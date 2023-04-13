Смесь земли, автопокрышек и реагентов: эксперты рассказали, откуда берется самарская пыль и как с ней бороться

Из-за реагентов самарская пыль активно оседает на дороги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как только сходит снег, горожане начинают жаловаться на пыль, которая покрывает дороги, машины, лавочки в парках. И хотя до бед, которые натворило облако пепла от вулкана на Камчатке, самарской пыли далеко, неприятностей горожанам она все же доставляет немало. Откуда берется пыль в городе, как с ней бороться и поможет ли в этом высадка зеленых насаждений, журналисту «КП-Самара» рассказали эксперты.

«Снег не должен оставаться в городе»

Эколог Сергей Симак объясняет: источников пыли в Самаре несколько. Во-первых, пыль образуется из-за неправильного планирования территории.

- Если при оборудовании газонов сначала устанавливают бортовой камень, а потом сверху засыпают грунт выше уровня тротуаров и дорог, то после дождей и таяния снега вода неизбежно размоет грунт и унесет его на тротуар и проезжую часть, - объясняет эксперт. - Дальше эта земля перемешивается ногами, колесами, поднимается в воздух и оседает на разных поверхностях, мы ей дышим. Еще хуже, когда отсутствует слой дерна, нет газона, а есть просто высохшая земля, особенно если она перемешана колесами.

Еще один источник пыли – все те вещества, которые накапливаются в составе снега в течение зимы.

- Это не только реагенты, но и истертые покрышки, тормозные диски сцепления машин – этой пыли от отдельного взятого автомобиля образуется не так много, но ведь машин сотни тысяч, и они ежедневно выезжают на дороги, - отмечает Сергей Симак. - Все это накапливается в снегу, а когда снег тает, остается на дороге. Как с этим бороться? Разумеется, реагенты во многих случаях нужны для борьбы с гололедом, отказаться от тормозов и дисков сцепления тоже невозможно, но этого и не нужно. Все просто: снег не должен оставаться в городе, не должен отваливаться на газоны и по краям тротуаров. Его необходимо вывозить. А этот пункт нередко нарушается, особенно это касается дворов, где в основном снег просто сдвигают в кучу и оставляют до весны.

Добавляет пыли и географическое расположение Самары. Снежные тучи приносят нам микрочастички пыли, причем не только из соседнего Казахстана, но и из более дальних стран – например, в самарском снеге даже обнаруживался песок из Сахары.

Реагенты «связывают» пыль

Как рассказал журналисту «КП-Самара» замруководителя Управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев, плотный слой грязи, который образуется к концу зимы по краям дорог, убирать приходится вручную – техника с такой задачей не справится.

- Реагенты выполняют скорее положительную роль – они «связывают» пыль, не дают ей подняться в воздух. В результате она остается по краям дорог, где ее легко собрать и вывезти на полигон, - объяснил Виктор Ненашев. – А вот бортовой камень во многих местах действительно полуразрушен, из-за чего газон вымывается. Постепенно решаем эту проблему во время комплексного ремонта дорог.

Виктор Ненашев уверяет: вывезти весь снег с городских обочин зимой нереально, поэтому его убирают только там, где предусмотрено нормативами.

- У нас снега за год выпадает в среднем 250 мм, а площадь дорог в Самаре – 8 млн квадратных метров. Мы физически не сможем вывезти весь снег, - говорит чиновник.

Оставшуюся пыль самарские коммунальщики убирают вакуумно-подметальными машинами – проще говоря, пылесосами – как на базе КАМАЗов, так и малогабаритными.

- И подметальные щетки, и пылесосы должны работать с обязательным смачиванием покрытия, - отметил Виктор Ненашев. - Если машина работает «насухую» и просто поднимает пыль – это нарушение, о нем можно сообщить в департамент городского хозяйства и экологии.

Вымоют с шампунем

Также основные самарские магистрали в третьей декаде апреля начнут мыть со специальным шампунем.

- Шампуни позволяют убрать с поверхности дорог масляные и мазутные пятна, которые образовались зимой, прочищают дорогу, чтобы скапливалось меньше пыли, - рассказал Виктор Ненашев. - Мыть будут улицы с высокоинтенсивным потоком транспорта - Куйбышева, Фрунзе, проспект Кирова, ул.Победы, ул.Гагарина и др. После нанесения шампуня дорогу будут обязательно промывать обычной водой, причем это должны делать там, где есть ливневая канализация, чтобы вода могла уйти. А вот феном сушить дороги не будем – надеемся, что погода позволит высохнуть самостоятельно.

Посадят больше тысячи деревьев

Бороться с пылью в городе помогут и растения.

- Лучше всего от пыли защищают деревья с широкой листовой пластиной, и в первую очередь классические бальзамические тополя, - объясняет начальник отдела по благоустройству и озеленению Управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Леонид Дюгаев. - Но в принципе любые деревья, высаженные вдоль проезжей части, задерживают пыль.

В этом году в Самаре высадят более тысячи деревьев весной, и еще столько же осенью. Это разнообразные виды – липа, тополь, каштан, хвойники, декоративные кустарники. Также в этом году высадят новый розарий в сквере 30-летия Победы.

Кроме того, на городских улицах появятся деревья в кашпо – их устанавливают там, где нет возможности высадить растения в грунт, например, из-за инженерных коммуникаций.