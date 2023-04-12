«Меня сглазили и чуть не выбили из борьбы»: Танита Чочиева представит Самару на конкурсе «Российская красавица»

Танита Чочиева впервые приняла участие в конкурсе красоты и сразу стала победительницей. Фото: личный архив

Блогер, певица, модель, режиссер и победительница конкурса красоты «Российская красавица» Танита Чочиева - уроженка Самары. Девушка строит успешную карьеру и воспитывает двухлетнюю дочь. В социальных сетях местная красавица обозначила: «могу все, и даже больше». Танита Чочиева рассказала журналистам «КП-Самара» о личной жизни, участие в конкурсе и сглазе.

«Мои видео собирают миллионные просмотры»

Список увлечений у самарской блогерши в буквальном смысле бесконечный. Танита уверена: она умеет абсолютно все.

-Сейчас особое внимание уделяю режиссуре клипов и короткометражных фильмов. На будущее у меня грандиозные планы в болгарской сфере. Уже сейчас видео в моем блоге набирает миллионные просмотры, - поделилась с «КП-Самара» Танита Чочиева. -Я творческий человек. От ушей до пяток.

Кроме увлечений большое место в сердце Таниты занимает семья. Молодая самарчанка воспитывает двухлетнюю дочь. Девочка с ранних лет учится работать на камеру и помогает маме в съемках короткометражек.

-Впервые моя дочь в кадре! Она вела себя, как профессиональная настоящая маленькая актриса. Мы были ею восхищены. Мой ангел, вся в маму, - пишет в своих социальных сетях Танита Чочиева.

Семья - главная опора для Таниты. Фото: личный архив

Захотела научиться подиумным походкам

В этом году Танита решила попробовать себя в региональном конкурсе красоты. Так сказать, расширить свои таланты.

-Сейчас я серьезно увлеклась конкурсами красоты. Подумала, что мне необходимо прокачать в себе новые скиллы. Например, подиумные походки.

Для первого раза Танита подошла к вопросу об участии в подобном проекте крайне серьёзно.

-Я была очень разборчива. Мне хотелось, чтобы конкурс был по-настоящему престижным и давал перспективу для дальнейшего роста.

Выбор самарской блогерши пал на Всероссийский конкурс «Российская красавица». Танита без опыта и особых навыков одержала победу и забрала главную корону проекта. По ее словам, залог победы — любовь.

-Я знала, что стану победительницей. Была уверена в этом. Весь секрет в том, что я выложилась на миллионы процентов. Старалась и тщательно готовилась к каждому номеру.

«Напарница не хотела раздеваться»

Удивлением для Таниты стала концепция конкурса. Девушкам пришлось работать в команде, поэтому лидерские качества и желание блистать пришлось спрятать в самый дальний угол.

-Приходилось переступать через себя, иначе можно было лишиться победы. Конечно, было сложно.

Самарская красавица честно призналась: самым сложным для нее в конкурсы был выход в купальнике.

Девушка не боится рискованных съемок. Фото: личный архив

-У меня была очень сложная напарница. Она забывала движения и боялась раздеться, поэтому нам пришлось выйти на сцену в слитных купальниках. Мы, кстати, в таком виде были единственные.

Однако это помогло команде Таниты привлечь внимание жюри.

-Тела были закрыты, но я предложила выделиться. Мы надели ушки, были секси-кроликами.

«Не было сил даже помыть голову»

Боевой настрой и вера в победу не позволили Таните опустить руки. Хотя поводы для этого были веские. Девушка даже поверила в сглаз.

-Все было прекрасно, но за три дня до конкурса у меня начались проблемы со здоровьем. Наверное, кто-то точно сглазил. Не могли все проблемы в один миг обрушиться на мою голову.

Выходить на сцену Таните пришлось с температурой. Кое-как справиться со слабостью и головной болью хоть и на минуту, но все же помогали жаропонижающие препараты. На этом испытания не закончились.

-За день до мероприятия я отравилась сырком в местном магазине на районе. Ела его впопыхах, в перерыве между съемками. На срок годности не посмотрела. Разбираться с продавцами не стала, но последствия были ужасными.

Тогда Таниту поддержал муж. В самый тяжелый момент он оказался рядом.

-У меня не было сил даже голову помыть из-за температуры и слабости. К счастью, муж поддержал, - вспоминает Танита. - Он искупал меня и помыл голову. Потом как-то отпустило после лекарств, - говорит самарчанка. -Может это была психосоматика, внутренняя борьба с собой, страх и переживания вылились в такие неприятные симптомы, а может действительно сглаз.

В конце апреля 2023 Танита Чочиева представит регион на всероссийском этапе конкурса.