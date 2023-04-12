Перукуа, Дима Билан и «Звери»: какие концерты пройдут в Самаре в мае 2023

Дима Билан выступит с концертом в «МТЛ Арене» 28 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мае концертов в Самаре по сравнению с апрелем заметно поубавилось. Но меломанам переживать не стоит - приедут исполнители самых разных музыкальных жанров, так что выбирать есть из чего. Рассказываем про концерты в Самаре в мае 2023.

Артем Качер

Когда: 7 мая, 19.00

Где: КРЦ «Звезда» (ул.Ново-Садовая, 106Г)

Билет: 1400-3500 руб.

Артем Качер – популярный российский рэпер. Каждая новая песня исполнителя набирает множество прослушиваний и занимает верхние места в музыкальных чартах. 7 мая артист представит свой альбом «Февраль» (12+).

Маргарита Позоян

Когда: 18 мая, 20.00

Где: ресторан «Жизнь удалась» (ул. Лесная, 23к49а)

Билет: 1500-3000 руб.

Не прошло и двух месяцев как финалистка шоу «Голос» Маргарита Позоян снова выступает в Самаре, причем на той же площадке. Впрочем, оно того стоит - певицу любят за сильный вокал и исполнение мировых хитов. Концерт 18+.

Концерт-медитация «Голос и Космос»

Когда: 20 мая, 18.00

Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г)

Билет: 1800-10000 руб.

«Голос и Космос» (12+) - это концерт-медитация в исполнении австралийской исполнительницы мантр Перукуа (Дэва Премал) в уютной атмосфере в сопровождении чувственной музыки. Садясь в удобное кресло вы отправитесь в безграничное путешествие в свой внутренний мир, растворяясь в трансцендентном голосе певицы.

Сбор гостей в 17:00.

Начало в 18:00.

Акула

Когда: 20 мая, 21.00

Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15)

Билет: 700-5600 руб.

Певица Оксана Почепа, она же Акула, взорвет танцпол ресторана свои хитом из 90-ых «Кислотный Dj» и напомнит нам, какими были веселыми школьные дискотеки. Концерт 18+.

«Звери»

Когда: 23 мая, 19.00

Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодогвардейская, 222)

Билет: 1500-6000 руб.

Как-то незаметно группе из нашей юности «Звери» стукнуло 20 лет. Музыканты приглашают вспомнить молодость на свое двухчасовое юбилейное шоу (12+), на котором непременно исполнят «Для тебя» и «Дожди пистолеты».

Дима Билан

Когда: 28 мая, 19.00

Где: МТЛ Арена (ул. Советской Армии, 253А)

Билет: 2000-4000 руб.

Дима Билан в одном из интервью признался, что после того, как опозорился на Дне города в Самаре, больше не пьет алкоголь перед концертами, так что будьте уверенны - выступление пройдет на ура. Единственный в истории обладатель 20 тарелок Муз-ТВ представит свое новое шоу «40!» (6+).