Умные счетчики, передача показаний и оплата электроэнергии через чат-бот: ПАО «Самараэнерго» делится результатами работы за 2022 год

В ПАО «Самараэнерго» поделились результатами годовой работы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

2022 год был насыщен разными событиями и вызовами. Каждый справлялся с ними по-своему. Но самое главное, что в нем были и положительные результаты, которыми можно гордиться. Своими итогами с «Комсомольской правдой» поделилась энергосбытовая компания ПАО «Самараэнерго».

Оплата онлайн поощряется

В уходящем году крупная энергосбытовая компания губернии провела для самых экологически ответственных потребителей электроэнергии акцию «Вырасти урожай вместе с «Самараэнерго». В ней участвовало около 15500 жителей губернии, - абонентов ПАО «Самараэнерго», использующих электронную квитанцию вместо бумажной не менее 4 месяцев и не имеющих задолженности. Среди них разыграли 100 карт на покупки в одной из сетей супермаркетов номиналом 3000 рублей и сертификаты на сумму 50000 рублей в один из магазинов электронной техники. Победителями стали абоненты, обслуживаемые в Жигулевском, Красноярском и Кошкинском отделениях ПАО «Самараэнерго».

Энергосбытовая компания рассматривает возможность повторить данную акцию, поскольку она дает положительные результаты: популярность электронных сервисов растет, потому что они удобны потребителям и экологичны – меньше расходуется бумаги, что, в свою очередь, бережет деревья от вырубки.

Совершенствуются дистанционные сервисы

В этом году потребителям электроэнергии была предложена новая услуга: электронный помощник - чат-бот. Благодаря ему пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Телеграм» теперь могут просто и оперативно получить информацию по имеющейся задолженности, передать показания и оплатить электроэнергию, только написав сообщение в группу «Самараэнерго». Среднее время, необходимое на взаимодействие с чат-ботом, занимает 1 минуту, что говорит об удобстве нового сервиса для абонентов.

В 2022 году программисты энергокомпании продолжили работу по улучшению качества Личного кабинета на сайте «Самараэнерго». Сегодня этот сервис используют порядка 250000 потребителей электроэнергии в Самарской области.

- Проект перевода Личного кабинета и мобильных приложений энергокомпании в 2023 году на новую, современную, импортонезависимую платформу позволит ускорить работу сервиса и сделает его еще более удобным, стабильным и безопасным, - отмечают в ПАО «Самараэнерго».

В «новом» Личном кабинете сохранятся все существующие функции и возможности, а также появятся новые полезные опции.

Устанавливаются умные счетчики

В 2022 году ПАО «Самараэнерго» продолжило многолетнюю работу по внедрению системы АСКУЭ у потребителей. Благодаря установке этой системы производится автоматический сбор данных о потребляемой электроэнергии, что избавляет от необходимости ежемесячно подавать показания в энергокомпанию. При этом АСКУЭ позволяет оперативно выявлять возможные хищения электроэнергии, в частности незаконные подключения к внутридомовым электрическим сетям, что важно для надежной и бесперебойной работы энергосистемы. В 2022 году ПАО «Самараэнерго» приступило к разработке и внедрению интеллектуальной системы учета энергии для бытовых потребителей, возможности которой будут гораздо шире современных.

На конец года приборы учета заменены более чем у 250 000 пользователей по всей Самарской области, что составляет около 30% от общего числа потребителей «Самараэнерго».

До конца 2023 года гарантирующий поставщик электроэнергии планирует обеспечить всех своих бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, системами АСКУЭ.

Отмечаются заслуги энергетиков

Важно отметить достижения коллектива ПАО «Самараэнерго». За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие энергетики Самарской области в конце 2022 года было отмечено несколько сотрудников энергосбытовой компании.

Многих работников энергокомпании отметили наградами и грамотами Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Благодарностью губернатора Самарской области на День энергетика в «УДО Средней Волги» была награждена начальник Отрадненского отделения Людмила Николаевна Худобко. Почетными грамотами и благодарственными письмами от министерства энергетики и ЖКХ Самарской области награждены: начальник производственно-технической службы Управления по технической политике Гришина Татьяна Юрьевна, заместитель начальника договорного отдела Управления сбыта электроэнергии Луткова Елена Владимировна, главный специалист Управления по безопасности Соболькова Юлия Николаевна, ведущий инженер службы энергосервиса и систем учета Управления по технической политике Шаповалова Надежда Михайловна, инженер I категории отдела по расчетам с сетевыми организациями и агентами Управления по работе с сетевыми организациями Лисовская Екатерина Валерьевна, инспектор Чапаевского отделения ПАО «Самараэнерго» Панина Елена Сергеевна, начальник Большеглушицкого отделения ПАО «Самараэнерго» Фирсов Игорь Александрович.

«Коллектив ПАО «Самараэнерго» планирует в 2023 году удержать высокую планку профессионализма и клиентоориентированности на благо своих потребителей», - резюмируют в компании.