Поплатились жизнью за ремонт: в расправе над пенсионеркой и ее дочерью под Самарой подозревают рабочего-гастарбайтера

Убийцу еще не нашли. Фото: СУ СКР по Самарской области

В поселке Волжский Самарской области, 26 декабря 2022 года, произошла трагедия. В одном из частных домов были убиты 74-летняя пенсионерка и ее 47-летняя дочь, а их дом ограбили. Полицейские совместно с сотрудниками Следственного комитета провели осмотр места происшествия и опросили соседей, сейчас проверка продолжается. По предварительным данным, сейчас в жестокой расправе заподозрили рабочего-гастарбайтера. Журналист "КП-Самара" выяснила подробности.

Набросился на мать в огороде

Как рассказывают местные жители, 74-летняя Анна Николаевна и ее дочь Ирина (имена погибших изменены) давно мечтали сделать в доме ремонт и обустроить балкон. Летом они наконец решились воплотить свою мечту в жизнь. В помощь пригласили рабочего-гастарбайтера из Узбекистана. Все прошло успешно, и женщины уже позабыли о сезонном ремонтнике, однако он их не забыл. И когда ему внезапно понадобились деньги, вспомнил про недавних работодателей - и решил ограбить. По предварительной версии, именно он и погубил несчастных женщин.

- Он делал им ремонт, а после убийства пропал, - рассказывают местные жители.- Его и заподозрили в страшном преступлении.

Правоохранителям удалось восстановить ход трагедии. По версии следствия, поводом для расправы стали деньги. Проникнув на участок, преступник вначале набросился в огороде на пенсионерку. После этого он разбил стекло входной двери и убил дочь.

- На теле погибших были обнаружены множественные травмы, в том числе на голове, - рассказали правоохранители.

Объявили в розыск

Жестоко расправившись с беззащитными женщинами, убийца спокойно скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов делают все, чтобы найти преступника и привлечь его к ответственности за содеянное. К розыску и задержанию подозреваемого подключены сотрудники ППСП и дорожно-постовой службы, участковые уполномоченные полиции, оперуполномоченные уголовного розыска. СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений).

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, убийцу активно ищут. Однако по некоторым данным, рабочий-иностранец мог уже покинуть пределы России.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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