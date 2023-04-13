Поплатился за доброту: в Тольятти погиб таксист, который пытался разнять драку

Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 13 апреля 2023 года, в Тольятти на бульваре Луначарского в 10-ом квартале произошел страшный инцидент. Очевидцы рассказывают, что полиция оцепила место происшествия, а на асфальте лежит тело мужчины без признаков жизни. Журналист «КП-Самара» узнала подробности происшествия.

Информация о происшествии в 10-ом квартале в Тольятти появилась вечером в социальных сетях. В комментариях сразу же начали писать местные жители, которые стали очевидцами происшествия.

- Да, были там, все видели. Жалко мужчину, хотел только разнять драчунов, а получилось вон как. Соболезнуем близким, - пишет Татьяна К.

По словам Татьяны, мимо компании молодежи шел парень, который сделал замечание. Слово за слово, завязалась драка. Рядом стояло такси, водитель решил разнять дерущихся, но случилось то, что никто не мог ожидать.

- У мужчины случился инфаркт, сердце остановилось. Так скорая сказала, - рассказывает подробности Татьяна.

В социальных сетях появились фотографии с места событий Фото: из соцсетей

Однако вскоре после публикации информации в самарских пабликах, появились и другие версии произошедшего.

- По одной из версий, погибший сделал замечание группе молодых людей о том, что в туалет нужно ходить не на улице, а дома. За что компания накинулась на него. По другой, мужчина решил разнять двух дерущихся на дороге водителей (один другого задел) и получил удар ножом. Ждем официальной информации, - такой вывод из всех версий сделали администраторы городского паблика.

Но многие все же склоняются к версии о несчастном случае. Мы обратились за официальным комментарием в ГУ МВД по Самарской области, но пролить свет на истинную причину смерти таксиста нам, к сожалению, не удалось.

- На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По факту обнаружения на улице трупа мужчины ведется проверка, - ответили в главке.

Жители Тольятти были шокированы данной новостью. Кто-то в комментариях узнал погибшего мужчину.

- Этот таксист – мой сосед. Ему было чуть больше 40 лет, ребенок только в школу пошел. Хороший, спокойный мужчина, семья дружная. Вот приехал с работы и тут такое, - рассказывает местный житель.

Редакция «КП-Самара» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего мужчины.