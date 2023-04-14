«Может, хотя бы после этого крышу чистить начнут!»: председателя ТСЖ из Самары осудили за упавшую на ребенка глыбу льда

Ребенку перерубило бедренную кость льдиной, упавшей с нечищеной крыши Фото: Предоставлено "Комсомолке"

26 марта 2022 года, на 11-летнего Сережу (имя изменено – прим. ред.) с крыши дома на улице Часовой, 6 в Самаре упала глыба льда. Мальчику перерубило бедренную кость, до сих пор организм ребенка не восстановился – школьник заметно хромает, продолжает ходить по врачам на реабилитацию. На ответственного за очистку наледи и снега крыши завели уголовное дело, но председатель ТСЖ Олег Б. категорически отказывался признать свою вину в случившемся. 27 марта 2023 года Октябрьский районный суд вынес решение, и виновник трагедии был наказан.

Не обжаловал приговор

У обвиняемого было достаточно времени, чтобы обжаловать приговор, но апелляция так и не была подана. Родители Сережи считают, что Олег Б. смирился и впредь будет добросовестно исполнять свои обязанности.

- Будем надеяться, что он сделал правильные выводы из столь длительных разбирательств. Теперь оборудует крышу снегозадерживающими устройствами, не будет экономить на чистке крыши от снега, и в целом на содержании дома и придомовой территории. Пусть эта длинная мучительная история станет уроком для всех организаций обслуживающих многоквартирные дома, напоминая об ответственности, которая лежит на их плечах, - говорит отец пострадавшего мальчика Алексей, который сообщил «КП-Самара», что приговор суда вступил в законную силу.

Два года условно

Напомним, приговор председателю ТСЖ Олегу Б., которого обвинили в неисполнении должностных обязанностей, был оглашен 27 марта этого года. Прокуратура запросила для обвиняемого 2 года отбывания наказания в колонии, но суд смягчил приговор и назначил виновному два года условно. На суде председатель ТСЖ вел себя вызывающе, не соглашался с обвинениями, поэтому отец пострадавшего ребенка был уверен, что Олег обязательно подаст апелляцию на приговор, но этого не произошло.

- Хочется верить, что мысли о шантаже, угрозах и беспочвенных обвинений в нашу сторону навсегда покинут голову председателя ТСЖ и он начнет заниматься тем, чем он должен заниматься в соответствии с уставом своей организации, а наш ребенок реабилитируется и начнет жить полноценной жизнью, - надеется отец мальчика.

Иск на миллион

11 апреля 2023 года решение суда вступило в законную силу. Теперь в областном суде будут рассматривать гражданский иск к председателю Олегу Б. на возмещение морального ущерба. Прокуратура запросила 1 миллион рублей, но отец мальчика уверен, что именно на этом этапе обвиняемый начнет вновь пытаться избежать наказания.

- Учитывая настрой этого человека, мы не строим иллюзий, он, скорее всего, придумает способ избежать выплаты или будет настаивать на уменьшении суммы, - уверен Алексей.

В настоящее время семья пострадавшего Сережи уже получила официальные документы, что приговор Олегу Б. вступил в законную силу. Совсем скоро решение поступит в облсуд, где начнется рассмотрение гражданского иска.

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