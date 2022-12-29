Свитера с оленями больше не в моде: как подготовиться к новогодней фотосессии

Новогоднюю фотосессию вполне можно устроить на каникулах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодняя фотосессия - это один из способов подвести итоги уходящего года. И полюбоваться собой и любимыми! Но если в канун праздника из-за рабочих дедлайнов и прочей суеты на нее не удалось выбраться, не расстраивайтесь. Новогодние декорации обычно доступны до середины января, и съемку можно спокойно провести на каникулах. Стилист Анна Назарова из Самары рассказала, как правильно подготовиться к новогодней фотосессии в 2023 году

К косметологу и парикмахеру - заранее

Некоторые девушки незадолго до съемки решают преобразиться и изменить цвет волос, либо стрижку, или пойти на косметологические процедуры. Я не советую это делать накануне! Результат на фото может быть не такой, как вы ожидаете. К косметологу лучше сходить за недельку до фотосессии, а к парикмахеру - за две.

Лучше заранее продумать несколько образов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед тем, как забронировать студию или выбрать любую другую локацию для съемки, рекомендую проанализировать интерьер и цветовую гамму этого места, чтобы ваш образ гармонировал. Если работаете со стилистом, то ваша задача - не поддаваться тяге к «внезапной перемене мест». У меня был печальный опыт, когда заказчица поменяла студию в последний момент и образ, который был подобран под одну локацию, уже не так удачно смотрелся в другой.

Свитера с оленями больше не в моде

При «сборке» семейного образа центральной фигурой считается женщина, мама. Ее образ - самый нарядный. За ней следует дочка, а папе и сыну лучше одеться более лаконично. Когда композиция построена таким образом, то это смотрится максимально гармонично. Что касается цветовых решений, то они не должны быть яркими или контрастными. Лучше выбирать два, максимум три цвета. Парные образы «мама-дочка» и «папа-сын», а также одинаковые свитера с оленями сейчас не актуальны. Еще я советую избегать одежды с принтами, они создают визуальный хаос.

Локация - важный элемент удачной фотосессии, поэтому не стоит менять ее в последний момент Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что необходимо взять с собой на съемку: чек-лист

- пудру и матирующие салфетки, чтобы убрать с лица лишний блеск - в студиях бывает жарко, и это нужно предусмотреть;

- расческу;

- средство с антистатиком для одежды;

- запасные колготки (чулки);

- несколько пар обуви и аксессуаров, чтобы менять во время съемок.

Улыбайтесь и втягивайте живот!

За час без спешки можно отснять три образа для одного человека, поэтому стоит их продумать заранее и аккуратно привести одежду на съемку, чтобы ничего не помялось. Интересно смотрятся вариации с прической и макияжем у девушек. Например, начать съемку можно с распущенными волосами, а потом собрать их в пучок или хвост. От легкого оттенка губной помады перейти к более насыщенному.

Если на семейной съемке мама будет с профессиональным макияжем, то о супруге тоже не стоит забывать. Легкое тонирование лица сделает его лицо скульптурным, устранит мелкие дефекты. На девочках будут отлично смотреться легкая помада или блеск для губ, подкрашенные реснички.

Не стоит забывать, что маникюр - это тоже часть образа. Руки часто попадают в кадр, и чтобы не было диссонанса цветового, стилистического, то лак для ногтей стоит подбирать под образ на съемке и сделать свежий маникюр накануне.

Самый главный совет, который я могу дать читателям - улыбайтесь! Будьте расслабленными и легкими (но не забывайте втягивать живот).

Легкая улыбка, загадочный взгляд, игривое настроение - основной ингредиент удачного кадра!