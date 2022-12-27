Самарцы могут спасти жизнь девочки со смертельным заболеванием

Вере нужна помощь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Когда в благотворительном фонде «Алеша» приняли решение открыть сбор средств на лечение Веры Китаевой, никто не сомневался: времени, чтобы собрать необходимую, довольно внушительную сумму, ещё достаточно. Но когда речь идет о редких генетических заболеваниях, далеко не всегда всё идёт по плану.

У малышки крайне тяжелая форма смертельного заболевания: девочка больна мукополисахаридозом I типа (он же синдром Гурлер-Шейе). Это заболевание считается даже более опасным, чем рак. Чтобы Вера смогла жить, ей необходимо провести трансплантацию костного мозга, и сделать это нужно как можно скорее, до того, как девочке исполнится 2 года. Но сейчас Вере уже 1 год и 9 месяцев, а это значит, что остается всего три месяца, чтобы собрать 17 818 944 рубля и перевести их в клинику, на подготовку всех документов и получение визы, на обследования и химиотерапию, без которой не провести ТКМ!

Все родные надеятся на чудо Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Синдром Гурлер — тяжелое наследственное заболевание, при котором нарушен внутриклеточный обмен веществ. У новорождённых детей с этим синдромом никаких патологических проявлений не наблюдается, первые признаки и отставание психомоторного развития становятся заметны только после 6 месяцев, а характерные изменения черт лица — к концу первого года жизни. Именно по этой причине врачи долгое время не замечали никаких проблем. Но когда игнорировать изменения во внешности Веры было уже невозможно, когда мама заметила, что Верочка начала терять слух, девочке был поставлен страшный диагноз-приговор. И тогда же запустился обратный отсчёт.

Помочь Вере

Но это еще не самое страшное. Заболевание Веры имеет важную особенность: даже оставшиеся до трансплантации три месяца малышка сможет прожить только на поддерживающей терапии. К сожалению, несколько дней назад у Веры обнаружилась аллергия на терапию. И сейчас для Веры еще более важно попасть на операцию по ТКМ как можно скорее. В России донора не нашли, но он есть в Израиле – отсюда и миллионный счет. Зато врачи с мировым именем уже ждут Веру на лечение – нужны только средства для оплаты счета.

Вере повезло с семьей: родители девочки и ее старший брат души не чают в малышке. К сожалению, они ничем не могут ей помочь: понимая, что это стало бы для девочки шагом к спасению, отец и брат Веры очень хотели стать для неё донорами костного мозга. Оба сдали анализы на донорскую совместимость и стали ждать результатов. Увы, результаты пришли неутешительные: ни отец, ни сын не подошли в качестве донора для Веры. Это стало для них ударом: хотеть и не иметь возможности помочь близкому человеку, отчаянно нуждающемуся в помощи – такое способно причинить невыносимую боль.

Помочь Вере

Средств для немедленного проведения необходимой операции в запасе семьи тоже нет – да и откуда такие деньги у молодой воронежской семьи с двумя детьми? Поэтому выход здесь только один: просить о помощи вас, наши читатели. Просить, как о самом настоящем чуде. Потому что Верочке Китаевой действительно нужно чудо. Сумма операции, конечно, страшная, пугающая, но никак не сравнимая с жизнью маленькой девочки. Эта сумма может быть страшна для одного человека, даже для одной семьи, но, если разделить ее по частям, получится не так страшно.

Поэтому давайте соберемся и сотворим новогоднее чудо – подарим Вере Китаевой жизнь. Даже 100 рублей могут помочь! Не откладывайте помощь Вере на завтра – завтра может быть поздно.

Давайте спасем жизнь маленькой Веры вместе!

Помочь Вере