Платье из чайного гриба и учеба без усилий: молодые ученые боролись за первенство в батле Science Slam Samara

Science Slam прошел в одном из баров Самары. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Вечер пятницы некоторые самарцы провели в баре. Нашли чем удивить, скажите вы. А что, если я скажу, что в бар горожане пришли, чтобы послушать ученых. В «Вечно молодом» на улице Ленинградской 7 апреля прошел Science Slam - проект, который направлен на популяризацию науки и который позволяет талантливым ученым представить свои разработки и идеи на суд общественности.

Правила батла очень просты: у каждого спикера есть 10 минут, за которые он должен интересно и понятно рассказать темы своих проектов. Победитель определяется необычным способом - громкостью оваций. Александр Кузин, организатор мероприятия, при помощи шумомера распределяет места.

«Когда искусственный интеллект нас поработит»

Первой выступала Юлиана Шамина, студентка третьего курса Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Яркая рыжеволосая девушка представляла проект об искусственном интеллекте, его возможностях и перспективах.

- Я погружу вас в удивительный мир искусственного интеллекта, мы с вами взглянем на него с точки зрения инженеров-программистов и ответим на важный вопрос - когда роботы станут умнее людей и наконец восстанут и поработят человечество, - начала свое выступление девушка.

Юлиана - счастливая обладательница робота-пылесоса и трехмесячного котенка. Студентка провела аналогию между ними.

- По своему опыту я могу сказать, что и тот, и другой, одинаково гадят в квартире, одинаково грызут провода и оставляют лужи, - призналась Юлиана.

Обилие мемов и шуток наполняло выступление девушки. В рамках программы зрителям показали картинку, сгенерированную искусственным интеллектом, на которой был изображен коллаж, правда, непонятно с чем – то ли с чихуахуа, то ли с кексами.

- При разработке ни одна собака не пострадала, - смеется Юлиана.

Спикеры доступным языком и с помощью иллюстраций объясняли суть своих исследований. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

После 10 минут выступления спикера зрители разразились овациями. Ну а когда девушка закончила с докладом, в баре был лес рук, каждый хотел задать вопрос.

Наука и Губка Боб

Второй выступала Злата Гудиминко, магистрант кафедры металловедения, порошковой металлургии и наноматериалов Самарского государственного технического университета. Девушка занимается исследованиям в области получения новых материалов. Публику она предупредила, что это только звучит жутко, но на самом деле все не так уж и сложно.

- Эта магия называется СВС, но вы можете запомнить, как сумасшедший волшебны синтез и это все объясняет, - пошутила Злата, демонстрируя на презентации картинку с известным мульт-персонажем Губкой Бобом.

Девушка переводила все научные термины на человеческий язык.

- Все исследования так или иначе напоминают игру в боулинг. Представьте, у вас есть друзья, вы пришли с ними в боулинг и у вас есть две методики, первая - у вас была какая-то стратегия и вы ее придерживались, а вторая – вы выбираете конкретную дорожку, шар, и делает первый удар, - объясняет принципы своей специальности девушка.

На мероприятии присутствовал Алексей Ильметов, заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области, который активно участвовал в обсуждении проектов студентов. После выступления Златы Гудименко замминистра прокомментировал выступление девушки.

- Если ученый не может объяснить предмет своего исследования пятилетнему пацану - он шарлатан. Эта фраза по-прежнему актуальна, потому что наука, не только источник вдохновения, но и источник технологического прогресса, она должна быть понятна большинству людей, и такой формат позволяет это делать, - поделился мыслями Алексей Ильметов.

Как легко учиться новому

Запланированный третий спикер не смог присутствовать на мероприятии, поэтому на сцену вышла отважная девушка, которой не было в программе. Арина Фомичева, магистрант второго курса психологического факультета Самарского университета, всегда начеку и носит с собой флешку с готовыми презентациями.

- Учеба мучительная и тяжелая, она высасывает всю жизненную энергию, поэтому ей вообще не хочется заниматься, но есть хорошая новость. Существует процесс, который обеспечивает относительно простой и непреднамеренное усвоение каких-либо знаний, - не растерявшись, начала девушка.

Студентка рассказала зрителям об имплицитном научении. Арина объяснила, что в этом термине нет ничего страшного. Девушка рассказала, что существует определенная область науки, которая занимается изучением способа приобретения знаний, который не требует сознательных намерений. Данный процесс происходит непреднамеренно в процессе какой-либо деятельности.

Батл медиков

Нина Бурова, студент Института клинической медицины Самарского государственного медицинского университета, выступила с проектом на тему «Сахарный диабет – не приговор».

- Инсулин помогает глюкозе проходить в клетку, а когда инсулина нет – глюкозе путь закрыт, организм лишен энергии, ну и плюсом обиженная глюкоза ходит по организму и наводит суету, - начала свое выступление студентка.

В обсуждении вопроса участвовали также работник бара. Как оказалось, одна из работниц заведения является студенткой медицинского, поэтому в стенах бара разразился новый батл, уже между медиками.

Платье из чайного гриба

Завершающей спикершей стала Марина Курбатова, кандидат технических наук, доцент кафедры дизайна и искусства Поволжского государственного университета сервиса. Девушка создала проект об одежде будущего и рассказала, какой она может быть. Марина считает, что одежда завтрашнего дня должна быть аддитивной, бесшовной и напечатанной на 3D-принтере. Работать с традиционным хлопком, шерстью и шелками - менее экологично, да и, по правде говоря, не модно, как объяснила спикерша. Девушка рассказала, почему будущее за тканями из чайного гриба и пластика, а также поделилась методиками создания одежды будущего.

- Обычный человек вряд ли читает научные журналы, не будет смотреть научные каналы, потому что ему это редко когда интересно, он не пойдет в библиотеки искать научные статьи, но существует достаточно много научных направлений, которые не будут развиваться без какой-то поддержки различных компаний. Человек может вообще не быть как-то связан с моей тематикой, но он может иметь производство или лабораторию печатного оборудования 3D. Здесь происходит соединение научных исследований с обществом, - поделилась мыслями о мероприятии девушка.

Марина показала примеры из мира мод, а также опросила зрителей, кто бы хотел носить одежду из чайного гриба.

Кого выбрал шумомер

Шум и овации – это не только конец мероприятия, но и подведение итогов. Александр Кузин выходит на сцену с шумомером.

- Оцениваем выступление, пусть аплодисменты начнутся сейчас, - говорит ведущий, и зал взрывается криками, свистом и громкими хлопками.

Оказалось, что у двух спикеров минимальная разница в шумомере. Объявляют финальный раунд: зал кричит и аплодирует. Явного победителя все равно нет – и жюри решает разделить первое место между двумя участницами Златой Гудиминко и Мариной Курбатовой. Девушкам синхронно подняли руки в перчатках, как на бойцовском ринге, и провозгласили их победительницами научной конференции.