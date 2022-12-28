Уличный арт, отлитый в чугуне: самарские студентки предложили украсить город дизайнерскими канализационными люками

Авторы проекта — студентки факультета архитектуры и дизайна Мария Сливкина и София Габдушева / Фото: СамГТУ

Студенты Самарского политеха придумали, как сделать прогулки по городу ярче и познавательнее. Они решили преобразить скучные канализационные люки — сделать их арт-объектами и показать с помощью них главные достопримечательности Самары. Авторы проекта — студенты факультета архитектуры и дизайна Мария Сливкина и София Габдушева.

Такими дизайнерскими люками могут украсить Самарский район / Фото: СамГТУ

Уличный арт из чугуна

Подобные люки можно встретить на туристических маршрутах в Азии, Европе и США. Одни украшены красивыми орнаментами, на других изображены местные достопримечательности, а на третьих карты маршрута или реклама. В России же необычных и красивых крышек пока очень мало — всего около 10%. Студентки предлагают сменить обычные люки в клетку, разнообразить их облик, чтобы вызвать интерес у прохожих.

— Дизайнерские канализационные люки — своеобразный уличный арт, отлитый в чугуне. Цель нашего проекта — создать уникальный дизайн для элементов инженерных систем и показать главные достопримечательности Самары, — рассказала Мария Сливкина.

В Ленинском районе люки могут украсить изображениями костела, цирка, театра оперы и балета / Фото: СамГТУ

Для каждого района свой дизайн

Девушки начали работу над проектом около года назад. Они уже разработали несколько дизайнов люков. Один из первых — с логотипом СамГТУ. Среди других изображений, которые студентки предлагают поместить на люки: самарская крепость, хоральная синагога, площадь Революции, филармония, различные памятники, костел, театр оперы и балета, цирк, монумент «Ладья», дача со слонами, музей «Самара космическая», больница красного креста и железнодорожный вокзал. Отметим, дизайн люков для каждого района города свой.

Дизайн люков в Октябрьском районе - изображения "Ладьи", "Ракеты" и дачи со слонами / Фото: СамГТУ

— Мы готовы заниматься оформлением люков с использованием самарской символики. Эта ниша пока не занята. Сейчас разрабатываем бизнес-план и необходимую документацию. Курирует проект декан факультета машиностроения, металлургии и транспорта Константин Никитин, — поделилась София Габдушева.

Кретивные люки для Железнодорожного района / Фото: СамГТУ

Отметим, задумку самарских студенток уже оценили в Смоленске. Мария Сливкина победила в местном конкурсе. Она отразила на канализационных люках главные достопримечательности города. Ее работа понравилась многим людям.

Изображение ж/д вокзала может появиться на "картине" из чугуна / Фото: СамГТУ

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