«Курили и будут курить»: самарцы рассказали, что думают о вейпах и связанных с ними запретах

Самарцам очень не нравится, что молодежь курит вейпы. Фото: Оксана ЗУЙКО

Госдума приняла законопроект об ограничении рекламы и продажи вейпов, электронных сигарет и других подобных устройств. Их запретили продавать через интернет. Кроме того, теперь нельзя использовать ароматизаторы и другие методы, чтобы усилить привлекательность электронных средств доставки никотина. Депутаты объясняют это заботой о здоровье детей.

Встречали на улицах молодых людей в клубах дыма? Это и есть вейпы. Корреспонденты «КП-Самара» решили спросить у горожан, а как они относятся к тому, что парни и девушки курят электронные сигареты, и надо ли обращать внимание на вейпы в руках подрастающего поколения.

Курят с малых лет

Большинство жителей губернии, повстречавшихся нам на пути, ответили однозначно – они за запрет электронных табачных устройств.

- Мы же не знаем, что входит в этот вейп. Мне кажется, что подростки и дети точно не должны иметь прямой доступ к этому, - поделилась мнением самарчанка.

- Две руки подниму за это, - поддерживает запрет 87-летний мужчина.

- Дети уже с раннего возраста начинают это все курить, думаю, это очень сильно влияет на их здоровье, - высказалась молодая самарчанка.

Запрет не сработает

Среди опрошенных не оказалось тех, кто был бы категорически против запрета, однако некоторые самарцы уверены – закон не остановит малолетних курильщиков.

- Отношение к запрету у меня положительное, но мне кажется, что ничего не получится, - считает один из опрошенных самарцев. - Все курили, курят и будут курить. Я не верю, что запрет никак нельзя будет обойти.

- Слушайте, алкоголь же тоже нельзя покупать, но если человек захочет - он купит. Как-то это все слишком просто, - поддерживает другой горожанин.

А как вы относитесь к ужесточению ограничений на продажу вейпов, электронных сигарет и всей никотиносодержащей продукции? Присоединяетесь к обсуждению в группе «КП-Самара» ВКонтакте.