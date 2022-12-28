Залезть под стол, чтобы встретить свою любовь: латиноамериканцы рассказали, как отмечают Новый год в Самаре

Мигель приехал в Самару из мексиканского города Орисаба и удивился новогодним традициям. Фото: личный архив

Новогодние традиции – непременная часть праздничного ритуала. Вот только у каждого народа они свои, и что-то привычное для нас может показаться иностранцам совершенно необычным. А их традиции заставят искренне удивиться коренных волжан. Журналист «КП-Самара» пообщалась с латиноамериканцами, который сейчас проживают в Самаре. Ребята из Мексики и Колумбии рассказали о своих новогодних обычаях и поделились, какие традиции русского народа их шокируют.

«За минуту до Нового года мы забираемся под стол»

Мигель приехал в Россию из города Орисаба, что находится в Мексике. В Самаре парень живет около 3 лет и уже неплохо знаком с нашим менталитетом.

- Мне нравится, что в России очень честные люди, они прямолинейные. Здорово, что вы можете сказать то, что думаете. У нас в Мексике с этим сложнее, - говорит Мигель Леаль.

Сейчас иностранец учится в Самарском университете, поэтому в его кругу есть и русские друзья. Они и привили парню любовь к нашим праздникам.

- Я обожаю Масленицу. Это просто восторг. Блины, хороводы и сжигание куклы — это нереально клево.

А вот традиции русского Нового года вводят мексиканца в ступор. Ведь в его стране основной праздник — Рождество.

- Новый год — это возможность начать все сначала. Нам всем иногда нужно попробовать заново. Мы любим этот праздник, но в моей стране все украшения и празднования посвящены именно Рождеству, которое мы отмечаем 25 декабря. Для нас это события намного важнее. Это странно, что в России все наоборот.

Мандаринами жители Мексики не объедаются, у них все скромнее. Зато желаний загадывают сразу 12.

- Мы съедаем 12 виноградинок. Каждая символизирует определенный месяц, и на каждую мы загадываем желание, которое обязательно сбудется в новом году.

Жаркие мексиканцы любят облачаться в яркие наряды. На Новый год и Рождество образы у них тоже советующие, да еще и со смыслом.

- Мы носим желтые брюки для удачи, красные для любви и зеленые для денег. Все зависит от того, что человеку необходимо. А еще, если мексиканка или мексиканец хотят встретить вторую половинку, то за минуту до Нового года нужно спрятаться под столом, - поделился с журналистом «КП-Самара» Мигель Леаль.

Себастьяну из Колумбии непонятно, зачем идти на улицу в морозную новогоднюю ночь. Фото: личный архив

«Странно, что русские выходят на улицу в такой холод»

Кстати, и Новый год, и Рождество мексиканцы встречают только в семейном кругу. О друзьях здесь и речи не может идти.

- Это правда, только вот моя настоящая семья находится за 12 тысяч километров отсюда. Конечно, я очень скучаю по ним. В Самаре отмечаю праздники с товарищами. Они со временем стали моей семьей, - поделился Мигель.

А вот преподавателю английского и испанского Себастьяну Рохасу из Колумбии русские правила пришлись по душе.

- Странно, что у нас нельзя отмечать с друзьями. Мне это очень нравится. Даже как-то обидно, - говорит колумбиец.

Себастьяну удалось как-то отметить Новый год в русской семье. Впечатления остались хорошие, но кое-что он нашел странным в нашем праздничном сценарии.

- Сначала мы ели разные русские блюда, потом слушали поздравления Владимира Путина. В 12 часов ночи все обменялись подарками, а потом зачем-то все вышли на улицу. Этого я не понял. Зачем гулять в такую холодную погоду? – озадачено спросил Себастьян.

Согреваться Себастьян предпочитает танцами.

-Мы вместе со всеми родственниками готовим ужин, много разговариваем и, конечно, танцуем. Например, сальсу, меренге и бачату.

Атсин из Мексики пугает традиция пить шампанское с пеплом. Фото: личный архив

«Зачем есть жженую бумагу?»

И только прекрасная мексиканка Атсин Константино поделилась, как сильно ей полюбился русский суровый мороз и белая скатерть, окутавшая весь город. Прекрасная барышня прибыла в Самару в сентябре этого года, чтобы учить наш язык.

-У нас тоже очень красиво украшают улицы к Рождеству, но из-за снега здесь кажется все особенно волшебным. Мне так нравится! Я в предвкушении своего первого Нового года в России, - говорит Атсин.

Правда, девушку пугает мысль, что в бой курантов придется жевать клочок бумаги, но ведь без этого нельзя проникнуться русским духом.

-Много слышала про ваши традиции на Новый год. Странно, что вы сначала поджигаете бумагу, а потом еще съедаете ее остатки. Это точно безопасно?

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