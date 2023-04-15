Голубоглазая Волга и красавец-Сок: реки Самарской области, если бы были людьми

Реки региона, если бы были людьми.

Чего только не фантазировали в последнее время с помощью нейросетей. Даже в Самарской области: представляли города региона и районы Тольятти в виде людей, а достопримечательности Самары – в виде котов; фантазировали, как выглядела бы Самара на картинах известных художников и в будущем. И все мало! На этот раз нейросеть нарисовала, как выглядели реки Самарской области, если бы были людьми. Сделали портреты рек журналисты «КП-Самара» с помощью нейросети Kandinsky.

Начинаем, конечно, с красавицы-Волги. Это голубоглазая девушка с длинными светлыми волосами, заплетенными в косы. Волга окружена цветами, которые подчеркивают ее красоту. А какой взгляд – пронзительный.

Только осторожно, за этой красотой скрывается суровый нрав, берегитесь течения!

Голубоглазая Волга.

Сестричка тоже голубоглазая, но куда более гордая. Волны на спиной намекают, что если что, девушка может и характер проявить.

Жигулевское море.

Самара – тоже точно младшая сестра Волги. Голубоглазая, со светлыми волосами, венок из синих и желтых цветов.

Река Самара.

Татьянка – один из притоков Самары. Изначально эта река называлась Татья, что значит воровская или разбойничья. И действительно, есть в этой девчушке что-то разбойничье.

Река Татьянка.

Другие реки Самарской области – Чапаевка, Чагра, Сызранка, Уса и Кондурча.

Чапаевка.

Чагра.

Уса.

Сызранка.

Кондурча.

Не все реки Самарской области девушки, есть и мужчины. И все как на подбор: светловолосый Сок, брутальный Кинель и кудрявый Черемшан.

Сок.

Кинель.

Черемшан.

А как представляете реки Самарской области? Обсудим в нашей группе ВКонтакте.