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Общество12 апреля 2023 7:36

Путевка в жизнь

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце», совместно с ИД «Аргументы и факты» запустил новый спецпроект «Мир неравнодушных людей»

100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, сохраняются традиции предков, наши дети развиваются, больные люди получают лечение, а природа – защиту. Все эти проекты какое-то время назад выиграли президентские гранты. Грант дал возможность реализовать идею и заложить базу для ее развития.

Проект даёт возможность своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, а также познакомиться с представителями этих организаций. О каждом НКО создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

«Витамины роста» от известных и уважаемых взрослых получают ребята из интернатов Самары и области. Их встречи организовывают добровольцы благотворительного фонда «Радость».

В детских домах и интернатах дети сегодня окружены вниманием и заботой. Только вот выходят ребята за ворота детского дома и оказываются в мире другом, незнакомом и не всегда благожелательном. Для детей, которые в семьях растут, не проблема, к примеру, в магазин за хлебом сбегать или в другой район к приятелю съездить. А для ребят из интерната всё, что за его пределами, терра инкогнита – неизвестная земля.

Зачем хлеб покупать, если вот он, уже нарезанный на тарелочке лежит? А в городе как ориентироваться? И как деньгами распоряжаться? Вот почему один из грантовых проектов «Витамин роста» самарского благотворительного фонда «Радость» на социализацию ребят из интернатов направлен.

В проекте этом много сделано было. Например, на базе социальной гостиницы детей обучали бытовым навыкам. Социальный педагог показывала, где в квартире спальня, где столовая, где кухня. Объясняла, для чего нужна сушилка для посуды, что надо купить, чтобы обставить квартиру, как в магазине с продавцами общаться и многое другое. Обычный ребенок даже не задумывается над такими вещами. Но это дети необычные – выросшие вне семьи. Потому к ним особый подход нужен.

Здесь же, в гостинице, проходили встречи выпускников интерната с воспитанниками. Выпускники рассказывали о своём опыте самостоятельной жизни: с какими проблемами сталкивались, как их решали. Во время осуществления проекта ребят знакомили и с промышленными предприятиями Самары и области – чтобы они о разных профессиях представление имели и могли в дальнейшем выбрать из них ту, которая по душе придётся.

И это далеко не вся работа, которая ведётся неравнодушными сотрудниками и добровольцами фонда. Для профессионального ориентирования ребят сотрудники и волонтёры фонда поддерживают работу двух детских телестудий, выступая в роли наставников. Детдомовцы осваивают телевизионные профессии, учатся общаться, расширяют свой кругозор. К ним на ток-шоу весьма известные в Самаре люди приезжают. Например, Александр Гезалов, общественный деятель, писатель, тоже, кстати, в детдоме выросший. Гостя окружают ребята, вопросы самые разные задают: о его детстве, о воспитателях и наставниках, о трудностях на жизненном пути. Таким образом, через опыт взрослого и уважаемого человека они получают те самые витаминки роста, которые им так необходимы будут в дальнейшей жизни.

Светлана Полдамасова, директор благотворительного фонда «Радость»:

«Очень важно поддержать детей на выходе из детских домов, не выпускать их из рук и сопровождать дальше, потому что в этот важный момент перехода во взрослую жизнь они могут потеряться.»

«Главное, что отличает этот проект – эмоциональность и искренность его героев. Видеосюжеты дают возможность почувствовать это и ощутить уважение к ним. Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания и потому что, когда о таких делах рассказывают, сердца зрителей и читателей смягчаются – таким образом добра в мире становится больше», - считает 1-й заместитель генерального директора ИД «АиФ» Марина Мишункина.

Спецпроект «Мир неравнодушных людей» доступен по адресу: https://nko.aif.ru

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