсолют Банка в Самарской области Алексей Ларгин рассказал, какие продукты были востребованы у предпринимателей в финансовом учреждении.

Помогали бизнесу в уходящем году сохранить динамику банковские гарантии по госконтрактам. В большинстве направлений шло активное переориентирование именно на российских поставщиков. По прогнозам, оно продолжится и в 2023 году. На действующие и новые госпроекты выделяются значительные бюджетные средства. Банковские гарантии позволяют предприятиям сразу получить значительную часть средств для выполнения заказа. Если сравнивать с кредитами, то это гораздо быстрее и экономнее. Процентная ставка по гарантии обычно в разы ниже, чем по кредиту.

- Практически каждый месяц мы улучшаем собственные показатели по объему выпущенных гарантий по ФЗ-223 и ФЗ-44. И это не «эффект низкого старта». Как известно, Абсолют уже не первый год входит в ТОП-3 банков по выпуску гарантий в рамках ФЗ-223 и ФЗ-44. Непосредственно в Самаре о втором полугодии мы увеличили выпуск банковских гарантий более чем в 2 раза. Средние и максимальные «чеки» по гарантиям у нас в регионе последовательно увеличиваются. Так, средний чек по выданной гарантии в Абсолют Банке в Самаре за полгода вырос с 10 до 15 млн рублей. Это говорит о доверии клиентов и о том, что продукт помогает развитию их бизнеса. Также имеют значение скорость и отсутствие бумажной волокиты. Благодаря цифровой платформе гарантии можно оформить онлайн. Лимит устанавливается по минимальному пакету документов. В результате клиент всегда знает, на какую сумму он может выпустить гарантию и получает ее в считанные часы. Безусловно, клиентам при оформлении гарантий важны ценовые преимущества. Но не только они. Еще простота и скорость оформления, а также гибкий индивидуальный подход, - рассказал эксперт.

Он добавил, что еще одним антикризисным продуктом является факторинг. У него есть ряд преимуществ перед кредитами. Его гораздо проще оформить – не нужен залог. Он никак не влияет на кредитную нагрузку компании-исполнителя, а также на ее кредитную историю. При рассмотрении заявки на факторинг упор в анализе делается на финансовое состояние заказчика, а не поставщика.

Роль государства

Одним из инструментов поддержки бизнесменов в регионе стал Гарантийный фонд Самарской области. Льготные займы, которые выдавал фонд, амортизировали сложную ситуацию, сложившуюся в экономике.

- Сейчас ситуация выглядит не так пессимистично, как это могло показаться в начале. Как бы странно это не звучало, нам помогли ковидные годы. В этот период были разработаны антикризисные меры, появились различные формы поддержки. В этом году у нас также значительно вырос портфель микрозаймов. Мы вышли на 1 млрд рублей портфеля. В районе 500 предпринимателей смогли по нему получить займы до 5 млн рублей, - рассказывает заместитель директора АО МК «Гарантийный фонд Самарской области» Сергей Андреев.

Виталий Белоцкий солидарен с экспертом: меры государственной поддержки оказались своевременными. Для стимулирования кредитования малого и среднего предпринимательства были запущены программа стимулирования кредитования от ЦБ и программа субсидирования от Минэкономразвития, ориентированная на поддержку производственного сектора. Ставка для клиента по программе Минэкономразвития не может превышать значение ключевой ставки плюс 2,75%, а по программе стимулирования ЦБ – ключевая плюс 3%. За 11 месяцев 2022 года по двум этим госпрограммам ПСБ в Самарской области выдал кредиты на сумму более 1,8 млрд рублей.

- Сегодня каждый седьмой предприниматель Самарской области обслуживается в ПСБ. По итогам 2022 года совокупный объем кредитно-гарантийного портфеля малого и среднего бизнеса ПСБ в самарском регионе составляет более 15 млрд рублей – плюс 29% к объему портфеля на начало года, - добавляет Виталий Белоцкий.

Бизнес уходит в торги

Как рассказал сооснователь Федеральной консалтинговой компании «Тендер Консалт» Владимир Борзунов, оправившись от удара, бизнес начал перестраиваться и адаптироваться.

- Если в первой половине 2022 года мы наблюдали затишье, так как клиенты не хотели брать займы под 30% годовых, то начиная с июня, рынок обрел некую стабильность и мы увидели значительный спрос от клиентов. Ставки опустились сегодня уже на 15-17% годовых, - рассказал Владимир Борзунов.

Эксперт добавляет, что многие предприниматели двигаются сейчас в сторону тендеров, так как эта сфера относительно спокойна и здесь есть определенные гарантии. Однако это снижает конкурентную цену лотов и из-за этого размывается маржинальность бизнеса.

Заместитель председателя Самарского регионального отделения «Опоры России» Алексей Ульянин согласен с коллегой.

Закупки и работа с крупными корпорациями — это тот сегмент, куда устремились предприниматели. Эта сфера более или менее предсказуема, она работает и платежеспособна.

Бизнес ищет пути решения проблем. Некоторые выбирают релокацию, некоторые — перестройку стратегии. По его мнению, предпринимателям непросто и им приходится адаптироваться.

- Наша компания занимается консалтингом и мы тоже сидели и думали, куда нам пойти, в каком направлении двигаться. И увидели точку роста в сегменте консультаций, связанных с банкротством. В 2022 году он вырос на 46% по сравнению с прошлым годом. Как не парадаксально, но эта сфера может стать нашей точкой роста.

Эксперты уверены, что российский бизнес справится с новыми вызовами и смотрят с оптимизмом в 2023 год.