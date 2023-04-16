Подверг опасности себя и реликтовый лес: в Самарской области нерадивый тракторист поджег сухое поле подсолнечника

Тракторист чуть не поджог реликтовый лес и подверг себя опасности. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Зачастую люди, чтобы сэкономить время и силы, прибегают к незаконным и опасным действиям. Так получилось в Алексеевском районе Самарской области 11 апреля 2023 года. Нерадивый тракторист бороновал поле, где ранее был высажен подсолнечник. Сухие стебли забились в борону, а рабочий, чтобы не тратить время на очистку техники, просто пожог их. В итоге ветер начал разносить горящие угольки по полю, провоцируя распространение на реликтовый лес. Патрулирующие местность сотрудник МЧС вовремя пресекли незаконные действия тракториста и предотвратили природную катастрофу.

Увидели дым с поля и пресекли нарушение

В настоящее время на территории Самарской области действует особый противопожарный режим. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Самарской области ведет активную работу с местным населением и патрулирует особо опасные участки. 11 апреля начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Борскому и Нефтегорскому районам Сергей Ситников совместно с представителем лесной охраны были на маршруте патрулирования, когда заметили недалеко от села Алексеевка дым, поднимающийся со стороны сельскохозяйственного поля.

Подполковник Сергей Ситников первым оказался на месте ЧП. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

- В ходе патрулирования мы увидели дым, который шел с поля за 21 кварталом Нефтегорского лесничества Алексеевского участкового лесничества. Мы подъехали и увидели, как по полю туда-сюда ездит трактор, а его сцепка борон объята пламенем. Огонь с борон падал на пожнивные остатки подсолнечника и, раздуваемый ветром, способствовал распространению пожара, создавая угрозу технике и близлежащему лесному массиву, - рассказывает подполковник МЧС Сергей Ситников.

Подвергают опасности себя и окружающую среду

Как рассказывает начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы, нерадивые трактористы часто нарушают закон и, к сожалению, подвергают опасности и себя и окружающую среду.

Трактористы часто нарушают ТБ. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

- Стебли часто забивают бороны в процессе боронования, и нерадивые трактористы-механизаторы их поджигают, экономя таким образом время на очистку, - пояснил сотрудник МЧС.

Работа трактора была остановлена, а на место были вызваны сотрудники пожарной охраны, которые оперативно потушили горящие стебли и тлеющие очаги на поле.

Пожарные вовремя ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

- В настоящее время дознаватель проводит проверку по данному факту, а в отношении тракториста было возбуждено процессуальное решение и назначена административная ответственность, - рассказал Сергей Ситников.

С начала весны было поймано более 60 поджигателей сухой травы

Уже с начала весны 2023 года в Самарской области было возбуждено более 60 административных расследований по факту выжигания сухостоя. Кроме того, составлено 6 протоколов и выдано 48 предостережений о нарушении пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. ГУ МЧС по Самарской области напоминает, что нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, в соответствии с частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.

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