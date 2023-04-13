Переправа до Рождествено из Самары 2023: новое расписание, как ходят суда

С 13 апреля суда будут чаще заходить на остров Проран. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Самарское речное пассажирское предприятие сообщило, что в 2023 году изменится расписание движения теплоходов до села Рождествено, а также по-новому заработает грузовая переправа до этого же пункта назначения. Рассказываем, каким будет новое расписание переправы до Рождествено из Самары в 2023 году и на каких судах она будет осуществляться.

Новововведение состоит в том, что с 13 апреля 2023 года суда будут чаще заходить на остров Проран.

Теплоходы «Ом» по-прежнему будут курсировать между Самарой и Рождествено ежедневно. Они будут делать по семь рейсов. Отправление из Самары намечено на 06:45, 08:15 (Проран), 10:00, 14:00 (Проран), 16:00 (Проран), 18:00 и 20:00. В обратном направлении — в 06:00, 07:30 (Проран), 9:00 (Проран), 11:00, 15:00 (Проран), 17:00 (Проран) и 19:00.

Грузовая переправа до Рождествено из Самары в 2023 году

С 14 апреля 2023 года по-новому будет работать и грузовая переправа до Рождествено из Самары.

С указанной даты суда будут делать по три рейса в день вместо двух. Изменится также и время отправления. От Октябрьского спуска в Самаре паром будет отплывать в 08:00, 14:00 и 18:00, а от пристани в Рождествено – в 06:00, 12:30 и 16:30.

Перевозчик уточняет, что если гидрометеорологическая обстановка изменится, расписание могут вновь скорректировать. К примеру, изменят интервалы движения судов. Пассажиров просят быть внимательнее при планировании поездок.