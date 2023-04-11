«Лекарство было похоже на тину»: в Самаре возбудили уголовное дело после череды смертей в ковидном госпитале

Возбуждено уголовное дело, проводятся служебные проверки, но виновные так и не наказаны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшное время пандемии отпечаталось в памяти жителей Самарской области надолго. Больницы были переполнены, коронавирусом с каждым днем заболевало все больше людей, многие не смогли справится с вирусом и умирали. Больше года назад самарчанка Людмила Рубцова похоронила родного отца. 58-летний Владимир Лузанов заболел коронавирусом в 2021 году, а попав в больницу, скоропостижно скончался. Убитая горем Людмила подозревает, что ее отца могли буквально "залечить до смерти". Безутешная дочь в поисках правды познакомилась с другими людьми, которые потеряли своих родных. Оказалось, их истории очень похожи.

Редкая грибковая инфекция

В сентябре 2021 года семья Лузановых подхватила коронавирус. Температура, общее недомогание и кашель были у Владимира, его супруги и бабушки. Дочери уговорили отца, у которого диагностировали 25% поражения легких, лечь в районную больницу. Позже туда отправили и мать с бабушкой с низкой сатурацией и поражением легких более 60%.

4 октября 2021 года у Владимира вдруг перекосило лицо, появилась странная асимметрия, отек и птоз левого глаза. На следующий день родственникам позвонили из больницы и сообщили страшные новости – у Владимира Лузанова диагностировали мукормикоз - редкую грибковую инфекцию, которая поражает пациентов со сниженным иммунитетом. Дочь вышла на связь с завотделением. Та подбадривала семью, но надежд особых не давала.

Владимиру Лузанову был назначен серьезный и достаточно токсичный препарат внутривенно. Младшая дочь, которая была с папой в палате круглосуточно, обратила внимание, что препарат в капельнице внешне напоминает тину. Девушка посмотрела информацию в Интернете и пришла в ужас - если верить информации в сети, препарат мог выглядеть так из-за неправильного хранения и разведения. Юлия неоднократно говорила лечащему врачу о своих опасениях - мол, токсичный препарат поступает пациенту с передозировкой и в разложившемся виде, но ситуация не менялась. Утром, 21 октября 2021 года Владимира Лузанова не стало. По словам Людмилы Рубцовой, врач в переписке призналась, что это не первый случай заболевания мукормикозом в Самаре.

- Этот препарат, который в нашей больнице могли неправильно хранить и разводить, предназначен для лечения грибка. Насколько мне известно, у него есть импортные аналоги - они дороже, но, судя по отзывам, эффективнее. Не знаю, почему у нас такие не закупают, - говорит Людмила Рубцова.

Препараты могли хранить неправильно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"Маме ввели экспериментальный препарат"

Похожая ситуация произошла и с бабушкой Людмилы. Пенсионерку вместе с дочерью (мать Людмилы Рубцовой) положили в ковидный госпиталь на соседние койки. По словам Людмилы, бабушке начали вводить экспериментальный препарат. Людмила утверждает: ее мама не слышала, чтобы врачи рассказывали о нем пожилой женщине. Однако сами медработники говорят об обратном – якобы пенсионерке разъяснили все риски, и она сама дала разрешение.

- Когда бабушку с мамой госпитализировали, маме было намного хуже – был больший процент поражения легкий и ниже сатурация. Но потом ситуация изменилась. Бабушке начали колоть новое лекарство. Позже врачи будут говорить, что бабушке устно рассказывали об этом препарате, но мама не слышала, чтобы врачи действительно спрашивали разрешения, - говорит наша собеседница.

К сожалению, вылечить бабушку не удалось, женщина скончалась.

Более 1800 человек потеряли родных

«Комсомолке» стали известны и другие случаи, когда пациентам назначался серьезный препарат вне инструкции. Например, отец Екатерины Емелюшкиной Анатолий Гороховиков тоже в 2020 году заболел коронавирусом и попал в госпиталь. Как утверждает женщина, ему также вводили препарат, зарегистрированный по упрощенной системе.

- Из открытых источников нам стало известно, что на момент применения этих препаратов проходили их клинические испытания, - рассказывает Людмила. - Как тогда врачи могли сделать выводы, что применять их безопасно? Мы сомневаемся, что наши родные давали свое согласие, и в любом случае их сознание было затуманено болезнью. У нас на руках также имеется письмо Министерства Здравоохранения РФ, в котором сказано, что этот препарат в сочетании с антибиотиком вызывает повышенный риск сердечно-сосудистых событий и смертности. Получается, наши родные, вопреки своей воле, стали участниками клинической апробации и исследований препаратов? Причем лекарств, назначаемых вне инструкции или зарегистрированных по упрощенной системе?

Людмила Рубцова нашла и других пострадавших: на данный момент в группе в социальных сетях состоит около 1800 человек, которые в пандемию потеряли родных и близких. Люди уверены, что смерть родственников - на совести врачей, которые позволили вводить пациентам экспериментальные препараты, а также серьезные лекарства, которые могли быть испорчены из-за неправильного хранения.

Возбудили уголовное дело

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи, обнаруженных нарушений стандартов оказания помощи, а также Федерального законодательства. Расследование продолжается, но Людмила и ее единомышленники сетуют: мол, дело движется очень медленно.

- Мы опасаемся, что дело могут затягивать нарочно, чтобы больницы не понесли наказания. Поэтому мы обратились с жалобой в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Однако там нам отказали в проверке, - говорит Людмила.

Редакция "КП-Самара" направила официальный запрос в Министерство здравоохранения Самарской области.

- Министерством проведены внеплановые документарные целевые проверки в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в отношении медицинских организаций, участвовавших в организации медицинской помощи Лузанову В.В. Страховыми медицинскими организациями проведена экспертиза качества оказания медицинской помощи Лузанову В.В. и соблюдения прав застрахованного, - ответили чиновники.

Обратилась в Генпрокуратуру

Людмила Рубцова, Екатерина Емелюшкина и другие потерпевшие составили коллективное обращение в Росздравнадзор, чтобы инициировать проверку контроля качества оказания медицинских услуг их родственникам. Однако чиновники не нашли сведений об угрозе причинения вреда жизни и здоровью в документах, предоставленных Минздравом.

- Ранее территориальный орган Росздравнадзора предпринимал меры реагирования по фактам выявленных нарушений, относительно которых отсутствовали подтвержденные данные о том, что такие нарушения обусловили возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью: так, Росздравнадзор объявлял предостережение о недопустимости несоблюдения обязательных требований, о чем заявитель был уведомлен, - ответили официальным письмом представители Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Тем не менее потерпевшие не собираются останавливаться. Они намерены бороться, пока не выяснят всю правду. На днях Людмила Рубцова была на приеме в Генеральной прокуратуре в Москве. Женщина надеется, что в скором времени расследование завершится, а виновных накажут по всей строгости закона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Стоя на могиле мужа читала смс и плакала»: в Самаре возбудили уголовное дело из-за странной смерти в больнице

В Самаре возбудили уголовное дело из-за странной смерти мужчины в больнице (подробности)