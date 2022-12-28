Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2022 13:45

Запишитесь заранее: как будет работать бесплатный каток во Дворце Спорта в Самаре на каникулах

В Самаре назвали режим работы бесплатного катка во Дворце Спорта на зимние каникулы
Светлана НАЗАРОВА
Покататься на коньках во Дворце Спорта можно будет бесплатно. Но только по записи

Покататься на коньках во Дворце Спорта можно будет бесплатно. Но только по записи

Фото: Архив "КП"

В январские каникулы для покатушек будет доступна одна из арен Дворца спорта в Самаре. Рассказываем, как работает бесплатный каток во Дворце спорта в Самаре в зимние каникулы и публикуем полное расписание.

КАК РАБОТАЕТ БЕСПЛАТНЫЙ КАТОК ВО ДВОРЦЕ СПОРТА В САМАРЕ

Недавно стало известно, что ледовую площадку во Дворце спорта им. Высоцкого на Молодогвардейской откроют для горожан в зимние каникулы. Каток будет работать по специальному расписанию.

Под бесплатные покатушки выделена тренировочная площадка на третьем этаже спорткомплекса. Она откроется 3 января 2023 года. Посещение катка возможно только по предварительной записи по телефону: 8 (846) 933-41-55. Время для катания всего лишь по полтора часа на каждый день каникул, так что рекомендуем звонить сильно заранее.

РАСПИСАНИЕ БЕСПЛАТНОГО КАТКА ВО ДВОРЦЕ СПОРТА В САМАРЕ

График работы бесплатной ледовой площадки следующий: 3 января — с 20:45 до 22:15, 4 января — с 19:30 до 21:00, 5 января — с 20:00 до 21:30, 6 января — с 19:30 до 21:00, 7 января — с 20:30 до 22:00 и 8 января — с 17:00 до 18:30.

ГДЕ ЕЩЕ В САМАРЕ ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ

Всего в Самаре в этом году работают примерно 120 катков. Ледовые площадки залиты в парках, на площадях, во дворах школ и жилых домов. Главный каток, а точнее два, по традиции расположены на площади Куйбышева. Со своими коньками там можно заниматься фигурным катанием бесплатно. Работает прокат снаряжения.

Если не хочется кататься на свежем воздухе, то к вашим услугам крытые платные катки. Такие в Самаре есть в ТЦ «Аврора», в спорткомплексах «Кристалл» и «Салют». Платный открытый каток работает возле ТЦ «Мега».

Справка КП

ССК «Дворец спорта им. Высоцкого» открылся в сентябре 2021 года на месте снесенного объекта. Спорткомплекс является универсальным - в нем могут проходить соревнования по различным видам спорта. Основная арена вмещает в себя 5 тыс. человек. Во Дворце спорта также находится единственный в ПФО керлинг-центр.

КАРТИНА ДНЯ