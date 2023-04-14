Здесь был Гагарин: самарский завод провел онлайн-урок для старшеклассников

Онлайн трансляция в классы. Фото: ОДК Кузнецов.

Просто - о сложном и важном

В этом цехе с 1958 года производятся легендарные двигатели для I и II ступеней отечественных ракет-носителей типа Р-7. В 1963 году сюда приходили Юрий Гагарин и Герман Титов - благодарить моторостроителей за надежность двигателей, которые вывели их на космическую орбиту. К слову, сегодня надежность двигателей РД 107/108 составляет 99,99% - действительно космическая точность. И уже третий год подряд в День космонавтики из этого закрытого сборочного цеха ОДК Кузнецов для старшеклассников Самарской области ведутся онлайн-уроки, которые заражают любовью к космосу и интересом к двигателестроению.

Ведущие онлайн-урока с генконструктором Павлом Чупиным. Фото: ОДК Кузнецов.

- Мы рассказываем о профессиях, с которыми у большинства ребят нет возможности познакомиться в обычной жизни: конструктор, технолог, рабочий. Говорим об уникальных изделиях, созданных российскими специалистами, показываем современное передовое предприятие, создающее новые двигатели, осваивающее новые материалы, технологии, цифровизирующее все этапы производства - от закупки материалов до выпуска готовых изделий, - рассказал генеральный конструктор завода Павел Чупин.

Конструктор Владислав Судойский рассказал о процессе проектирования двигателя. Фото: ОДК Кузнецов.

К трансляции подключилось 112 школ, а это - несколько тысяч ребят. Простыми словами, с яркими сравнениями и увлекательными примерами конструктор моторостоительного предприятия Вячеслав Судойский, технолог Александр Захаров и слесарь-сборщик Дмитрий Осадчук рассказали об изготовлении и сборке сложнейшего изделия - ракетного двигателя. Виртуальная среда для 3D-моделирования, современные программы для создания цифровых моделей двигателей и проектирования технологических процессов, материалы, требования к сборке узлов и проверке их герметичности - урок получился по-настоящему захватывающим. Специалисты ответили на множество вопросов, прозвучавших от заинтересованных старшеклассников.

Команда онлайн-урока также ответила на вопросы школьников. Фото: ОДК Кузнецов.

Стаж в двигателестроении - с первого курса

Этот открытый урок из сердца ракетного цеха - первый шаг большой образовательной программы предприятия, которая охватывает все ступени - от школ до техникумов и вузов. Поэтому в онлайн-уроке участвовали студенты-первокурсники проектов «Инженерный старт» Самарского политеха Антон Сычев и «Крылья Ростеха» Самарского университета Екатерина Икласова, рассказавшие о возможностях, которые дает целевое обучение.

- Двигателестроение - это сложно, но безумно интересно. Труд и упорство помогают справиться, и я очень рада, что учусь здесь, - рассказала Екатерина Икласова.

- С первого же курса мы вовлечены в практику. Под руководством личных наставников осваиваем изготовление простых деталей и двигаемся к более сложным. Это очень интересно для тех, кто имеет математический склад ума и горит идеей, что благодаря твоему труду в небо будут запускать ракеты. Я считаю, что инженер-технолог и инженер-конструктор - перспективные профессии будущего, - поделился мнением Антон Сычев.

Студенты целевого обучения рассказали о том, как можно попасть в проекты "Крылья Ростеха" и "Инженерный старт". Фото: ОДК Кузнецов.

Сегодня эти ребята получают повышенную стипендию, у них уже идет трудовой стаж на заводе, где они будут внедрять новые технологии, разрабатывать новые двигатели и укреплять позиции России на Земле и в космосе.

- Целевое обучение становится серьезным инструментом построения карьеры в двигателестроении - это качественно новый уровень образования, когда теория идет вместе с практикой, и каждый семестр становится ступенью становления молодых профессионалов. Именно поэтому мы ежегодно увеличиваем целевой набор, - подчеркнул Павел Чупин.

Слесарь-сборщик Дмитрий Осадчук говорил о высоких требованиях, предъявляемых к качеству ракетных двигателей. Фото: ОДК Кузнецов.

Слава космическая

В День космонавтики 107 лучших работников моторостроительного завода были отмечены региональными, ведомственными и отраслевыми наградами.

Еще одна традиция празднования Дня космонавтики - автопробег по главным местам космической славы Самары. Вместе с кузнецовцами студенты целевого набора Самарского университета и Политеха и сотрудники РЦК «Прогресс» посетили Аллею Трудовой Славы и музейный комплекс «Самара Космическая», возложили цветы к памятникам выдающимся деятелям отрасли Николаю Кузнецову, Юрию Гагарину и Сергею Королеву.