Поваленные деревья и сорванные крыши: что натворил ураганный ветер в Самарской области в Страстную пятницу

Ураганный ветер натворил немало бед в Самарской области 14 апреля 2023 года Фото: СОЦСЕТИ

Ураганный ветер обрушился на Самарскую область в Страстную пятницу, 14 апреля 2023 года. Его порывы достигали 25 м/с. За несколько часов стихия успела натворить немало бед. Это и поваленные деревья, и сорванные крыши. Публикуем фото последствий непогоды.

Деревопад на машины

На улице Вилоновской в Самаре ураганный ветер повалил дерево. Оно рухнуло на автомобиль «Шевроле Нива». Все произошло в момент движения машины. Информации о пострадавших нет.

На улице Вилоновской в Самаре ветер повалил дерево на машину / Фото: samara.dtp.official

Также очевидцы сообщили «КП-Самара», что в Ленинском районе дерево упало на четыре машины, в Куйбышевском районе аналогичная ситуация. А на Металлурге сильный ветер посрывал с балконов железо.

- На Куйбышева рабочие вчера перестилали крышу кирхи. Сегодня с утра оттуда метровый кусок рубероида улетел и упал на тротуар рядом с остановкой и входом в пекарню. Чудом никого не зашиб, - поделились с «Комсомолкой» местные жители.

На улице Демократической перед пересечением с улицей Георгия Димитрова сорвало дорожный знак. Он приземлился прямо на едущую по дороге машину.

На улице Демократической в Самаре ветер сорвал дорожный знак / Фото: samara.dtp.official

Падение рекламного щита

Бушевал сегодня ветер не только в Самаре, но и в Тольятти. На улице Матросова, 30 он повалил огромное дерево, ветки которого накрыли несколько машин. Произошло все около четвертого подъезда.

На улице Матросова в Тольятти упало дерево возле подъезда / Фото: vk.com/tlt_01

- Сколько просили организовать спил. Пока гром не грянет, никто не пошевелится. Прошу организовать спил старого дерева и у пятого подъезда, пока ситуация не повторилась, - написала в соцсетях местная жительница.

Ураганный ветер повалил рекламный щит в Тольятти / Фото: t.me/oblast_63

На улице Свердлова в Автограде ураганный ветер повалил рекламный щит. Момент падения конструкции попал на видео. К счастью, она приземлилась на газон, никого не задев.

Ураган сорвал крышу

Неспокойно сегодня было и в селе Подстепки Ставропольского района. В ЖК «Солнечный» сильным порывом ветра сорвало крышу одного из домов.

Из-за непогоды пострадала крыша дома в ЖК "Солнечный" / Фото: t.me/tltvip

- В 8:01 поступило сообщение о повреждении кровли трехэтажного МКД на площади 100 кв. м. Все произошло в результате сильных порывов ветра на улице Школьной, 9. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Профлист с крыши дома на улице Школьной приземлился рядом с подъездом / Фото: t.me/tltvip

По данным оперативного ведомства, на восстановление крыши уйдет несколько дней. Ремонтные работы запланированы на понедельник, 17 апреля 2023 года.

Стихия продолжит бушевать

Напомним, в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. Днем 14 апреля 2023 года местами по региону ветер разгонится до 25 м/с. Также возможен дождь. В субботу, 15 апреля 2023 года, стихия продолжит бушевать, но уже не так рьяно. По данным Приволжского УГМС, порывы северного ветра достигнут 15-20 м/с. Ночью возможны небольшой дождь и мокрый снег. В дневные часы без существенных осадков.

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