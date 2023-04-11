Тепло, но с оговорками: какая погода будет на Пасху 2023 в Самаре

Ночью будет холодно, а днем столбики термометров поднимутся до +12. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В один из главных христианских праздников в Самаре, по сводкам метеорологов, будет тепло. Однако не все так просто. Рассказываем подробно, какая погода будет на Пасху 2023 в Самаре.

Какая погода будет на Пасху 2023 в Самаре

По данным сервиса gismeteo.ru, 16 апреля 2023 года сохранится тенденция текущей недели - резкий перепад температур воздуха в течение одних суток. Так, ночью будет довольно холодно для середины апреля - +1...+2 градусов. Утром выглянет солнце, потеплеет до +5 градусов. К 16.00 столбик термометра поднимется максимально до +12 градусов. Ощущаться, правда, будет как +5 градусов. К вечеру похолодает до +6...+7 градусов, по ощущениям - как +1 градус.

Весь день будет солнечным и ясным, без осадков. Прогнозируется порывистый ветер северного направления. В обед его порывы могут достигать 8-9 метров в секунду. Давление составит 763-764 мм.

Погодные приметы на Пасху 2023

16 апреля в народном календаре - Никита-водопол. Если в этот день шел дождь, то наши предки печалились – значит, весна будет поздней и ненастной. Ветер с полудня – к хорошему росту яровых, а если с севера – рожь дождями зальет. Много березового сока – лето будет дождливое.