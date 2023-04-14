«Муж орал - как посмела колоть лицо без моего ведома?!»: косметологи откровенно рассказали о самых ужасных клиентах

Иногда косметологи сталкиваются с очень неожиданными запросами клиентов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Косметолог – работа мечты. Ну а что? Возвращаешь людям молодость, делаешь их красивыми, а за это получаешь благодарности и деньги. Все в выигрыше, все довольны. Так мне казалось до недавних пор.

А случился откровенный разговор с моей подругой, которая работает косметологом. Тогда-то я и узнала о многих недостатках (назову их так) этой работы. Связаны они в основном с клиентами.

Итак, вступление закончилось, теперь к сути - корреспондент «КП-Самара» поговорила с косметологами и собрала у них самые странные случаи, с которыми они сталкивались на работе. Публикую их на условиях анонимности, все имена изменены.

Анна: «Смотрю в анамнез – а там песня»

Недавно ко мне пришла девушка с запросом подобрать новое лечения акне. Девчонка молодая, 17 лет. Начинаю узнавать ее анамнез, а там просто песня.

«Я ходила два года к косметологу, мы работали по авторской методике», - выдает мне девушка.

Боже мой! Девочки, пожалуйста, запомните, если вы видите в описании профиля специалиста фразы а-ля «Работаю по авторской методике» - бегите! Косметологические методы лечения разрабатываются долгое время и должны проходить проверку ассоциацией косметологов, а это, во-первых, занимает года два, а во-вторых, это ужасно дорого. Вряд ли ваш врач потратил столько средств на то, чтобы его лечение проверили. Обычно фраза «авторская методика» подразумевает, что вас обманывают.

С девочкой проводим лечение до сих пор, потому что пытаемся вылечить то, что натворил предыдущий специалист.

Валерия: «Присылали фото гениталий с просьбами посмотреть»

У меня высшее медицинское образование, на моей страничке в соцсетях это указано, точно также, как и информация о процедурах, которые я оказываю. Чистка лица, химические пилинги, увеличение губ, контурная пластика лица - малая часть того, что я могу сделать. Но есть то, что не входит в сферу моих обязанностей.

Бывает, что некоторые присылают в соцсетях фото своих, прости господи, гениталий. Мол, посмотрите, там какой-то нарост, а вы же врач.

Каждый раз меня такие сообщения шокируют. Почему эти люди пишут косметологу? Почему присылают такие фотографии? У меня нет ответов. Ладно, если бы это был единичный случай, но нет, я получаю такие сообщения несколько раз в год.

Виктория: «Мужья срывают злость на мне»

Я постоянно сталкиваюсь со взрослыми женщинами, которые втайне от мужа приходят на процедуры. Не говорят и не говорят, это их дело, я не лезу, но иногда рассерженные мужья срывают злость на мне.

Был недавно один случай. Вечер воскресенья, звонок от клиентки. Я беру трубку, а там мужской голос: «Вы как посмели моей жене без моего ведома наколоть всякого в лицо?!».

Почему вы мне звоните и кричите на меня? Я что, должна брать расписки у клиенток, что их мужья не против каких-либо процедур?

Яна: «На фото мужчина, косящий под женщину»

Многие мои клиенты – лапочки, но иногда встречаются странные особы. Некоторые самарские красотки, видимо, настолько неуверены в себе, что выдумают бог знает что.

Пришла ко мне однажды женщина с фотографией. «Хочу так», - говорит она мне.

У меня глаза на лоб полезли: на фото был мужчина, косящий под женщину. И это еще пол беды, скулы и подбородок были сделаны ужасно, лицо было треугольной формы.

У женщины, которая пришла ко мне, были красивые черты лица. Я пыталась ее переубедить, но она просто отрезала: «Я плачу, а вы колите».

Уродовать ее я не хотела, поэтому отказалась. Тогда женщина принялась меня оскорблять, а позже устроила истерику. Мол, я не первый врач, который ей отказывает. Мы поговорили, я убедила женщину сделать самый минимум из того, что она хотела. Помню, уходила клиентка довольная.

Через какое-то время я увидела пост в соцсетях за авторством этой самой женщины. Она не скупилась на оскорбления в мой адрес, обвиняла меня в непрофессионализме. Вот так и помогай людям.