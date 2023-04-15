Голубоглазая Волга и красавец-Сок: реки Самарской области, если бы были людьми

Реки региона, если бы были людьми.
Чего только не фантазировали в последнее время с помощью нейросетей. Даже в Самарской области: представляли города региона и районы Тольятти в виде людей, а достопримечательности Самары – в виде котов; фантазировали, как выглядела бы Самара на картинах известных художников и в будущем. И все мало! На этот раз нейросеть нарисовала, как выглядели реки Самарской области, если бы были людьми. Сделали портреты рек журналисты «КП-Самара» с помощью нейросети Kandinsky.
Начинаем, конечно, с красавицы-Волги. Это голубоглазая девушка с длинными светлыми волосами, заплетенными в косы. Волга окружена цветами, которые подчеркивают ее красоту. А какой взгляд – пронзительный.
Только осторожно, за этой красотой скрывается суровый нрав, берегитесь течения!
Голубоглазая Волга.
Сестричка тоже голубоглазая, но куда более гордая. Волны на спиной намекают, что если что, девушка может и характер проявить.
Жигулевское море.
Самара – тоже точно младшая сестра Волги. Голубоглазая, со светлыми волосами, венок из синих и желтых цветов.
Река Самара.
Татьянка – один из притоков Самары. Изначально эта река называлась Татья, что значит воровская или разбойничья. И действительно, есть в этой девчушке что-то разбойничье.
Река Татьянка.
Другие реки Самарской области – Чапаевка, Чагра, Сызранка, Уса и Кондурча.
Чапаевка.
Чагра.
Уса.
Сызранка.
Кондурча.
Не все реки Самарской области девушки, есть и мужчины. И все как на подбор: светловолосый Сок, брутальный Кинель и кудрявый Черемшан.
Сок.
Кинель.
Черемшан.
А как представляете реки Самарской области? Обсудим в нашей группе ВКонтакте.