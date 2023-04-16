В Самаре прошли Пасхальные богослужения. Фото: Екатерина Жевак

В храмах Самарской области в ночь на 16 апреля 2023 года прошли Пасхальные богослужения. В Софийском соборе на набережной реки Волги службу провел сам митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Саму Пасхальную службу транслировали местные телеканалы, ее можно было посмотреть и в сети интернет. Однако многие самарцы пришли лично в Храм, чтобы испытать все эмоции Пасхального богослужения. Как прошло богослужение в Софийском соборе – в фоторепортаже «КП-Самара».

Священники провели литургию. Фото: Екатерина Жевак

В этом году отмечается ранняя Пасха - 16 апреля. Фото: Екатерина Жевак

В субботу, 15 апреля митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий совершил вечерню с чтением паремий и божественную литургию. На ночном богослужении собралось множество верующих самарцев, которые разделили радость главного православного праздника.Пасхальное богослужение, которое прошло в ночь с субботы на воскресенье, открывает череду праздничных богослужений с крестными ходами, которые проходят в православных храмах в течение недели. Эта неделя носит название Светлой Седмицы.

Митрополит лично раздал верующим главный символ Пасхи - крашение яйцо. Фото: Екатерина Жевак

Митрополит Сергий освятил Пасхальные куличи. Фото: Екатерина Жевак

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в пасхальную ночь поздравил верующих с Христовым Воскресением и раздал крашеные яйца – главный символ Пасхи. После митрополит освятил пасхальные куличи.

Губернатор Дмитрий Азаров присутствовал на богослужении в Софийском храме. Фото: Екатерина Жевак

На богослужение в Софийский храм прибыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Литургию провел митрополит Сергий. Фото: Екатерина Жевак

Самарцы окунулись в таинство богослужения. Фото: Екатерина Жевак

Пасхальные службы закончились уже ранним утром. Но светом и благодатью наполнен весь день Святого Воскресения, когда каждый из нас с улыбкой встречает друзей и близких и несет им важную весть о Воскресении Христовом, делится освященными куличами. И все мы в этот день чувствуем причастность к настоящему чуду.

Сотни самарцев пришли на Пасху в храм. Фото: Екатерина Жевак