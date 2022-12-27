Зажег салют, выпил и упал из окна: самарские спасатели составили топ самых популярных ЧП в новогоднюю ночь

Спасатели не носят плащи, но все равно они - герои Фото: Наталья АРТЯКОВА

Они не носят плащи и не стреляют из бластеров, но мы их считаем настоящими героями. Сегодня 27 декабря, в России отмечается День спасателя. В этот день сотрудникам пожарно-спасательных подразделений, а также других аварийно-спасательных формирований желают сухих рукавов, спокойных смен и легких дежурств. Однако новогоднеяя ночь редко дает возможность спокойного дежурства. Спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области рассказли журналисту "КП-Самара", какие ЧП чаще всего происходят в новогоднюю ночь.

Въехал под фуру и отделался царапиной

Один из самых распространенных вызовов под Новый год - это ДТП. Неудивительно: в конце декабря на улицах уже лежит снег, дороги покрыты тонкой коркой льда, а водители нарушают скоростной режим, торопясь поскорее успеть за праздничный стол. Спасатели техногенного отряда ПСС Самарской области выезжают на ДТП, в которых требуется работа специальным инструментом, и вырезают пострадавших из покореженных машин. Часто такие ДТП заканчиваются гибелью водители и пассажиров, но бывают и исключения. Именно про таких везунчиков говорят - они буквально "родились в рубашке".

ДТП - самое частое ЧП в Самарской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Однажды под Новый год поступил вызов. Нужно было извлечь пострадавшего при лобовом столкновении водителя отечественного автомобиля, - вспоминают спасатели. - То, что мы увидели когда приехали, было настоящим чудом. От легковушки практически ничего не сталось, но место водителя, где сидел пристегнутый молодой человек, было практически нетронутым. Половина машины под фурой, а он отделался парой ссадин! Вытащили его аккуратненько, отвели к медикам скорой., те обработали порезы да отпустили домой. И все это в полной тишине. Паренек молчал, и все молчали - это просто новогоднее чудо, что он остался жив.

Новый год с огоньком

На втором месте по частоте происшествий в новогоднюю ночь - пожары. Непотушенные на балконе окурки, возгорание электроприборов, но самая популярная причина возникновения огня - фейерверки.

Так произошло несколько лет назад в Чапаевске, в одном из многоквартирных домов. Во время праздничного застолья гости одной из квартир почувствовали запах горелого, а через мгновение крышу общежития охватил огонь.

- Всех, кто в этот момент находится в доме, срочно эвакуировали, было много детей, которые выбегали на улицу без верхней одежды,- вспоминают спасатели. - ГУ МЧС развернули для пострадавших пункт обогрева, мы отпаивали теплым чаем из термосов жильцов. Пожар начался буквально за час до наступления Нового года, тушили огонь до самого утра.

Неправильное обращение с огнем приводит к трагедии Фото: Наталья АРТЯКОВА

1 января 2021 года в Самаре утро пожарных и спасателей началось с крупного пожара на территории Самарского подшипникового завода. В 9 утра площадь возгорания составила 800 квадратных метров, на ликвидацию направили почти 100 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. Это был один из крупнейших пожаров в Самаре за последние несколько лет, и достаточно сложный. К сожалению, не обошлось без погибших – во время тушения было найдено тело мужчины.

Малыши остались одни в квартире

Еще одна частая проблема в новогоднюю ночь - некстати захлопнувшаяся дверь квартиры, когда хозяин выбегает встречать гостей или все выходят на перекур. При этом часто взаперти остаются маленькие дети, что добавляет нервотрепки родителям.

- Эта история произошла в одном из новых районов Самары. Молодая мама с двумя детьми готовилась к встрече гостей. Она накрывала на стол, когда ей позвонили знакомые и попросили открыть дверь в подъезде, - рассказывают спасатели. - Самарчанка накинула куртку поверх халата и побежала вниз, подперев при этом дверь тапочком, чтобы не захлопнулась. В квартире на третьем этаже остались двое детей – 8 месяцев и 2 годика. В какой-то момент сквозняк толкнул дверь и тапок упал. Дверь захлопнулась и дети остались одни в квартире, предоставленные сами себе. Ситуацию осложняло то, что на плите у хозяйки варилась еда, а в духовке поджаривалась курица. К счастью, трагедии удалось избежать, вовремя прибывшие спасатели вскрыли дверь. Еда на плите уже начала пригорать, но пожара не было, стоял лишь удушающий запах гари в квартире. Детям вызвали скорую помощь и отправили в больницу, чтобы исключить отравление.

Через несколько часов вся семья вернулась домой, но празднование Нового года пришлось отложить из-за бурных ночных впечатлений.

Спасатели и день, и ночь готовы приехать на помощь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Тащили за руки в тепло под истошные крики

Иногда злоупотребление алкоголем в новогоднюю ночь может привести к настоящей трагедии.

- Студенческая компания отмечала новый год на съемной квартире и переборщила с алкоголем,- вспоминают спасатели. - В результате одна из девушек выпала из окна прямо на лестницу, ведущую в подъезд. Она выжила, но была сильно травмирована. Ее друзья, не понимая толком, что произошло, выбежали на улицу и начали за руки тащить пострадавшую в подъезд. Свои действия они потом объяснили тем, что на улице ей лежать холодно, они решили перенести ее в тепло, чтобы дождаться скорую. Трогать пострадавших в таких ситуациях ни в коем случае нельзя, это может привести к гибели, но молодые люди об этом забыли. Девушке было очень больно, она истошно кричала, но ее все-таки занесли в тепло. Прибывшие спасатели аккуратно погрузили травмированную студентку на специальные носилки и погрузили в машину скорой помощи.

Палец посинел и перестал шевелиться

Вызовы спасателей продолжаются и 1 января. Самая частая проблема - перерезать застрявшее кольцо на отекшем от большого количества спиртного пальце. Спасатели проводят буквально ювелирную работу специнструментом, чтобы не навредить пострадавшим.

- В Красный Яр нас вызвали ближе к обеду 1 января, - вспоминают спасатели. - Проснувшись после новогодних возлияний, местная жительница обнаружила, что пальцы очень сильно отекли, а безымянный, где было обручальное кольцо, и вовсе стал синим и перестал шевелиться. В местном травмпункте тоже не смогли помочь, потому что застой был уже очень сильным. Так что вызвали нас со специнструментом. Дежурные врачи сделали местную анестезию, потому что терпеть боль в пальце девушка уже не могла, а спасатели аккуратно срезали и разогнули кольцо. К счастью, все было сделано вовремя, и ампутировать конечность не пришлось.

Работа спасателей Поисково-спасательной службы Самарской области очень многогранна и тяжела. Настоящие мужчины, которые готовы войти и в огонь и окунуться в ледяную воду ради спасения другого, достойны всех похвал и наград. В Самаре есть настоящие герои, которые смогут защитить и спасти жителей, и сегодня они отмечают свой профессиональный праздник – День спасателя! Спасибо вам за вашу нелегкую работу!