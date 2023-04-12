Ярмарки в Самаре 2023: где находятся, адреса

Сейчас в Самаре работают 23 ярмарки.
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
На сегодняшний день в Самаре действуют 23 муниципальные ярмарки, 22 из них - продовольственные и одна - сувенирная. Рассказываем обо всех ярмарках Самары в 2023 году, где они находятся и какие у них адреса.
В Самаре действуют 12 круглогодичных ярмарок на 554 торговых места. Вот их адреса:
-Дачная/Чернореченская, перед домом № 38;
- пр. Ленина, 16/Челюскинцев;
- Стара-Загора / Гастелло, 47;
- Белорусская, 131;
- Пензенская /Владимирская, 48;
- Киевская/Тухачевского;
- Ивана Булкина/Дыбенко, 26;
- Молодежный переулок, 20;
- Гагарина, 157;
- Стара-Загора, 133-135;
- Г. Димитрова, 101/1;
- Красных Коммунаров, напротив дома № 15.
В администрации Самары на днях сообщили, что с 16 апреля на ярмарке на Киевской/Тухачевского для привлечения покупателей начнут проводить тематические мероприятия: конкурсы, бесплатное угощение и дегустацию блюд.
В 2023 году также организуют 10 сезонных муниципальных ярмарок по следующим адресам:
- пос. Мехзавод, квартал 4, перед ДК «Октябрь»;
- улица Ленинградская;
- улица Ульяновская, рядом с домом № 68;
- площадь Куйбышева;
- улица Советская, 5;
- улица Максима Горького, в районе дома № 82 (парковка автобусного парка);
- улица Победы, 92А;
- мкр Крутые Ключи, улица Мира, 6;
- улица Гагарина, 47;
-улица Ленинская, в районе дома № 142.
Единственная муниципальная сувенирная ярмарка находится возле гостиницы «Россия» на улице Максима Горького. В 2023 году она начнет свою работу раньше срока - 15 апреля. Это связано с ранним потеплением.