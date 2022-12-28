Покататься на коньках во Дворце Спорта можно будет бесплатно. Но только по записи Фото: Архив "КП"

В январские каникулы для покатушек будет доступна одна из арен Дворца спорта в Самаре. Рассказываем, как работает бесплатный каток во Дворце спорта в Самаре в зимние каникулы и публикуем полное расписание.

КАК РАБОТАЕТ БЕСПЛАТНЫЙ КАТОК ВО ДВОРЦЕ СПОРТА В САМАРЕ

Недавно стало известно, что ледовую площадку во Дворце спорта им. Высоцкого на Молодогвардейской откроют для горожан в зимние каникулы. Каток будет работать по специальному расписанию.

Под бесплатные покатушки выделена тренировочная площадка на третьем этаже спорткомплекса. Она откроется 3 января 2023 года. Посещение катка возможно только по предварительной записи по телефону: 8 (846) 933-41-55. Время для катания всего лишь по полтора часа на каждый день каникул, так что рекомендуем звонить сильно заранее.

РАСПИСАНИЕ БЕСПЛАТНОГО КАТКА ВО ДВОРЦЕ СПОРТА В САМАРЕ

График работы бесплатной ледовой площадки следующий: 3 января — с 20:45 до 22:15, 4 января — с 19:30 до 21:00, 5 января — с 20:00 до 21:30, 6 января — с 19:30 до 21:00, 7 января — с 20:30 до 22:00 и 8 января — с 17:00 до 18:30.

ГДЕ ЕЩЕ В САМАРЕ ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ

Всего в Самаре в этом году работают примерно 120 катков. Ледовые площадки залиты в парках, на площадях, во дворах школ и жилых домов. Главный каток, а точнее два, по традиции расположены на площади Куйбышева. Со своими коньками там можно заниматься фигурным катанием бесплатно. Работает прокат снаряжения.

Если не хочется кататься на свежем воздухе, то к вашим услугам крытые платные катки. Такие в Самаре есть в ТЦ «Аврора», в спорткомплексах «Кристалл» и «Салют». Платный открытый каток работает возле ТЦ «Мега».

Справка КП

ССК «Дворец спорта им. Высоцкого» открылся в сентябре 2021 года на месте снесенного объекта. Спорткомплекс является универсальным - в нем могут проходить соревнования по различным видам спорта. Основная арена вмещает в себя 5 тыс. человек. Во Дворце спорта также находится единственный в ПФО керлинг-центр.