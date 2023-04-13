Космический полумарафон 15 апреля 2023 в Самаре: как пройдет и какие дороги перекроют

Космический забег проходит в Самаре в восьмой раз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 апреля 2023 года в Самаре состоится массовый забег, посвященный Дню космонавтики. Рассказываем, когда, как и где в Самаре пройдет Космический полумарафон 2023 и какие дороги будут перекрыты в день его проведения.

Космический забег проходит в Самаре в восьмой раз и собирает более 2000 участников из более чем 250 городов России. В 2023 году он пройдет 15 апреля. Торжественное открытие назначено на 08.30 на пощади Славы. Начало первого забега в 08.45 оттуда же. Всего будет восемь забегов на восемь разных дистанций, самая длинная из которых - 21,1 км.

Участники состязания пробегут по центральным улицам Самары и вдоль набережной Волги.

Какие дороги перекроют во время Космического полумарафона 15 апреля 2023 в Самаре

15 апреля, в день забега, в Самаре будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

- с 03:00 до 14:30 – по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Маяковского;

- с 06:00 до 14:30 – по ул. Максима Горького от Венцека до Вилоновской, по ул. Вилоновской от Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от Вилоновской до Лесной, по ул. Лесной от Первомайской до Осипенко.

Кроме того, с 22:00 14 апреля до 14:30 15 апреля на указанных участках улиц будут запрещены остановка и стоянка автомобилей. 15 апреля с раннего утра и до 14:30 общественный транспорт (автобусы №№ 61, 261) будет следовать по скорректированным трассам.