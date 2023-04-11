Пасхальные богослужения 2023 в Самаре: в каких храмах пройдут, расписание

Пасху в этом году отмечают 16 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 апреля православные христиане отмечают Пасху. Во многих церквях Самары пройдут праздничные литургии с крестными ходами и освящением куличей. Публикуем полное расписание Пасхальных богослужений в Самаре в 2023 году.

Храм Кирилла и Мефодия (ул. Ново-Садовая, 260)

15 апреля: 22.00 - общая исповедь, 23.30 - Пасхальное богослужение.

16 апреля: 09.00 - божественная литургия с освящением куличей.

Софийский собор (ул. Соколова, 1А)

15 апреля: 23.30 - начало праздничная службы, 00.00 - крестный ход, в 01.00 - божественная литургия.

16 апреля: 09.30 - вторая божественная литургия, 16.00 - Великая Пасхальная вечерня.

Храм Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11)

15 апреля: 23.30 - Пасхальная полунощница.

16 апреля: 00.00 - утреня и божественная литургия.

Покровский кафедральный собор (Ленинская, 75А)

15 апреля: в 17.00 - вечерняя литургия, в 23.30 - начало праздничной Пасхальной службы.

16 апреля: две утренние литургии: в 07.00 и в 09.00.

Храм Сергия Радонежского (ул. Черемшанская, 244А)

15 апреля: 22.30 - общая исповедь, 23.30 – полунощница и крестный ход.

16 апреля: 00.00 - Пасхальная утреня, 18.00 - Великая вечерня.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Мичурина, 98В)

15 апреля: 23.00 - общая исповедь, 23.30 - Пасхальное богослужение.

Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ул. Чапаевская, 136)

15 апреля: 14.00-17.00 - освящение куличей, 23.30 - Пасхальное богослужение.

Храм в честь Собора Самарских Святых (Московское шоссе, 77Б)

15 апреля: 12.00-22.00 - освящение куличей, 22.00 - исповедь, 23.00 - Пасхальное богослужение.

16 апреля: 13.00 - вечерня.

Храм Святителя Николая Чудотворца (ул. Карбышева, 37)

15 апреля: 16.00, 18.00, 20.00,22.00 - освящение куличей, 22.30 - исповедь, 23.30 - Пасхальное богослужение.

Храм святых благоверных князей Бориса и Глеба (ул. Аэродромная, 96А)

15 апреля: 22.30 - исповедь, 23.30 - Пасхальное богослужение.

16 апреля: 00.00 - утреня и божественная литургия.

Троице-Сергиев храм (Академический переулок, 1А)

15 апреля: 12.00-22.00 - освящение куличей, 22.00 - исповедь, 23.00- Пасхальное богослужение, полунощница с каноном Великой субботы.

16 апреля: 09.00 - утреня.

Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251Б)

15 апреля: 23.20 - Пасхальная полунощница, 23.50 - Крестный ход.

16 апреля: 00.00 - Пасхальное богослужение, благословение артоса, 09.00 - поздняя пасхальная литургия, 16.00 - Пасхальное вечернее богослужение.