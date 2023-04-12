Путевка в жизнь

100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, сохраняются традиции предков, наши дети развиваются, больные люди получают лечение, а природа – защиту. Все эти проекты какое-то время назад выиграли президентские гранты. Грант дал возможность реализовать идею и заложить базу для ее развития.

Проект даёт возможность своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, а также познакомиться с представителями этих организаций. О каждом НКО создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

«Витамины роста» от известных и уважаемых взрослых получают ребята из интернатов Самары и области. Их встречи организовывают добровольцы благотворительного фонда «Радость».

В детских домах и интернатах дети сегодня окружены вниманием и заботой. Только вот выходят ребята за ворота детского дома и оказываются в мире другом, незнакомом и не всегда благожелательном. Для детей, которые в семьях растут, не проблема, к примеру, в магазин за хлебом сбегать или в другой район к приятелю съездить. А для ребят из интерната всё, что за его пределами, терра инкогнита – неизвестная земля.

Зачем хлеб покупать, если вот он, уже нарезанный на тарелочке лежит? А в городе как ориентироваться? И как деньгами распоряжаться? Вот почему один из грантовых проектов «Витамин роста» самарского благотворительного фонда «Радость» на социализацию ребят из интернатов направлен.

В проекте этом много сделано было. Например, на базе социальной гостиницы детей обучали бытовым навыкам. Социальный педагог показывала, где в квартире спальня, где столовая, где кухня. Объясняла, для чего нужна сушилка для посуды, что надо купить, чтобы обставить квартиру, как в магазине с продавцами общаться и многое другое. Обычный ребенок даже не задумывается над такими вещами. Но это дети необычные – выросшие вне семьи. Потому к ним особый подход нужен.

Здесь же, в гостинице, проходили встречи выпускников интерната с воспитанниками. Выпускники рассказывали о своём опыте самостоятельной жизни: с какими проблемами сталкивались, как их решали. Во время осуществления проекта ребят знакомили и с промышленными предприятиями Самары и области – чтобы они о разных профессиях представление имели и могли в дальнейшем выбрать из них ту, которая по душе придётся.

И это далеко не вся работа, которая ведётся неравнодушными сотрудниками и добровольцами фонда. Для профессионального ориентирования ребят сотрудники и волонтёры фонда поддерживают работу двух детских телестудий, выступая в роли наставников. Детдомовцы осваивают телевизионные профессии, учатся общаться, расширяют свой кругозор. К ним на ток-шоу весьма известные в Самаре люди приезжают. Например, Александр Гезалов, общественный деятель, писатель, тоже, кстати, в детдоме выросший. Гостя окружают ребята, вопросы самые разные задают: о его детстве, о воспитателях и наставниках, о трудностях на жизненном пути. Таким образом, через опыт взрослого и уважаемого человека они получают те самые витаминки роста, которые им так необходимы будут в дальнейшей жизни.

Светлана Полдамасова, директор благотворительного фонда «Радость»:

«Очень важно поддержать детей на выходе из детских домов, не выпускать их из рук и сопровождать дальше, потому что в этот важный момент перехода во взрослую жизнь они могут потеряться.»

«Главное, что отличает этот проект – эмоциональность и искренность его героев. Видеосюжеты дают возможность почувствовать это и ощутить уважение к ним. Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания и потому что, когда о таких делах рассказывают, сердца зрителей и читателей смягчаются – таким образом добра в мире становится больше», - считает 1-й заместитель генерального директора ИД «АиФ» Марина Мишункина.

Спецпроект «Мир неравнодушных людей» доступен по адресу: https://nko.aif.ru