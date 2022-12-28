«Дети звонят мне даже ночью»: самарский Дед Мороз откровенно рассказал, как живется главному зимнему волшебнику

Каждый год в декабре Алексаей меняет студентов на бороду Деда Мороза. Фото: личный архив

Сильнее всего Новый год ждут дети. Едва выпадает снег, малыши уже караулят у окна главного зимнего волшебника, учат стихи и освобождают место под елкой для подарков. Самарский Дед Мороз рассказал журналисту «КП-Самара», чего больше всего хотят получить дети на Новый год и верят ли в волшебство взрослые. А еще поделился самыми яркими случаями своей работы.

Променял студентов на белую бороду и красный тулуп

Уже 17 лет Алексей Сатонин каждый декабрь перевоплощается из заместителя декана теплоэнергетического факультета по воспитательной работе самарского Политеха в настоящего волшебника в красном тулупе с белой бородой. Начальство и коллеги с уважением и понимаем относятся к его делу.

-У меня достаточно гибкий график, стараюсь везде успевать. Конечно, в университете поддерживают. Руководитель отпускает, дает возможность перенести занятия со студентами, - говорит Алексей.

Кстати, основное место работы поддерживает творческое амплуа Алексея Сатонина. Мужчина работает с молодежью, студентами, и умеет найти к ним подход.

По словам Алексея, подготовка к Новому году начинается намного раньше декабря. Уже в сентябре Дед Мороз записывает поздравления, занимается организацией мероприятий и приходит в гости к региональным СМИ.

-Я работаю не только на коммерческой основе, но еще активно занимаюсь благотворительностью: езжу по детским домам, навещаю ребятишек с особенностями здоровья, отвечаю на детские письма. Наша команда старается отзываться на все звонки. С душой и трепетом отношусь к своему труду, - признается Алексей.

Отец – Дед Мороз, мама - Снегурочка

В качестве Деда Мороза Алексей в этом году поздравит и собственного маленького сына. Мальчику всего 4 года, и Алексей надеется, что пока тот не сможет распознать за белой бородой и красным тулупом родного отца.

- Буду приходить к нему до тех пор, пока он маленький. Дальше, наверное, будет посложнее, - рассказал журналисту «КП-Самара» Алексей Сатонин.

Кстати, Алексей не единственный зимний волшебник в семье. Его супруга Елена – квалифицированная Снегурочка, и уже не первый год вместе с мужем дарит детям праздник. Вот такой семейный бизнес.

Супруге Елене наряд Снегурочки к лицу. Фото: личный архив

«Взрослые не могут без праздника»

В этом году официальные новогодние концерты и увеселительные программы в Самаре отменили. Однако на количестве частных заказов это не отразилось. По словам зимнего волшебника, взрослые устают на работе и от домашних дел, поэтому приход Деда Мороза становится для них эмоциональной разрядкой.

-Этот сезон начался как-то резко: в один момент, как снег, повалились заказы. Взрослые не могут без праздника, они такие же дети. Работать с ними, кстати, проще. Им достаточно надеть праздничный колпак на голову и все — счастье есть. При появлении Деда Мороза они начинают бегать и прыгать, это просто не передать словами. Нас тискают, обнимают и не хотят отпускать. Были случаи, когда с нами пытались уйти. – вспоминает с улыбкой на лице Алексей.

Если игрушки, то только фирменные

А вот завоевать расположение детей, оказывается, гораздо сложнее. Алексей уверен: к каждому малышу нужен индивидуальный подход. Один и тот же сценарий может не прийтись по вкусу разным малышам.

- Радует, что дети верят в чудо, ждут Нового года и пишут письма. С теми, кто постарше ситуации разные бывают. Кто-то даже разговаривать не будет, а другие ребята могут и подыграть. Мне это нравится – с ними не соскучишься!

Какие времена, такие и подарки. Современные киндеры мечтают найти под елкой новенький айфон или планшет. А если игрушку, то только с двигающимися конечностями или подсветкой, причем еще и определенной марки. Другую могут и не принять.

В топе подарков - по-прежнему игрушки. Но только фирменные. Фото: личный архив.

- В топе подарков по-прежнему остаются игрушки, - говорит Алексей. - Дети хотят гаджеты, но родители стараются обходить эти желания стороной. Конечно, многое поменялось. Раньше не было интернета, у детей складывалось представление праздника на основании советских мультфильмов, поэтому для счастья требовалось мало. Сейчас во времена современных гаджетов и интернета запросы стали другие. Это нормально.

В письмах запросы у каждого разные. Например, научиться танцевать или овладеть искусством игры на музыкальном инструменте. А одна девочка и вовсе попросила у Деда Мороза мир во всем мире.

Горячая линия Деда Мороза

На рабочей странице в социальных сетях есть номер, по которому можно дозвониться до Алексея. Однако, когда мужчина заполнял информационную анкету, то и подумать не мог, что в день ему придется принимать больше десятка звонков от маленьких детей.

- Со мной пытаются связаться ночью или ранним утром. Сначала звонили ребята из Самары, а вот сейчас с Дедом Морозом связываются дети с разных уголков страны. У каждого дозвонившегося своя цель. Кто-то заказывает подарки, другие же интересуются, как мои дела, - смеется Алексей Сатонин. – Теперь это похоже на горячую линию Деда Мороза. Стараемся отвечать каждому, не может никому отказать, хотя уже и устали от этого. Некоторые пишут в мессенджерах — в ответ присылаем видео-открытки. Мы хотим, чтобы дети не теряли веру в сказку. В конце концов, не у всех же есть деньги и возможности заказать аниматора.

Малышка довела Деда Мороза до слез

Не все дети стремятся только получить у Деда Мороза подарки. Некоторые готовят в ответ свои презенты. Уже семь лет Алексей поздравляет с Новым Годом одну и ту же девочку, а та в свои 13 продолжает верить в чудо и каждый год готовит для Деда Мороза подарки.

- Она росла на моих глазах, уже лет семь прихожу поздравлять ее с праздниками, - рассказывает Алексей. - Ее мало волнует, какие подарки я принес, ей хочется быстрее одарить меня. Все храню. На этот раз девочка нарисовала целую картину. По словам мамы, весь год трудилась ради этого. Конечно, сразу повесил ее дома. Это просто до слез, честное слово. В такие моменты понимаешь, что это все не зря.

По словам Алексея, были мысли спрятать костюм Деда Мороза в самый дальний угол шкафа, но после подобного бросить свое дело просто невозможно. Хотя временами бывает непросто – особенно после праздников для детей с особенностями здоровья.

- К ним мы приходим с целью пообщаться. У таких малышей свои приоритеты. Им важен сам факт праздника, а не подарки. Конечно, в глазах что-то меняется при нашем появлении, но у меня внутри каждый раз все внутри сжимается. Всегда хочется хоть чем-то помочь, поэтому стараемся с нашей командой выкладываться на все сто. Надеюсь, что у этих детей все будет хорошо, - говорит Алексей.

Либо семья, либо дети

За 17 лет самарский Дед Мороз ни разу не встречал Новый год дома с семьей. Работы 31 декабря предостаточно, а хочется поздравить каждого ребенка, поэтому приходилось работать и в ночь.

-Мы с моей Снегурочкой в этом году отказали огромному количеству клиентов. Давно мечтали встретить праздник вместе. И все равно, трудиться придется с 8 утра и до 11 вечера. Каждый час 1-2 заказа.

А 2 января Алексей приедет на площадь имени Куйбышева. С главным героем зимнего праздника можно будет пообщаться и сфотографироваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все коврики связала мама»: водитель троллейбуса из Самары балует пассажиров домашним уютом и новогодним настроением

Жителей Самары восхитил домашний уют, который своими руками создала водитель троллейбуса номер шесть (подробности)