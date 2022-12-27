В 2023 году МРОТ в Самарской области немного вырастет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2023 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Рассказываем, каким будет МРОТ в Самарской области в 2023 году.

ИНДЕКСАЦИЯ МРОТ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2023

Как стало известно, МРОТ в Самарской области на 2023 год установили на уровне 16 242 рублей.

По сообщению министерства труда и социальной защиты России, в целом МРОТ проиндексируют на 6,3%. В прошлом году индексация была выше, но она была поэтапной. МРОТ в связи с ростом инфляции повысили, помимо традиционного роста с нового года, еще и с 1 июня 2022-го. Это было сделано для поддержания доходов людей с учетом роста цен.

Кстати, в наступающем году изменится и критерий, по которому рассчитывается МРОТ. Сейчас он устанавливается на уровне 42% от медианной зарплаты по стране. Это правило не будет действовать в 2023 и 2024 годах. В указанный период установление МРОТ должно происходить в ускоренном режиме в зависимости от темпов роста прожиточного минимума.

МРОТ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2023

В Самарской области МРОТ в 2023 году составит 16 242 рубля. Он вырос на 963 рубля по сравнению с 2022-м годом - 15 279 руб.

Эта величина одинакова почти для всех регионов страны, за исключением некоторых субъектов РФ. Например, в Москве в 2023 году установлен самый высокий МРОТ - 24 284 руб. Выше среднего по России он вырастет и в Подмосковье - 17 930 руб.

Прожиточный минимум в Самарской области с 1 января 2023 года также повысится и составит 14 375 руб. Сейчас этот показатель равен 13 919 руб.

ЗАЧЕМ НУЖЕН МРОТ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2023

Минимальный размер оплаты труда - это нижний уровень зарплаты россиян до вычета из нее налогов на доход. Если сотрудник отработал всю норму рабочего времени, его зарплата за месяц не может быть ниже МРОТ. Если работник трудится неполный рабочий день, тогда можно платить ему меньше, но строго пропорционально МРОТ.

От этой величины также зависят такие выплаты, как больничный, стипендия, пособие по уходу за ребенком-инвалидом с детства, пособия по беременности и родам, минимальный размер пособия по безработице.